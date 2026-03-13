春のサクラタウンに埼玉のクラフトビールが大集結！「埼玉・武蔵野ビールフェス in サクラタウン 2026春」4月17日(金)～19日(日)、25日(土)・26日(日)・29日(水祝)の計6日間で開催！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、 株式会社角川メディアハウスとの共催で、埼玉県所沢市のところざわサクラタウンにて、2026年4月17日（金）～19日（日）、25日（土）・26日（日）・29日（水祝）の計6日間、埼玉県内のブルワリーが集うクラフトビールの祭典「埼玉・武蔵野ビールフェス in サクラタウン 2026春」を開催します。

埼玉地元愛爆発のビールフェス！

総勢19店舗のブルワリーから格別の一杯を見つけよう！ 写真は2025年秋開催の様子

日本最大級のポップカルチャーの発信拠点・ところざわサクラタウンで開催の本フェスでは、計６日間、過去最多の埼玉県内19のブルワリーが入れ替わりで登場！さらにビールと相性のよいキッチンカーグルメも集結します。日本でも注目のブルワリーが集結するエリアとして近年話題の埼玉県。豊かな土壌で醸成された各ブルワリーの自慢のクラフトビールを、春の暖かな気候の下で堪能できます！そして、今回も4月18日（土）には「武蔵野坐令和神社」による神事により開幕、期間中、来場者が楽しいひとときを過ごせるように祈念します。同期間中には、イベント限定の御朱印も頒布します。

ほか、4月18日（土）・19日（日）・25日（土）・26日（日）・29日（水祝）には、フリーライブを実施。そして毎回ご好評をいただいている予約テーブルエリアを今春も設置し、クラフトビールをゆっくり楽しみたいという愛飲家の皆様のニーズに応えます。チケット購入方法など詳しくはところざわサクラタウン公式サイトにて発表いたします。飲んで食べて聴いて楽しい、埼玉県発のブルワリーの祭典、ところざわサクラタウンビールフェスをぜひご堪能ください。

※本ビールフェス会場内でのお支払いは全てキャッシュレス決済のみとなります。（現金不可）

詳細はところざわサクラタウン公式サイトをご確認ください。

写真は2025年秋開催の様子

開催概要

■企画名称 ：「埼玉・武蔵野ビールフェス in サクラタウン2026春」

■主催 ：株式会社角川メディアハウス

■共催 ：株式会社KADOKAWA

■開催日時 ：2026年4月17日（金）～19日（日）、25日（土）・26日（日）・29日（水祝）

■開催時間 ：11:00～18:00（予定）、

※17日（金）は15:00～20:00、19日（日）・29日（水祝）は11:00～17:00まで

※雨天決行、強風・荒天時は中止の可能性あり

■会場 ： ところざわサクラタウン 2階中央広場

（埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3／JR武蔵野線東所沢駅より徒歩約10分）

■開催内容 ： 埼玉県のブルワリー出店、地元を中心としたキッチンカー出店、フリーライブ、

「武蔵野坐令和神社」によるステージでの祈祷、御朱印の頒布ほか

■出店数 ：各日ブルワリー 8～13店、キッチンカー6～10店（予定）

■公式サイト：https://tokorozawa-sakuratown.com/event/saitama-musashino-beerfes26s.html

※イベント内容や営業時間は天候などの理由により変更となる場合がございます

※最新情報は、埼玉・武蔵野ビールフェス公式X(@sakura_beerfes)、ところざわサクラタウン公式X（@sakuratownjp）にてご確認ください

※会場内でのビニールシートのご利用は運営上の都合によりご遠慮いただきます。予めご了承ください

左：会場となるところざわサクラタウン

右：毎回満席となる予約テーブル席（昨年の様子）。今年も事前予約制で販売。詳細は公式サイトで

順次アップ予定

出店ブルワリー情報

出店日はブルワリーにより異なります。写真は、各地域のブルワリーより一部を掲載。

出店ブルワリー一覧

■小川町

・麦雑穀工房 4月25日（土）・26日（日）・29日（水祝）

■春日部市

・【初出店】 赤沼ロマンブルーイング 4月18日（土） 【画像※1】

■加須市

・加須麦酒 4月25日（土）・26日（日）・29日（水祝）

■越谷市

・NOMENDO BREW STAND 4月25日（土）・26日（日）・29日（水祝）

■川口市

・GROW BREW HOUSE 4月25日（土）・26日（日）・29日（水祝）

・ぬとりブルーイング 4月17日（金）～19日（日）

・星野製作所（麦） 4月25日（土）・26日（日）・29日（水祝）

■さいたま市

・AQUWA brew works 4月25日（土）・26日（日）

・U.B.P BREWERY 4月18日（土）・19日（日）

・「団地キッチン」田島 4月17日（金）～19日（日）

■狭山市

・HAZY LABO 全日出店

■秩父市

・秩父麦酒醸造所 全日出店 【画像※2】

・FEST365 beer works 4月17日（金）～19日（日）

■ときがわ町

・【初出店】 Nobody Brewing（by Teenage Brewing） 4月18日（土）・19日（日）・25日（土）・26日（日） 【画像※3】

■所沢市

・【初出店】 所沢ビール 4月17日（金）～19日（日） 【画像※4】

・野老麦酒醸造所 4月25日（土）・26日（日）・29日（水祝）

■新座市

・新座クラフト 全日出店

■飯能市

・CARVAAN Brewery & Distillery 4月18日（土）・19日（日）・25日（土）・26日（日）・29日（水祝）

■本庄市

・本庄銀座ブルワリー 全日出店

※1※2

※1：全てのビールに春日部で収穫した古代赤米を使い醸造している「赤沼ロマンブルーイング」。「あかロマン」はモルティな味わいに苦みが効いた飲みやすい定番ビール

※2：秩父市吉田地区で秩父の特産品を副原料に取り入れビールづくりを行う「秩父麦酒醸造所」。豊かな風味と奥行きのある味わいを持つビールを醸造

※3※4

※3：ときがわ町の「Teenage Brewing」が手掛けるセカンドブランド「Nobody Brewing」は「クラフトビールをもっと身近に」というコンセプトのもとに誕生

※４：所沢市の「所沢ビール」は「スモークビール」専門のブルワリー。麦芽を煙で燻すことによって得られるスモーキーな風味が最大の特徴

ビールフェス関連神事・御朱印案内

武蔵野坐令和神社 埼玉・武蔵野ビールフェス収穫感謝祭

今年もおいしいクラフトビールが完成したことを感謝するとともに、本フェス来場者が楽しいひと時を過ごせるようにと、特別に祈念を行います。写真は2025秋開催時の様子、当日は中央広場特設ステージにて実施予定。

■実施場所：ところざわサクラタウン 2階中央広場特設ステージ

■開催日時：4月18日（土）

■時間：10:45～11:00（予定）

■見学：無料

武蔵野坐令和神社 限定御朱印の頒布

本イベントの参加を記念する御朱印。クラフトビール好きならぜひ所持しておきたい一枚。

左：今回出店の19ブルワリーのロゴを組み合わせた特別なデザイン

右：会場と同じエリアにある武蔵野坐令和神社

■頒布場所：武蔵野坐令和神社 授与所

■開催日時：4月17日（金）～19日（日）・25日（土）・26日（日）・29日（水祝）

■頒布時間：10:00～18:00 ※17日（金）は17:00まで

■初穂料：1,000円

オリジナルグッズ＆ノベルティ

本イベントロゴをあしらったオリジナルグッズ販売、およびノベルティの配布を今春も実施いたします。

グッズ販売（オリジナル缶バッジ）

■価格：300円（税込）

■販売場所：中央広場本部テント ※無くなり次第終了

■支払方法：キャッシュレス決済のみ

ノベルティ配布（オリジナルステッカー）

■配布条件：埼玉・武蔵野ビールフェス開催期間中、対象店舗での500円(税込)以上のお買上レシートを中央広場本部テントスタッフに提示いただくとオリジナルステッカーを1枚プレゼント。

※おひとり様1枚まで、レシート合算不可

※無くなり次第終了

■配布場所：中央広場本部テント ※無くなり次第終了

■対象店舗：LOVE埼玉パーク Presented by J:COM、タリーズコーヒー、

ラーメンWalkerキッチン、 武蔵利休、ファミリーマート、角川食堂

ライブ情報

■実施場所：ところざわサクラタウン 2階中央広場特設ステージ

■開催日時：4月18日（土）～19日（日）・25日（土）・26日（日）・29日（水祝）

■開催時間：各日12:00～16:00（予定）※詳しくは各アーティストのSNSをご確認ください。

■観覧料 ：無料

■出演者紹介（順不同）：

4月18日（土） 大森真理子/世莉奈/林ももこ/伊藤さくら/山中啓輔/川原光貴

4月19日（日） 上野まな/小野亜里沙/優花/上保美香子/大黒美和子

4月25日（土） 立石純子/海老沢茜/ひいらぎ繭

4月26日（日） 上野まな/斉藤慶/山中啓輔

4月29日（水祝） オダギリミオリ/MARINA/YuMe

※1 大森真理子：フルートを吹くシンガー。天真爛漫なキャラクターとメッセージ性の強い楽曲で盛り上げます！

※2 世莉奈：埼玉出身、二児の母。「あの日あの時所沢」など地元愛ソングを歌うシンガーソングライター。

※3 林ももこ：少年のような世界観とevergreenな歌声。 フレッシュプリキュアED歌唱。

※4 伊藤さくら ：心のお薬シンガーとして関東を中心に活動中。ギター系シンガーソングライター。

※5 山中啓輔：“人を巻き込む音楽”で会場を一つに、関西弁ポップスシンガー。関東中心に活動中！

※6 川原光貴：OTONOVA2026で2600組の中から準グランプリ。2026年予定BSドラマ「ヒカリ」主題歌を担当。

※7 上野まな：優しさ溢れる穏やかなボイス、素直で真っ直ぐなハートのシンガーソングライター。

※8 小野亜里沙：透明感の歌声とラジオで、希望を届けるシンガーソングライター。

※9 優花：京都出身ピアノ弾き語りシンガーソングライター。「誰も取りこぼさない音楽」を届ける。

※10 上保美香子：透き通るような歌声のシンガーソングライター。ピアノ弾き語りで関東中心に活動。

※11 大黒美和子：鳥取県米子市出身の元演歌歌手。現在は子育てをしながら都内を中心にライブ活動中。

※12 ひいらぎ繭：千葉県我孫子市生まれ、高校野球の大ファン！生きる「命」をテーマに楽曲作りを行っている。

※13 立石純子：横浜生まれ秦野育ち。ピアノ弾き語りシンガーソングライター・はだのブランドアンバサダー。

※14 海老沢茜：昭和カルチャーとレトロファッションを好むシンガーソングライター！所沢にレトロポップ届けます

※15 斉藤慶：世界を鳴らす、モジャモジャヘアーの革命シンガー!!

※16 オダギリミオリ：幼少期より舞台等で経験を積み、グループ解散を経て歌を原点にソロ始動。

※17 MARINA：洋楽テイストと圧倒的歌声で世界を魅了する実力派アーティスト。

※18 YuMe：大阪出身のシンガーソングライター。路上ライブから活動を広げ、等身大の言葉で“強さと孤独”を歌う

■「ところざわサクラタウン」について

2020年11月、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点としてKADOKAWAが埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設。書籍製造・物流工場やKADOKAWAのオフィス、イベントスペース（ジャパンパビリオン、千人テラス）、ショップ（ダ・ヴィンチストア）、レストラン（角川食堂）、商業施設のほか、角川文化振興財団運営の「角川武蔵野ミュージアム」も建設。また、KADOKAWAと所沢市が共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で連携・協力する協定に基づき振興を図る「埼玉カルチャー観光共和国」の拠点施設にも位置づけられています。

https://tokorozawa-sakuratown.com/

■「武蔵野坐令和神社（むさしのにます うるわしき やまとのみやしろ）」について

2020年7月、ところざわサクラタウンに建立した神社です。通称「むさしのれいわじんじゃ」。うるわしく輝く日本の文化が永久に継続発展していくことを願い、COOL JAPANの聖地における＜祈りの場＞、＜憩いの場＞、＜賑わいの場＞としての機能を果たします。

https://musashinoreiwa.jp/

住所：埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3 ところざわサクラタウン

授与所閉所日（定休日）：毎週火曜日（祝日の場合は開所）

授与所開所時間：4～9月 10:00～17:00（土日祝は18:00まで）

10～3月 10:00～16:30（土日祝は17:00まで）

■株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/