長野放送×シオン制作 すれ違いの数だけ、人生があった…『もしかして運命さん？』が2025年度FNSソフト工場“最優秀番組”に決定！TVer・FODで3月13日(金)から配信開始

株式会社シオン

「人の人生って本当に面白い！人の人生を知ると自分の世界も広がる。

それがこの番組の一番の魅力かも（大久保佳代子）」

「あの時あの人と出会っていたら、自分の人生にこんな影響があったかも…（森田哲矢）」

長野放送×シオンが３連覇！

株式会社シオンは長野放送（NBS）のバラエティ番組、

あの日、あの時、あの場所でスルーしてしまった「運命の可能性」を覗き見る新感覚すれ違いバラエティー『もしかして運命さん？』（制作著作：長野放送）を共に制作。

FNS系列局が番組制作の腕を競う「FNSソフト工場」で最優秀賞を受賞した。

長野放送×シオンが同コンテストで最優秀賞を受賞するのは、２０２３年度「オモシロ未来体験 モシモの21世紀」、２０２４年度「妄想パッキング」に続く３年連続の快挙。

【FNSソフト工場 とは】

「新しいバラエティー番組を制作する」ことをコンセプトにFNS系列局が制作費を出しあい、ブロック（北海道＆東北、中部、近畿＆中四国、九州＆沖縄、事務局）に分かれ企画を選考。番組制作の腕を競う。

第26回FNSソフト工場『もしかして運命さん？』番組概要

■内容

運命とは、人の力を超えた巡り合わせ。友達、恋人、先輩、後輩、仕事仲間・・・。

全ての人間関係は運命的な出会いから始まる。

しかし偶然すれ違い、通り過ぎていったあの人も、出会っていたら「運命の人」だったのかもしれない。そこで２人のタレントの日常に密着し、偶然すれ違った人や近くにいた人に注目。

一体どんな人なのか、どんな人生を送ってきたのか話を聞く。

あの日、あの時、あの場所でスルーしてしまった「運命の可能性」をのぞき見る。

■配信スケジュール

【TVer】https://tver.jp/series/srk16e2svl

【FOD】https://fod.fujitv.co.jp/title/810f

＜無料見逃し配信: TVer・FOD＞

2026年3月13日(金)～2026年3月27日(金)

＜有料配信: FOD＞

2026年3月13日(金)～（1年間）

■放送実績

2025年11月21日（金）19時00分～ 長野放送

2026年1月13日（火）26時30分～ フジテレビ（関東ローカル） 他

■Webサイト

フジテレビ：https://www.fujitv.co.jp/fujitv/news/20251582.html

■出演者

森田哲矢（さらば青春の光）・大久保佳代子（オアシズ）

ナレーター：バッキー木場

■スタッフ

チーフプロデューサー：黒岩祐治（長野放送）

企画・総合演出：内山純一（長野放送）

演出・プロデューサー：岩本雅直（シオン）

プロデューサー：兒玉佳純（シオン）

ディレクター：加藤杏（シオン）、田邊恒平（シオン）

構成：カツオ

【株式会社シオンについて】

テレビ番組制作３０年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。

近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った繋がりや技術・マーケティングスキルで様々な企業様へ『「バラエティ化プロデュース(R)️」動画制作サービス』・『タレントキャスティングサービス』の提供も開始。

動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業様へ提供しています。

■所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階

代表取締役会長 兼 社長：伊藤 慎一

事業内容：テレビ番組および企業動画やCMの企画・制作、配信事業、動画コンサルティング、タレントキャスティング など

〈提供サービス〉

・タレント∞リンク（タレントキャスティング）

・企業向けコンテンツ制作

・企業密着ドキュメンタリー動画

・素材まるごとリメイク

・丸投げTube（YouTube運用・制作）

・Short-ON（縦型ショート動画）

https://sionnet001-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/contents-hozon_sionnet001_onmicrosoft_com/IQAHpPPjtQBaR5bLMyFoXdqKAR25laplLxElCqfB15R_jmI?e=q1KMBK

お問い合わせ：https://sionnet.co.jp/contact/

会社案内資料ＤＬ：https://sionnet.co.jp/guidance_download/

TEL：03-6206-3080

■シオン公式 note：https://note.com/sionnet