長野放送×シオン制作 すれ違いの数だけ、人生があった…『もしかして運命さん？』が2025年度FNSソフト工場“最優秀番組”に決定！TVer・FODで3月13日(金)から配信開始
「人の人生って本当に面白い！人の人生を知ると自分の世界も広がる。
それがこの番組の一番の魅力かも（大久保佳代子）」
「あの時あの人と出会っていたら、自分の人生にこんな影響があったかも…（森田哲矢）」
長野放送×シオンが３連覇！
株式会社シオンは長野放送（NBS）のバラエティ番組、
あの日、あの時、あの場所でスルーしてしまった「運命の可能性」を覗き見る新感覚すれ違いバラエティー『もしかして運命さん？』（制作著作：長野放送）を共に制作。
FNS系列局が番組制作の腕を競う「FNSソフト工場」で最優秀賞を受賞した。
長野放送×シオンが同コンテストで最優秀賞を受賞するのは、２０２３年度「オモシロ未来体験 モシモの21世紀」、２０２４年度「妄想パッキング」に続く３年連続の快挙。
【FNSソフト工場 とは】
「新しいバラエティー番組を制作する」ことをコンセプトにFNS系列局が制作費を出しあい、ブロック（北海道＆東北、中部、近畿＆中四国、九州＆沖縄、事務局）に分かれ企画を選考。番組制作の腕を競う。
第26回FNSソフト工場『もしかして運命さん？』番組概要
■内容
運命とは、人の力を超えた巡り合わせ。友達、恋人、先輩、後輩、仕事仲間・・・。
全ての人間関係は運命的な出会いから始まる。
しかし偶然すれ違い、通り過ぎていったあの人も、出会っていたら「運命の人」だったのかもしれない。そこで２人のタレントの日常に密着し、偶然すれ違った人や近くにいた人に注目。
一体どんな人なのか、どんな人生を送ってきたのか話を聞く。
あの日、あの時、あの場所でスルーしてしまった「運命の可能性」をのぞき見る。
■配信スケジュール
【TVer】https://tver.jp/series/srk16e2svl
【FOD】https://fod.fujitv.co.jp/title/810f
＜無料見逃し配信: TVer・FOD＞
2026年3月13日(金)～2026年3月27日(金)
＜有料配信: FOD＞
2026年3月13日(金)～（1年間）
■放送実績
2025年11月21日（金）19時00分～ 長野放送
2026年1月13日（火）26時30分～ フジテレビ（関東ローカル） 他
■Webサイト
フジテレビ：https://www.fujitv.co.jp/fujitv/news/20251582.html
■出演者
森田哲矢（さらば青春の光）・大久保佳代子（オアシズ）
ナレーター：バッキー木場
■スタッフ
チーフプロデューサー：黒岩祐治（長野放送）
企画・総合演出：内山純一（長野放送）
演出・プロデューサー：岩本雅直（シオン）
プロデューサー：兒玉佳純（シオン）
ディレクター：加藤杏（シオン）、田邊恒平（シオン）
構成：カツオ
【株式会社シオンについて】
テレビ番組制作３０年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。
近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った繋がりや技術・マーケティングスキルで様々な企業様へ『「バラエティ化プロデュース(R)️」動画制作サービス』・『タレントキャスティングサービス』の提供も開始。
動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業様へ提供しています。
■所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
代表取締役会長 兼 社長：伊藤 慎一
事業内容：テレビ番組および企業動画やCMの企画・制作、配信事業、動画コンサルティング、タレントキャスティング など
