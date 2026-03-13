【Makuake先行販売】楊貴妃も愛した東洋のスーパーフード「完全オーガニック乾燥なつめ」が新ブランド『earthon』より登場。砂漠のオアシスが育む、罪悪感ゼロの極上の甘み。

日本大地株式会社

日本大地株式会社（本社：東京都中央区日本橋人形町2-1-8）は、新ブランド『earthon（アースオン）』より、農薬・化学肥料不使用の「完全オーガニック乾燥なつめ」の先行販売プロジェクトを、2026年3月13日（金）より応援購入サービス「Makuake」にて開始いたします。本プロジェクトは、4月12日（日）までの期間限定で実施いたします。

【プロジェクト概要】

プロジェクト名： 【有機JAS認証】オーガニック乾燥なつめで、毎日の生活を優しくいたわる新習慣を。

実施期間： 2026年3月13日（金）～ 2026年4月12日（日）

目標金額： 100,000円

Makuake プロジェクトURL： https://www.makuake.com/project/earthon-natsume/(https://www.makuake.com/project/earthon-natsume/)

プロジェクト実施の背景とブランド誕生のストーリー

現代女性の悩みに寄り添う、ギルトフリーな選択肢

現代の日本において、忙しい日々を送る都市部の方々（特に女性や健康意識の高い層）は、常にストレスや疲れと隣り合わせにあります。「美味しくて、美容と健康に良く、しかも無添加で罪悪感がない」そんな理想的なおやつへのニーズが日々高まっています。

未知なるブルーオーシャン「なつめ」の可能性

東洋には古くから「1日3粒のなつめを食べれば、若々しさを保てる」という格言があります。鉄分、カリウム、葉酸、食物繊維を豊富に含む素晴らしい果実ですが、日本での認知度はまだ高くありません。私たちはこの現状を、大きな「ブルーオーシャン（未開拓の好機）」と捉えました。

新ブランド『earthon』の誕生

「彩食街道」はこれまで、食卓を彩る世界中の素晴らしい食材を探求してまいりました。そして今回、“本当にカラダに良く、地球環境にも優しい”自然の恵みを日本の皆様へお届けするため、新オーガニックブランド『earthon（自然のスイッチをオンにする、の意）』を立ち上げました。その記念すべき第一弾として、中国・新疆ウイグル自治区の奥深くまで足を運び、見つけ出したのがこの完璧な「オーガニックなつめ」です。

プロジェクトの３つの目的

- 忙しい現代人に「罪悪感のない自然の癒やし」を数千年の美容の智慧が詰まった隠れた宝物、なつめ。仕事の合間のエネルギーチャージや、午後のティータイムに、人工的な砂糖の代わりに純粋な「自然の甘み」で、心とカラダを優しく満たします。- 砂漠のオアシスの純粋さを守る「サステナブルな約束」過酷な砂漠の辺境で営まれる持続可能な農業。皆様からの応援購入は、この地の人々と自然環境を守る力となります。「カラダに良く、地球にも優しい」という価値観を共に体現するプロジェクトです。- 新しい「なつめライフスタイル」の共創ただ商品を販売するだけでなく、この東洋の智慧を、ヨーグルトボウルやハーブティー、手作りスイーツなど、現代の日本のライフスタイルに溶け込む新しい「ヘルシー習慣」として共に創り上げていきたいと願っています。

商品の特徴：『earthon』のなつめが選ばれる理由

毎日の生活に優しく溶け込む。オーガニックなつめの美味しいお召し上がり方

- 4000年の歴史を持つ東洋の美容伝説世界三大美女の一人、楊貴妃。彼女がその美しさを保つため、毎日欠かさず食べていたと言われるのが「なつめ」です。4000年もの栽培の歴史を持ち、古来より女性の「巡り」をサポートする宮廷の至宝として珍重されてきました。- 現代女性の悩みに寄り添う「栄養の宝庫」・鉄分と葉酸の黄金バランス：鉄分が豊富で、女性のデリケートな時期や、プレママ・産後の方にも嬉しい天然のサポート食材です。・「温活」を支える自然の力：薬膳の考え方において、なつめは「温」の性質を持ち、内側からカラダを温めるため、昨今注目を集める「温活」に最適です。・豊富な食物繊維とカリウム：スッキリとした毎日のリズムを整え、朝のどんより感にアプローチします。- 薬膳のイメージを覆す「ギルトフリーな美味しさ」「栄養が豊富だと、漢方薬のようなクセがあるのでは？」という心配は無用です。砂糖不使用でありながら、まるで高級な焼きリンゴや上質なドライフルーツのような、奥深く上品な甘みと、ふっくらとした果肉の食感が特徴です。夜中に甘いものが食べたくなった時でも、罪悪感なくお召し上がりいただけます。- なぜ「中国・新疆且末（チェルチェン）」なのか？ 極限環境が育む奇跡・極限環境の恩恵：世界第二の規模を誇るタクラマカン砂漠の辺境、チェルチェン。1日15時間にも及ぶ長い日照時間と、昼夜の激しい寒暖差が、なつめの「甘み」を極限まで引き出します。・雪解け水がもたらす純粋さ：昆崙（こんろん）山脈から流れ出るピュアな氷河の融水だけで育ちます。過酷な砂漠環境が天然の防虫壁となり、農薬に頼らない力強い成長を可能にしました。・安心・安全の完全オーガニック：厳しい有機基準をクリアし、化学肥料や農薬を一切使用していません。樹上で自然乾燥させる「樹上完熟」により、大自然の甘みをそのまま閉じ込めました。

「なつめってどうやって食べるの？」という方へ。

earthonのなつめは、面倒な下準備は一切不要です。現代の忙しいライフスタイルに合わせて、手軽で美味しいアレンジをご紹介します。

なつめティー参鶏湯ラペヨーグルト- お湯を注ぐだけ。ホッとやすらぐ温活なつめティー- いつものお料理を格上げ。お手軽薬膳スープ＆煮込み- 彩り豊かでヘルシー。なつめと人参のラペ- 朝のキレイをサポート。なつめヨーグルトボウル

Makuake リターン（応援購入プラン）のご紹介

earthon Organic NATSUME

本プロジェクトでは、最大45%OFFとなる数量限定の「超早割」をはじめ、用途やお好みに合わせてお選びいただける複数のリターンプランをご用意しております。

まずは気軽にお試しいただける少量セットから、3種類のなつめをしっかり楽しめるコンプリートセットまで、earthonのオーガニックなつめの魅力を存分にご体験いただける内容となっております。

数量限定の「超早割」では最大45%OFFの特別価格でご提供。

さらに、その後もお得な「早割」プランをご用意しており、プロジェクトを応援してくださる皆さまに感謝を込めた特別価格となっています。

リターン一覧- 【おすすめNo.1】3種コンプリートセット（9パック）

スライス・ハーフカット・ホールの3種類を各3パックずつ（計9パック）お届け。

earthonのオーガニックなつめをすべて楽しめる、おすすめNo.1の満足セットです。

- 【大容量・お買い得】スライス爆買いセット（9パック）

サクサクとした食感で食べやすい人気の「スライス」をたっぷり9パックお届け。

毎日のなつめ習慣にしたい方におすすめの大容量セットです。

- 【初めての方にも】3種バランスセット（6パック）

スライス・ハーフカット・ホールの3種類を各2パックずつ（計6パック）バランスよくお届け。

3種類のなつめをしっかり試してみたい方におすすめです。

- スライスセット（5パック）

食べやすいなつめスライスを中心に楽しめるセット。

オフィスでのおやつや、ヨーグルトのトッピングにもおすすめです。

- 【お試し】選べる3パックセット

お好きな種類を選んで楽しめるお試しプラン。

オーガニックなつめを初めて体験する方にもぴったりのセットです。

ぜひこの機会に、earthonのオーガニックなつめの新しいおいしさをお楽しみください。

今後の展望

【短期計画】 Makuakeでの先行販売終了後、サポーターの皆様からのフィードバックをもとにパッケージ等を最適化し、「彩食街道」公式オンラインショップおよび主要ECモール（Amazon、楽天市場等）にて一般販売を開始いたします。

【中期計画】 日本の生活に身近なヘルシースナックとして定着させるため、高品質スーパー（成城石井、紀ノ国屋など）や、オーガニック専門店（Biople by CosmeKitchenなど）、ライフスタイルショップへのオフライン店舗展開を積極的に推進します。

【長期ビジョン】 今回の「新疆チェルチェン産オーガニックなつめ」を第一歩として、「彩食街道」は『earthon』ブランドを通じ、世界中から天然・オーガニック・サステナブルな優れた食材を発掘し続けます。「オーガニック・健康・美味しさ」をコアバリューに、ナッツ、ドライフルーツ、健康飲料などのラインナップを拡充し、日本の消費者から最も愛される自然派健康食品ブランドを目指してまいります。

担当者コメント

[担当者イメージ][日本大地株式会社・ブランド事業責任者・上杉]

「本当に納得のいくオーガニックなつめを探し求め、現地の農園を何十ヶ所も回りました。砂漠の過酷な環境の中で、農薬に頼らず力強く育ったこのなつめを初めて口にした時の『感動的な甘さ』を、日本の皆様にもぜひ体験していただきたいです。」