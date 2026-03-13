九州各地の魅力的なスタートアップが集結！STARTUP KYUSHU 2025「プレスリリース発表会」開催レポート

2025年10月9日・10日の2日間にわたり、福岡市主催「STARTUP KYUSHU 2025」が開催され、プレスリリース発表会と題し、公開記者会見形式でプレゼンテーションを実施しました。

■参加企業一覧

株式会社PECOFREE 様（福岡市）

ローカルフードサイクリング株式会社 様（福岡市）

OYASAI株式会社 様（福岡市）

株式会社HATSUTORI 様（宮崎市）

インタラクティブ株式会社 様（熊本市）

株式会社サイディン 様（熊本市）

株式会社UPay 様（福岡市）

Moshiron株式会社 様（別府市）

アイ.ジー.シー株式会社 様（別府市）

eatas株式会社 様（福岡市）

■STARTUP KYUSHU 2025／九州の魅力的なスタートアップ「プレスリリース発表会」全編動画はこちら

https://youtu.be/u6DKeVSBvkA?si=ReXm_OAF1aT-0qnQ

■STARTUP KYUSHU 2025について

九州各地のスタートアップ・VC・企業・自治体・支援者が集い、新たなつながりを創出することで、九州全体のスタートアップシーンを盛り上げることを目的にスタートしました。

3回目となる今回は、参加者が200名を超える大盛況となりました。LP解説や熊本・福岡両市長らが登壇した防災セッション、EXIT戦略会議、起業家DJによるBBQなど、学びと熱気に満ちた濃密なプログラムが展開されました。 さらに会場では、九州各地から集まった学生コンシェルジュが架け橋となり、高校生からベテランまで世代を超えた交流を加速。宿泊型ならではの一体感の中、単なる名刺交換には留まらない「深いつながり」と「共創のきっかけ」が数多く生まれた2日間となりました。

イベント名：STARTUP KYUSHU 2025

開催日：2025年10月9日（木）～10日（金）

会場：Fukuoka Growth Next／舞鶴公園BBQ GARDEN

主催：福岡市

運営：株式会社Zero-Ten／株式会社Zero-Ten Park

参加者数：200名以上（スタートアップ、行政、学生、投資家、事業会社、自治体関係者など）

HP：https://startupkyushu.com/