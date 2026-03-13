メドノア無料ヘルスケアツール 2026年2月度のアクセスランキングを発表
～BMI計算が健康管理ツール部門で3ヶ月連続1位。メンテナンスカロリー計算が2位に急浮上～
Hospitality Marketing Limitedは、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』における2026年2月のアクセスデータを集計し、ツール別利用者数ランキングを2026年3月13日に発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月の公開以来、BMI・体重指標・体脂肪率・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次公開してまいりました。現在11種のツールを公開しており、全てPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
今月のランキングでは、健康管理に直結するツールを「健康管理ツール部門」として発表するとともに、それ以外のツールの動向もあわせてご紹介いたします。
【2026年2月 健康管理ツール部門 利用者数ランキング】
■ 第1位：BMI計算 - 男女平均体重比較
健康管理ツール部門で最も多くの利用者を集めたのは、2025年年間ランキング・2026年1月に続き3ヶ月連続で『BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan ）』でした。令和5年『国民健康・栄養調査』の最新BMI平均値を用い、推定平均体重・適正体重（標準体重）等をグラフで一括表示するツールです。季節を問わず、健康管理の最も基本的な指標として根強い需要が続いています。
■ 第2位：メンテナンスカロリー計算ツール
第2位は『メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）』でした。1月の7位から5ランクの大幅上昇です。2025年後半に公開された比較的新しいツールですが、2月に利用者数が大きく伸び、上位に躍進しました。
■ 第3位：標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較
第3位は『標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）』でした。1月の2位からは順位を下げましたが、1位のBMI計算と合わせて「自分の身長に対する適正体重を知りたい」という基本ニーズは引き続き高い水準を維持しています。
■ 第4位：基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール
第4位は『基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール（ https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan ）』でした。1月の3位からやや順位を下げましたが、ダイエットや食事管理に取り組むユーザーからの安定した利用が続いています。
■ 第5位～第9位
第5位以降は以下のとおりです。
・第5位：シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan ）
・第6位：体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan ）
・第7位：美容体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan ）
・第8位：ランニング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan ）
・第8位：ウォーキング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan ）
シンデレラ体重計算・美容体重計算は1月とほぼ同水準を維持しており、「見た目の目標値」への関心は季節を問わず一定であることが確認できました。
【その他のツール】
以下のツールも2月に多くの利用者を集めました。
Hospitality Marketing Limitedは、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』における2026年2月のアクセスデータを集計し、ツール別利用者数ランキングを2026年3月13日に発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月の公開以来、BMI・体重指標・体脂肪率・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次公開してまいりました。現在11種のツールを公開しており、全てPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
今月のランキングでは、健康管理に直結するツールを「健康管理ツール部門」として発表するとともに、それ以外のツールの動向もあわせてご紹介いたします。
【2026年2月 健康管理ツール部門 利用者数ランキング】
■ 第1位：BMI計算 - 男女平均体重比較
健康管理ツール部門で最も多くの利用者を集めたのは、2025年年間ランキング・2026年1月に続き3ヶ月連続で『BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan ）』でした。令和5年『国民健康・栄養調査』の最新BMI平均値を用い、推定平均体重・適正体重（標準体重）等をグラフで一括表示するツールです。季節を問わず、健康管理の最も基本的な指標として根強い需要が続いています。
■ 第2位：メンテナンスカロリー計算ツール
第2位は『メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）』でした。1月の7位から5ランクの大幅上昇です。2025年後半に公開された比較的新しいツールですが、2月に利用者数が大きく伸び、上位に躍進しました。
■ 第3位：標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較
第3位は『標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）』でした。1月の2位からは順位を下げましたが、1位のBMI計算と合わせて「自分の身長に対する適正体重を知りたい」という基本ニーズは引き続き高い水準を維持しています。
■ 第4位：基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール
第4位は『基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール（ https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan ）』でした。1月の3位からやや順位を下げましたが、ダイエットや食事管理に取り組むユーザーからの安定した利用が続いています。
■ 第5位～第9位
第5位以降は以下のとおりです。
・第5位：シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan ）
・第6位：体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan ）
・第7位：美容体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan ）
・第8位：ランニング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan ）
・第8位：ウォーキング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan ）
シンデレラ体重計算・美容体重計算は1月とほぼ同水準を維持しており、「見た目の目標値」への関心は季節を問わず一定であることが確認できました。
【その他のツール】
以下のツールも2月に多くの利用者を集めました。