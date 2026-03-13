レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 航空宇宙サイバーセキュリティ市場の将来展望2035年までに638億米ドル市場へ、次世代航空防衛セキュリティの拡大でCAGR 8.4%成長 ??????
航空宇宙サイバーセキュリティ市場は、2024年から2033年までの間に大きな成長を遂げると予測されており、市場規模は308億米ドルから638億米ドルに達する見込みです。特に、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）は8.4％に達し、航空宇宙業界におけるサイバーセキュリティの重要性が増す中で、市場は急速に拡大しています。この成長は、航空業界全体のデジタル化と接続性の進展、さらにはサイバー攻撃の増加が主な推進要因となっています。
サイバー攻撃の増加が市場を牽引
近年、航空業界は急速なデジタル化を遂げ、航空機や航空交通管理、旅客サービスシステムなどが高度にネットワーク化されています。この進展は、効率的な運航や顧客サービス向上の機会を提供する一方で、新たなサイバー脅威を招いています。例えば、ヨーロッパでは、航空業界を支援するユーロコントロールが2020年から2023年にかけてサイバー攻撃を複数回記録しており、航空業界がサイバー攻撃のターゲットになりつつあることが示されています。これにより、航空宇宙企業はサイバーセキュリティ対策を強化する必要に迫られており、特に重要なインフラを守るための投資が急増しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/aerospace-cyber-security-market
システムの複雑さが市場の課題に
航空宇宙サイバーセキュリティ市場の成長には、システムおよびネットワークの複雑さという重大な課題も伴います。現代の航空システムは、多数の相互接続されたコンポーネントで構成されており、これらすべてを効果的に保護することは非常に難しく、コストがかかる上、複雑なネットワークが新たなサイバー脅威の侵入経路を提供しています。この複雑さに対応するためには、専用の高度なサイバーセキュリティソリューションの導入が必須ですが、それには多くのリソースと専門的な知識が必要です。
デジタル化とコネクティビティの拡大が市場を後押し
航空業界では、ますます多くのシステムが相互接続されるようになり、その分サイバー攻撃に対する脆弱性も増しています。これにより、航空宇宙サイバーセキュリティの重要性が一層高まっています。特に、航空機のシステムや航空交通管制システム、機内エンターテインメント設備などは、サイバー攻撃の標的となる可能性が高いとされています。そのため、これらのシステムを守るためのセキュリティ対策は市場の成長に大きな影響を与え、デジタル化とコネクティビティの進展が市場をさらに加速させています。
主要企業のリスト：
● BAE Systems
● Lockheed Martin Corporation
● Thales Group
● Northrop Grumman Corporation
● DXC Technology Company
● EUROCONTROL
● Raytheon Technologies Corporation
● Astronautics Corporation of America
● The Aerospace Corporation
● Honeywell International, Inc.
市場セグメント別の洞察
ネットワークセキュリティ: 現代の航空宇宙システムは、ますますIoTや相互接続されたデバイスに依存しており、ネットワークセキュリティの重要性が増しています。データのセキュリティを確保するための強力なネットワークセキュリティ対策が求められており、これが市場セグメントの成長を加速させています。
サイバー攻撃の増加が市場を牽引
近年、航空業界は急速なデジタル化を遂げ、航空機や航空交通管理、旅客サービスシステムなどが高度にネットワーク化されています。この進展は、効率的な運航や顧客サービス向上の機会を提供する一方で、新たなサイバー脅威を招いています。例えば、ヨーロッパでは、航空業界を支援するユーロコントロールが2020年から2023年にかけてサイバー攻撃を複数回記録しており、航空業界がサイバー攻撃のターゲットになりつつあることが示されています。これにより、航空宇宙企業はサイバーセキュリティ対策を強化する必要に迫られており、特に重要なインフラを守るための投資が急増しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/aerospace-cyber-security-market
システムの複雑さが市場の課題に
航空宇宙サイバーセキュリティ市場の成長には、システムおよびネットワークの複雑さという重大な課題も伴います。現代の航空システムは、多数の相互接続されたコンポーネントで構成されており、これらすべてを効果的に保護することは非常に難しく、コストがかかる上、複雑なネットワークが新たなサイバー脅威の侵入経路を提供しています。この複雑さに対応するためには、専用の高度なサイバーセキュリティソリューションの導入が必須ですが、それには多くのリソースと専門的な知識が必要です。
デジタル化とコネクティビティの拡大が市場を後押し
航空業界では、ますます多くのシステムが相互接続されるようになり、その分サイバー攻撃に対する脆弱性も増しています。これにより、航空宇宙サイバーセキュリティの重要性が一層高まっています。特に、航空機のシステムや航空交通管制システム、機内エンターテインメント設備などは、サイバー攻撃の標的となる可能性が高いとされています。そのため、これらのシステムを守るためのセキュリティ対策は市場の成長に大きな影響を与え、デジタル化とコネクティビティの進展が市場をさらに加速させています。
主要企業のリスト：
● BAE Systems
● Lockheed Martin Corporation
● Thales Group
● Northrop Grumman Corporation
● DXC Technology Company
● EUROCONTROL
● Raytheon Technologies Corporation
● Astronautics Corporation of America
● The Aerospace Corporation
● Honeywell International, Inc.
市場セグメント別の洞察
ネットワークセキュリティ: 現代の航空宇宙システムは、ますますIoTや相互接続されたデバイスに依存しており、ネットワークセキュリティの重要性が増しています。データのセキュリティを確保するための強力なネットワークセキュリティ対策が求められており、これが市場セグメントの成長を加速させています。