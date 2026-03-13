世界のサンドブラストメディア市場調査レポート2026-2032：規模、競合、将来予測
QY Research株式会社は「サンドブラストメディア―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本レポートでは、サンドブラストメディアの世界市場における売上高、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業ランキングを包括的に整理しています。
2021年から2032年までの市場データを基に、サンドブラストメディア市場の中長期的な成長軌道と将来動向を予測しています。また、市場規模の定量分析に加え、競争環境、企業戦略、ポジショニング評価に関する定性的考察も盛り込み、企業の戦略立案を多面的に支援する内容となっています。
１．サンドブラストメディア市場概況
サンドブラストメディアは、サンドブラスト加工で使用される研磨粒子材料であり、金属やガラスなどの表面を清掃、粗化、研磨する目的で使用される。アルミナ、ガラスビーズ、スチールショット、シリカ砂などさまざまな材料があり、用途や加工対象に応じて選択される。
サンドブラストメディアの世界市場規模は2025年に2569百万米ドルに達し、2026年には2689百万米ドルに拡大すると予測されております。2026年から2032年の期間においては、5.2%の年平均成長率（CAGR）を維持し、最終的に2032年の市場規模は3645百万ドルに達すると予測されております。
２．サンドブラストメディアの市場区分
◆ 世界の主要企業
サンドブラストメディア分野における代表的企業：Abrasives Inc、 Saint Gobain Ceramics Material、 Opta Minerals、 ABShot Tecnics、 Barton International、 Synco Industries、 Blastech、 Paul Auer、 Cym Materials、 Crystal Mark、 GMA Garnet Pty、 Ensio Resources Inc、 Naxos Diskus Schleifmittelwerke、 Harsco Metals & Minerals、 Prince Minerals、 U.S Minerals、 Blastrite、 Wheelabrator
各社の販売数量、売上高、市場シェアなどを整理し、業界動向を把握するための主要指標を提示しています。
◆ 市場分類
サンドブラストメディア市場は以下の区分で分析しています。
・製品タイプ別：Metal、 Plastic、 Ceramics
・用途別：Aerospace、 Car、 Architecture、 Electronic、 Furniture、 Others
各セグメントの市場規模、成長性、競争状況を比較分析し、有望分野の特定を支援します。
◆ 地域別分析対象：北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとのサンドブラストメディア市場規模、成長要因、需要特性を比較し、地域戦略立案に活用できる情報を提供します。あわせて、特定の国に焦点を当てた個別レポートやカスタマイズ分析にも対応可能です。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1756250/sand-blasting-media
【総目録】
第1章：サンドブラストメディア市場の概要と世界市場規模予測、成長要因・リスク分析（2021～2032）
第2章：サンドブラストメディア主要メーカーの競争状況および市場シェア分析（2021～2026）
第3章：製品タイプ別サンドブラストメディア市場規模・価格・シェア分析（2021～2032）
第4章：用途別サンドブラストメディア市場規模・価格・シェア分析（2021～2032）
第5章：地域別サンドブラストメディア市場動向と成長見通し（2021～2032）
第6章：国別サンドブラストメディア市場データおよび成長トレンド分析（2021～2032）
第7章：サンドブラストメディア主要企業プロファイルおよび業績動向（2021～2026）
