建築用防湿板業界の市場動向：2026年1403百万米ドルから2032年1935百万米ドルへ成長予測
2026年3月13日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「建築用防湿板―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新の調査レポートを発表しました。
1.レポートの概要
本レポートでは、建築用防湿板市場の全体的な構造を体系的に把握するとともに、市場規模、売上高、販売数量、価格動向などの分析データを提供いたします。さらに、地域・国別の成長率比較や製品タイプ・用途別のセグメント分析を通じて、市場構造と需要変化のトレンドを明確に示してまいります。
2.建築用防湿板製品紹介
建築用防湿板は、建物内部への湿気侵入を抑制するために使用される建材であり、壁や床、屋根の構造層に組み込まれる。ポリエチレンフィルムや特殊加工されたボード材料が用いられ、結露の発生を抑制し建物の耐久性を高める。住宅や商業施設の建築において重要な役割を担う。
3.【建築用防湿板市場予測サマリー】
■ 市場規模推移
2025年：1337百万米ドル
2026年：1403百万米ドル
■ 成長率
2026～2032年の年平均成長率（CAGR）：5.5%
■ 将来市場規模
2032年予測：1935百万米ドル
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1756248/building-moisture-proof-board
4.建築用防湿板分析の主なポイント
・グローバルおよび主要国別の市場動向と成長率予測
・製品タイプ別／用途別セグメントの需要構造と拡大領域
・主要企業の売上ランキング、市場シェア、競争ポジション
・技術革新、政策・規制、業界再編動向が市場へ与える影響
5.建築用防湿板市場区分
【製品タイプ別】Ordinary Moisture-Resistant Plasterboards、 Locating Point Moisture-Resistant Plasterboards
各製品タイプごとに市場規模、販売数量、平均販売価格（ASP）、年平均成長率（CAGR）を算出し、収益性・成長性の観点から有望分野を抽出します。建築用防湿板は、市場構成比の変化を踏まえ、主力製品および拡大領域のポジションを分析します。
【用途別】Household、 Commercial
用途別に需要規模、導入動向、市場浸透度を分析し、今後需要拡大が見込まれる分野を特定します。業界別の成長ドライバーや投資機会を明確化し、建築用防湿板市場の中長期的な需要構造の変化を把握します。
【企業別】British Gypsum、 Siniat、 Galloway Group Co.,Ltd.、 DRICORE、 USG SHEETROCK BRAND、 Jayswal、 KNAUF、 Etex Group、 Armstrong World Industries、 Georgia Pacific Llc、 Boral Limited、 Fletcher Building Limited、 National Gypsum Company
市場シェア上位5社および上位10社を中心に、売上高、市場シェア、製品ポートフォリオ、価格戦略、提携・M&A動向を分析します。建築用防湿板業界の競争環境と各社のポジショニングを可視化し、競争優位確立に向けた方向性を整理します。
【地域別】北米、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
建築用防湿板市場の主要地域ごとの市場規模、成長率、マクロ経済環境、政策・規制動向を総合的に評価します。地域特性に基づく成長要因と潜在リスクを整理し、グローバル展開および地域戦略策定に有用な示唆を提供します。
6.【目次概要】
第1章 市場概況および製品概要（2021～2032年）
建築用防湿板の技術特性・主要仕様を整理し、世界市場における売上高、販売数量、市場規模、価格推移を時系列で分析します。あわせて、成長促進要因、事業機会、想定リスク、参入障壁などを総合的に考察します。
1.レポートの概要
本レポートでは、建築用防湿板市場の全体的な構造を体系的に把握するとともに、市場規模、売上高、販売数量、価格動向などの分析データを提供いたします。さらに、地域・国別の成長率比較や製品タイプ・用途別のセグメント分析を通じて、市場構造と需要変化のトレンドを明確に示してまいります。
2.建築用防湿板製品紹介
建築用防湿板は、建物内部への湿気侵入を抑制するために使用される建材であり、壁や床、屋根の構造層に組み込まれる。ポリエチレンフィルムや特殊加工されたボード材料が用いられ、結露の発生を抑制し建物の耐久性を高める。住宅や商業施設の建築において重要な役割を担う。
3.【建築用防湿板市場予測サマリー】
■ 市場規模推移
2025年：1337百万米ドル
2026年：1403百万米ドル
■ 成長率
2026～2032年の年平均成長率（CAGR）：5.5%
■ 将来市場規模
2032年予測：1935百万米ドル
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1756248/building-moisture-proof-board
4.建築用防湿板分析の主なポイント
・グローバルおよび主要国別の市場動向と成長率予測
・製品タイプ別／用途別セグメントの需要構造と拡大領域
・主要企業の売上ランキング、市場シェア、競争ポジション
・技術革新、政策・規制、業界再編動向が市場へ与える影響
5.建築用防湿板市場区分
【製品タイプ別】Ordinary Moisture-Resistant Plasterboards、 Locating Point Moisture-Resistant Plasterboards
各製品タイプごとに市場規模、販売数量、平均販売価格（ASP）、年平均成長率（CAGR）を算出し、収益性・成長性の観点から有望分野を抽出します。建築用防湿板は、市場構成比の変化を踏まえ、主力製品および拡大領域のポジションを分析します。
【用途別】Household、 Commercial
用途別に需要規模、導入動向、市場浸透度を分析し、今後需要拡大が見込まれる分野を特定します。業界別の成長ドライバーや投資機会を明確化し、建築用防湿板市場の中長期的な需要構造の変化を把握します。
【企業別】British Gypsum、 Siniat、 Galloway Group Co.,Ltd.、 DRICORE、 USG SHEETROCK BRAND、 Jayswal、 KNAUF、 Etex Group、 Armstrong World Industries、 Georgia Pacific Llc、 Boral Limited、 Fletcher Building Limited、 National Gypsum Company
市場シェア上位5社および上位10社を中心に、売上高、市場シェア、製品ポートフォリオ、価格戦略、提携・M&A動向を分析します。建築用防湿板業界の競争環境と各社のポジショニングを可視化し、競争優位確立に向けた方向性を整理します。
【地域別】北米、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
建築用防湿板市場の主要地域ごとの市場規模、成長率、マクロ経済環境、政策・規制動向を総合的に評価します。地域特性に基づく成長要因と潜在リスクを整理し、グローバル展開および地域戦略策定に有用な示唆を提供します。
6.【目次概要】
第1章 市場概況および製品概要（2021～2032年）
建築用防湿板の技術特性・主要仕様を整理し、世界市場における売上高、販売数量、市場規模、価格推移を時系列で分析します。あわせて、成長促進要因、事業機会、想定リスク、参入障壁などを総合的に考察します。