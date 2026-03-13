オンラインセミナー『マネジメント設計の考え方』2026年5月14日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『計画通りメンバーを動かす「マネジメント」設計の考え方』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
本セミナーでは、効果効率的に組織の人員を動かし、計画達成を推進するためのマネジメント手法について解説します。
人手不足が慢性化している現在、限られた人員で成果を作り出すためには、組織のメンバーを期待通り動かす必要があります。また、計画を進めるためには、適切な組織管理が必要となります。
「なかなか部下が動かない」「プロジェクトや施策がうまく進まない」といった悩みをもつ経営者、マネージャーの方はぜひご参加ください。
【開催日】
2026/05/14（木） 13：00～14：30
【講 師】
株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ 主任コンサルタント
米国NLP協会認定 NLPマスタープラクティショナー
JMC認定販路コーディネーター認定講師
山北 陽平
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・経営幹部・営業マネージャー・教育担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2182
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
