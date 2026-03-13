ポリ（N-ビニルホルムアミド）市場は堅調な成長が見込まれ、2033年までに6億3,385万米ドルに達すると予測されています。

ポリ（N-ビニルホルムアミド）市場は堅調な成長が見込まれ、2033年までに6億3,385万米ドルに達すると予測されています。