グローバルスマホ用マグネット式放熱器ビジネス情報レポート：市場シェア、競争環境、価格変動2026-2032
スマホ用マグネット式放熱器世界総市場規模
スマホ用マグネット式放熱器とは、スマートフォンの発熱を効率的に低減するために設計された外付け型の冷却アクセサリーであり、主に磁力（マグネット）を利用してスマートフォン背面に簡単に装着できる放熱デバイスのことを指します。スマホ用マグネット式放熱器は、金属製ヒートシンク、放熱フィン、小型ファン、または半導体冷却素子（ペルチェ素子）などを組み合わせることで、スマートフォン内部から伝わる熱を外部へ迅速に拡散・排出する役割を果たします。特に高負荷のモバイルゲーム、動画撮影、ライブ配信、長時間の通信などにより端末温度が上昇する場面において、スマホ用マグネット式放熱器を使用することで熱暴走や性能低下（サーマルスロットリング）を抑制し、安定した動作環境を維持することが可能です。また、近年はMagSafeなどの磁気固定方式に対応した製品も増えており、スマホ用マグネット式放熱器は着脱の容易さと高い冷却効率を両立したスマートフォン周辺機器として注目されています。
図. スマホ用マグネット式放熱器の製品画像
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルスマホ用マグネット式放熱器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の1453百万米ドルから2032年には2426百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは8.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルスマホ用マグネット式放熱器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、スマートフォンの高性能化による発熱増大
近年、スマートフォンは高性能CPUやGPU、大容量メモリ、高解像度ディスプレイなどを搭載するようになり、処理能力の向上に伴って発熱量も増加しています。このような発熱問題は端末性能の低下やバッテリー劣化の原因となるため、外部冷却ソリューションの需要が高まっています。その結果、簡単に装着できるスマホ用マグネット式放熱器が、発熱対策を目的としたアクセサリーとして市場成長を牽引する重要な要因となっています。
2、モバイルゲーム市場の拡大
スマートフォン向けの高負荷ゲームやeスポーツ関連アプリの普及により、長時間の高負荷動作が一般化しています。特にグラフィック処理やリアルタイム通信を伴うゲームでは端末温度が急激に上昇するため、安定したパフォーマンスを維持するための冷却機器が求められています。このような背景から、ゲーム用途での使用を想定したスマホ用マグネット式放熱器の需要が拡大しており、市場成長の大きな推進力となっています。
3、ユーザーのバッテリー寿命・端末保護意識の向上
スマートフォンの過熱は、バッテリー寿命の短縮や内部部品の劣化を引き起こす可能性があります。そのため、ユーザーの間では温度管理の重要性に対する認識が高まり、日常的に冷却アクセサリーを利用する傾向が強まっています。このような背景のもと、簡単に取り付け可能で持ち運びにも便利なスマホ用マグネット式放熱器が、端末保護のための実用的な周辺機器として注目されています。
今後の発展チャンス
今後の発展チャンス