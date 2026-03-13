合同会社リープフロッグトレーディング(本社：神奈川県川崎市、代表：木村 慎太郎)は、Amazonにて開催される「Amazon 新生活セール Final」(2026年4月3日(金)～4月6日(月)23時59分)に参加し、750ml用 断熱二重壁ステンレスワインクーラー『IPUJAN Wine Chiller Bucket』を最大30％OFFの特別価格でご提供します。





ローズゴールド画像





シルバー画像





■セール概要

・イベント名： Amazon 新生活セール Final

・開催期間 ： 2026年4月3日(金)0時から4月6日(月)23時59分

・特典内容 ： 対象商品 最大30％OFF









■販売ページURL

ローズゴールド： https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWKH8FZX/

シルバー ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0CQP1TYL1/





商品紹介





■これからの季節にピッタリ、より豊かで上質なワインライフを！

IPUJAN Wine Chiller Bucketは、750ml用の断熱二重壁ステンレスワインクーラーです。

ステンレス製のアイスストーンが付属しており、予め冷やしておいたワインやシングルボトルを氷なしで長時間にわたり適温に保ちます。氷を使用しないため、水が滴り落ちることもありません。暑い中であっても、理想的な飲み頃の温度でボトルを数本楽しむことができます。









■優れた冷却の効果を生む専用のアイスストーン

専用のアイスストーンは、直径9.5cm、高さ1.98cmサイズのステンレス製で、食用アルコール5％と純水95％の凍結液体が充填されています。あらかじめ冷凍庫で6時間冷やしておき、これをバケットの底に置いておくことで優れた冷却効果を発揮します。









■使い方は簡単、お手入れも楽々

▼使い方

1.アイスストーンを冷凍庫で6時間冷やす。

2.冷えたアイスストーンをバケットの底に格納する。

3.冷やしておいたボトルをバケットに格納する。





▼お手入れ

1.使用後はアイスストーンを水洗いし、乾いた布巾で拭く。

2.アイスストーンを冷凍庫に保管する。





使い方





■商品概要

商品名：IPUJAN Wine Chiller Bucket

カラー：ローズゴールド、シルバー

同梱 ：バケット×1点、アイスストーン×1点、プラスチックボックス×1点

サイズ：高さ 19.05cm、外径 11.93cm、内径 10.92cm

重量 ：880g

容量 ：750ml

価格 ：ローズゴールド 8,990円(税込)、シルバー 8,280円(税込)

販売先：Amazon.co.jp

ローズゴールド https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWKH8FZX/

シルバー https://www.amazon.co.jp/dp/B0CQP1TYL1/





商品サイズ