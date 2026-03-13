SEVEN株式会社(所在地：東京都港区 代表取締役社長：木村 優)は、スマートフォンゲーム『闇カワ！もふもふハムスター団』の事前登録を、2026年3月13日(金)より開始したことを発表いたします。事前登録開始に合わせた記念キャンペーンに加え、リリース時にも多彩な特典をご用意しております。詳細につきましては順次発表いたしますので、ぜひご注目ください。





『闇カワ！』事前登録開始！





■闇カワ！もふもふハムスター団とは？

本作は、斬新かつカジュアルに楽しめる「集団戦闘×ローグライト×合成」を組み合わせたファンタジーRPGです。





万霊の想いが集まり形作られた世界「夢境万界(むきょうばんかい)」を舞台に、プレイヤーは可愛らしくも勇敢なハムスターの「行者(ぎょうじゃ)」となり、自らのチームを鍛え上げ、「悪夢の神」による侵食から世界を救い出す冒険に挑みます。





最大の特徴は、可愛らしいキャラたちが繰り広げる、大戦場の混戦ビジュアル体験です 。カジュアルで可愛いカートゥーンスタイルでありながら、鮮やかで豊かな色彩を用いた独特な「闇カワ！」の世界観が、プレイヤーを夢の世界へと誘います 。









■ゲーム概要

本作は、仲間の召喚・合成・育成を通じて戦力を高め、戦場を埋め尽くす敵軍をまとめて吹き飛ばすような圧倒的な爽快感を追求したゲームです。





遊ぶたびに展開が変わる戦略バトルでは、仲間の召喚や強化要素がランダムに現れるため、毎回新鮮な感覚で攻略を楽しめます。





爽快な合成システムにより、仲間を自動合成することで戦力が急上昇し、一撃で敵をなぎ倒す抜群の爽快感を味わえます。





多彩なビルド構築が可能な点も魅力で、6大種族による戦略バトルが展開される中、プレイヤーは自分だけの戦い方を自由に構築することが可能です。





多角的な育成要素として、「行者」自身のスキルや装備のほか、「従者」「秘蔵品」「天測儀」「役従」といった複数の軸に育成リソースを投入し、自身の戦力を高めていくことができます。





やり込み要素やミニゲームも充実しており、挑戦難易度の高い「深淵」ダンジョンや無限戦闘モードの「無尽の狂潮」のほか 、ワンタップゲームやランゲームといった7つのミニゲームなど、遊びごたえのある多彩なコンテンツが用意されています。





■事前登録報酬





■闇カワ！もふもふハムスター団 各種情報

公式サイト ： https://mofu-hamu.7grp.78hd.co.jp/

X公式 ： https://x.com/Mofuhamu_7

予約トップ10 ： https://yoyaku-top10.jp/apps/OTIzMTAy









【ゲーム実況・動画配信について】

SEVENグループは、クリエイターの皆様とともにコンテンツを盛り上げていけることを、何よりの喜びと感じております。

当社が提供するゲームやコンテンツに対し、皆様が独自の感性で動画制作や配信を行ってくださることに、心より感謝し、応援させていただきます。

原則として、当社が配信するコンテンツの動画投稿・ライブ配信は全面的に許可しております。詳細なルールにつきましては、以下の「動画制作ガイドライン」をご確認ください。





■動画制作ガイドライン： https://78hd.co.jp/video-guideline









【SEVENグループ 会社概要】

■SEVEN株式会社

・所在地 ： 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

・代表者 ： 木村 優

・資本金 ： 4,310万円

・事業概要： グループ統括事業・ライセンス事業

・HP ： https://78hd.co.jp/seven/





■SEVEN＆EIGHT HOLDINGS株式会社

・所在地 ： 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

・代表者 ： 木村 優

・資本金 ： 5,000万円(SEVEN株式会社 100％子会社)

・事業概要： ゲーム配信事業・ゲーム周辺事業

・HP ： https://78hd.co.jp/company/









【SEVENグループに関しまして】

SEVENグループは、独自の「ライセンス」と「ゲーム」の二軸を高度に融合させた、日本発のグローバル・デジタルコンテンツ企業です。

当社は、国内の有力IPホルダーと海外の精鋭ゲームメーカーを結ぶ強固なネットワークを構築。双方を繋ぐ「成長エンジン」として、IPの潜在価値を世界規模で最大化させる、極めて成約率の高い「ライセンスビジネス」を展開しています。

同時に、現在、日本国内企業では参入が極めて稀な成長市場である「ハイブリッドカジュアルゲーム」領域に特化。日本企業特有の精緻な運営ノウハウと、世界基準の圧倒的な供給スピードを両立させた独自の自社開発・運営体制を確立しており、高い収益性とユーザー継続率を実現しています。

これら二つの事業が共鳴し、相互にユーザーと利益を送り出す「独自のエコシステム」により、グローバルマーケットにおいて持続的かつ加速度的な成長を実現し、新たなエンターテインメントの領域に挑戦をしてまいります。









【パートナーシップに関するお問い合わせ】

SEVENグループでは、2026年3月1日より、次なる成長を共にする業務提携および資本提携パートナー様を広く募集しております。当社の有するゲーム運営ノウハウやライセンス網を活かしたシナジー創出に関心をお持ちの企業様は、お気軽にご連絡ください。