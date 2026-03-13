主にキャンプギアの企画・販売を行う合同会社雲鶴堂(所在地：埼玉県川越市、代表：劉承宇)は、2026年3月24日で創立4周年を迎えます。

2022年に衛生用品、2023年にはアウトドア用品、2024年は紅茶、2025年は鉄道模型と毎年ラインナップを加え、躍進してまいりました。これもひとえに皆様のご贔屓ご支援の賜物でございます。つきましては、感謝を込めて、自社ECである雲鶴堂 STOREにて2026年3月19日12時から3月25日12時まで7日間限定4周年記念セールを開催します。





セール限定価格として、アウトドアアパレルやエアーマットを50％値引き実施予定です。人気のチタンカトラリーセットやチタンクッカーは10～25％値引き、その他にペーパータオルホルダー等の衛生用品や鉄道模型もセール価格にて販売予定。

また、通常は10,000円以上ご購入で送料無料のところ、セール期間中のみ5,000円以上ご購入で送料無料キャンペーンも同時開催。ぜひ、このお得なセール期間中に雲鶴堂 STOREへご来訪ください。





雲鶴堂 STOREページ

URL： https://unkakudou.stores.jp/





雲鶴堂 公式ホームページ

URL： https://unkakudou.com/





4周年記念セールロゴ





＜50％オフ商品＞

・『爽楽-sara-』単導Tシャツ

透湿性が高くオールシーズン快適に過ごせる新素材、「単導」を採用した機能性Tシャツが50％オフ！

二層構造の特殊な組み合わせにより生地の内層から外層へと汗を素早く押し出します。湿気が一方通行となり外側の湿気の影響を受けない構造を実現。また、独自構造による長時間の抗菌防臭、UVカット効果があります。





『爽楽 -sara-』単導Tシャツ 半袖





■仕様

商品名 ： 『爽楽 -sara-』単導Tシャツ 半袖

定価 ： 2,970円(税込)

サイズ ： S、M、L、XL

カラー ： ダークグレー

素材 ： 単導(内訳：ポリエステル50％、ポリプロピレン50％)

製品URL： https://unkakudou.com/products/sr-0001-gy/





その他にもUVカット効果・接触冷感、抗菌性と速乾性のある「SORONA」を採用した機能性Tシャツ、長時間歩いても疲れにくいローカットトレッキングシューズ「遊山」や本革ハイカットシューズ、アウトドアベスト、エアーマットも50％オフなど創立以来最大級の大幅値引きで大変お買い得となっております。





アウトドアアパレル集合





＜10～25％オフ商品＞

アレルギー性物質の含有量が大幅に少なく、軽量というチタンの特性へ着目した純チタン製のクッカーやお皿、スプーンなど大人気の定番アウトドアグッズもセール対象です。





チタン製商品集合





セール対象商品の一例として

・茶琲 -CHAHI-

クラウドファンディングで応援総額120万円越えの大人気『茶琲 -CHAHI-』が25％オフ！

マグカップ、茶こし、コーヒードリッパー、蓋の全てがスタッキングでき、かさばらずスッキリ収納できます。キャンプはもちろん、自宅やオフィスでも場所を選ばず使えます。





茶琲 -CHAHI-





■仕様

型番 ： Ti-0015

定価 ： 13,750円(税込)

構成 ： 二層マグカップ、茶こし、コーヒードリッパー、蓋

サイズ ： 内径約8.3cm、外径約9.0cm、高さ約9.5cm、深さ約9.0cm

重量 ： 約212g(マグカップ約136g、茶こし約28g、

コーヒードリッパー約28g、蓋約20g)

素材 ： Ti99.7％

付属品 ： 説明書、収納袋

製品URL： https://unkakudou.com/products/ti-0015/





・チタン製鍋(新) 蓋付き アウトドアクッカー 2100ml

初代モデルから製造技術の向上により25％軽量化に成功し212gになったチタン製鍋。

熱での変形が少ない上、金属臭も少ないので料理の風味を壊さずそのままの味がお楽しみいただけます。

そんな高性能鍋も25％オフ！！





チタン製鍋





■仕様

型番 ： Ti-0016

定価 ： 7,040円(税込)

サイズ ： 外径約19.3cm 深さ約8.7cm 高さ約9.2cm 長さ約19.9cm(取手含む)

容量 ： 2100ml

重量 ： 約 221g

素材 ： チタン(TI99.7％)

製品URL： https://unkakudou.com/products/ti-0016/





・チタン製丸箸 滑り止め付き(リニューアル)

重量が前回モデルから25％軽量化し約16gになってリニューアル。滑り止め付きなので食材を掴む際にツルツル滑ることもなく、チタンの頑丈さに加えて水分を吸収しないので腐敗することもありません。

アウトドアではもちろん、普段使いにも最適。携帯性もよく、防災用の備えとしても。

そんな一生モノのチタン製丸箸が10％オフ！指定のチタン製カトラリーセット購入で20％オフ！





チタン製丸箸





■仕様

型番 ： Ti-0002

定価 ： 1,100円(税込)

サイズ ： 長さ約23.0cm

重量 ： 約16g

素材 ： チタン(TI99.7％)

製品URL： https://unkakudou.com/products/ti-0004-2/









＜その他セール対象品＞

・オリジナル紅茶 大紅袍

・ペーパータオルホルダー

・オートディスペンサー

・ソープディスペンサー

・ステンレス製ティッシュケース





衛生用品





・TOMIX製鉄道模型

・KATO製鉄道模型

・マイクロエース製鉄道模型等

(自社ECなので意外な掘り出し物もあるかも…)





鉄道模型





■会社概要

【合同会社雲鶴堂(ウンカクドウ)】

2022年3月起業。子会社が現地へ出向き、中国の生産工場と直接取引を行う独自の仕入れルートを実現した。2023年1月アウトドアブランドから初の自社開発商品を発表。2024年から輸出サポート事業も始動。日本製のホビー商品の輸出、OEM仲介ならびにそれらの翻訳サポートや商談の代行を行う。現在は海外ニーズに応えた商品の開発、輸出市場へも挑戦中。





【A.S.F.OUTDOOR(All Seasons Fun Outdoor)】(エーエスエフアウトドア)

2023年1月に立ち上げられた合同会社雲鶴堂の自社ブランド。中国の子会社と共に複数の工場と直接交渉し、ジャンルを問わずキャンプ用品の製品化を行う。同年1月Makuakeにて掲載した中型薪ストーブ『MAKIng STOVE』が応援購入総額400万円を達成。現在、Amazon、Makuake STORE他にて好評販売中。その他チタン製キャンプギアやアパレル等の企画・販売も行っている。





所在地 ： 埼玉県川越市今成1丁目11-2

代表者 ： 劉承宇

設立 ： 2022年3月

事業内容 ： EC、商品開発、貿易

資本金 ： 3000万

公式ホームページURL： https://unkakudou.com/