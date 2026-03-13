「旅立ちの前に、物語を ー3月新刊、その前にー」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて23冊無料になるキャンペーンを3月13日(金)～3月22日(日)まで実施いたします。対象作品としては『弱小国家の英雄王子 ～最強の魔術師だけど、さっさと国出て自由に生きてぇぇ！～』（漫画：友山アキ、原作：楓原こうた、キャラクター原案／トモゼロ）をはじめ、人気作品がラインナップ！そのほか対象作品ついては下記リンクからチェック！

＜フェア対象期間＞2026年3月13日(金)～2026年3月22日(日)

＜フェア対象電子ストア＞

https://www.cmoa.jp/https://sokuyomi.jp/https://piccoma.com/web/https://bookpass.auone.jp/https://booklive.jp/https://sp.handycomic.jp/https://www.mangazenkan.com/https://www.mangabox.me/https://book.orimyu.com/https://dokusho-ojikan.jp/https://bookwalker.jp/https://galapagosstore.com/https://www.dlsite.com/comic/https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/tphttps://dbook.docomo.ne.jp/https://book.dmm.com/https://play.google.com/store/books?hl=jahttps://honto.jp/https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefronthttps://manga.line.me/https://comic.pixiv.net/https://ebookstore.sony.jp/https://video.unext.jp/https://www.yodobashi.com/category/151007/

※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。