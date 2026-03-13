ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『キッチンペーパー』の還元率ランキングを発表します。

【キッチンペーパーの還元率1位】静岡県富士宮市のSOFIA TACH pure キッチンペーパー 80組×30個

還元率 63.03％寄付額 11000円

キッチンペーパー（ペーパータオル）の還元率1位は静岡県富士宮市の「SOFIA TACH pure キッチンペーパー 80組×30個」です。ポップアップ式で1枚ずつ取り出しやすく、濡れた手でも片手で使えて便利。80組入りが30個届く大容量で、油切りや台拭き、掃除など毎日のキッチン作業に幅広く活躍します！

2位以降の返礼品も見たい方

還元率の計算方法

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。■還元率の計算方法還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×1001万円の寄付で、1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100）3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100）5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100）となります。つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

