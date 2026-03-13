伊豆・村の駅 ラスカ熱海店(所在地：静岡県熱海市田原本町11-1 ラスカ熱海1階)では、2026年3月に伊豆の名産である今が旬の寿太郎みかんや不知火、珍しい白いちごといった伊豆・村の駅の生産者さんによるこだわりと旬が詰まった農産物のイベントを開催します。

フルーツの他、熱海のパワースポットである來宮神社様に所縁のある「黒麦まんじゅう本舗」の黒麦まんじゅうのイベントなど、春休みの熱海でしか体験できないイベントをご用意！

春の訪れを感じる熱海散策の途中に、ぜひ伊豆・村の駅 ラスカ熱海店へお立ち寄りください。





春のわくわくチャレンジ イベント一覧

農産物がお得に入るイベント盛りだくさん！





■イベント概要

●3月13日(金)・14日(土)・15日(日)

・静岡県産土方さんの寿太郎みかん バケツ積み放題(1回540円税込)

毎年12月頃に収穫してから熟成させて甘みと酸味が濃厚になった、伊豆エリアを代表するみかん、「寿太郎みかん」のつめ放題。

土方さんこだわりの旬のみかんを、制限時間20秒以内にバケツの中に入ったぶんだけお持ち帰り！

ご家族やお友達とぜひチャレンジして寿太郎みかんの恵みを満喫しましょう！！

※3月13日(金)はラスカ熱海全館「JRE POINT 3倍デー」実施日です。





●3月20日(金・祝)

・たまごピンポン(1回108円税込)

ピンポン玉をつかんだ数だけ、静岡県産の卵「富士の名月」をゲット！

富士山の雪解け天然バナジウム水と焼津産の鰹節で丹精込めて育てた鶏が産んだこだわりたまご。こんもりと盛り上がった濃いオレンジ色の黄身は、コクと甘みが格別です。海の幸、山の幸、静岡の旨味をぜひご堪能ください。





●3月21日(土)

・黒麦まんじゅうじゃんけん(こしあん)(1回216円税込)

●3月22日(日)

・黒麦まんじゅうじゃんけん(ずんだ)(1回216円税込)

スタッフとじゃんけんで真剣勝負！

じゃんけんの勝ち負けに応じて伊豆・村の駅で一番人気のお土産「黒麦まんじゅう本舗」のおまんじゅうをお持ち帰り！

黒麦まんじゅうは国産黒糖から作った特性黒蜜をたっぷりと使用した生地に、熱海の縁起物である麦こがしを練りこんだしっとりもちもち食感がファンの心を離さない当店一番人気の和スイーツです。太古から熱海の人々と、熱海を訪れる旅人たちを見守ってきた来宮神社にも毎年奉納している熱海とご縁の深いおまんじゅうをぜひご賞味ください。

21日は定番こしあんのおまんじゅう、22日は春限定、さっぱりした味わいのずんだまんじゅうをご用意いたします。





●3月25日(水)

・熱海駅101周年記念！黒麦まんじゅう税込101円！(101粒限定)

3月25日は熱海駅が開業して101周年ということで、黒麦まんじゅう本舗では、101に合わせて黒麦まんじゅうを101粒限定で1粒101円(税込)の特別販売を開催いたします。

限定101粒のみの販売で無くなり次第通常価格のご提供となりますのでお見逃しなく！！※お一人様5粒まで





●3月28日(土)・29日(日)

・静岡県産土方さんの不知火(しらぬい)詰め放題(1回540円税込)

「清見」と「ポンカン」を掛け合わせてできた糖度の高く果汁たっぷりの不知火は普段のお買い物ではなかなかお目にかかれない春の味。

甘みと酸味のバランスが人気の不知火を、バケツいっぱいに詰め放題。

土方さんこだわりの不知火を制限時間20秒以内にバケツに詰めた数だけゲット！





※各イベントは商品がなくなり次第、または時間になり次第終了となります。

※内容・景品は変更となる場合がございます。

※農産物の品目・産地は状況により変更となる場合がございます。





名物！黒麦まんじゅう本舗





■伊豆・村の駅 ラスカ熱海店について

JR熱海駅直結のショッピングセンター「ラスカ熱海」1階に位置し、伊豆・静岡を中心とした新鮮な農産物や加工品、人気のお土産を取り揃えています。地域に根差した旬をお客様にお届けするために地域の生産者が丹精込めて育てた野菜や果物を販売しています。観光のお客様から地元のお客様まで、幅広くご利用いただいております。





＜店舗概要＞

店舗名 ： 伊豆・村の駅 ラスカ熱海店

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町11-1 ラスカ熱海1階

営業時間： 9:00～19:00

TEL ： 0557-81-0051

URL ： https://www.muranoeki.com/shop/lusca.html





＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容： 農産物直売所運営・販売

公式HP ： http://www.muranoeki.com/