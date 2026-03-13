「泡沫のユークロニア 2nd Anniversary Shop」開催決定！

写真拡大 (全14枚)

株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：大儀 真士）は、2026年4月11日で発売から2周年を迎えるNintendo Switch用ソフト「泡沫のユークロニア」の2周年を記念したオンリーショップの開催決定を発表しました。









アニメイト渋谷では4月11日(土)から4月26日(日)の期間、キャラクターデザイン・原画を手がけるRiRi氏描きおろしのアニバーサリーイラストを使用した新作グッズやゲーム内のイベントイラストを使ったメモリアルグッズを販売します。さらに『泡沫のユークロニア』『泡沫のユークロニア -trail-』の展示も展開します。

応援店として、アニメイト梅田ではグッズ販売を実施します。ぜひ会場にてお楽しみください。

入場方法やグッズ等の詳細は、アニメイトオンリーショップサイトをご確認ください。

https://www.animate.co.jp/onlyshop/38638/

【イベント概要】

●開催店舗

アニメイト渋谷

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 3F

応援店：アニメイト梅田　※グッズ販売のみ

〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU茶屋町 3階

●開催期間

2026年4月11日(土)〜2026年4月26日(日)

※混雑緩和のため、2026年4月11日(土)のアニメイト渋谷は事前応募での入場となります。

【商品情報】※一部紹介

トレーディング缶バッジ 2nd Anniversary Ver.　[イベント・通販限定]







種類数：全14種よりランダムで1種（NORMAL 7種／SPECIAL 7種）

サイズ：直径54mm

価格　：550円（税込）／1BOX8パック入り 4,400円（税込）

※1BOXで全種揃いません。

※SPECIALはホログラム加工となり、封入率はNORMALより低く設定されています。

アクリルスタンド 2nd Anniversary Ver.　[イベント・通販限定]







種類数：全7種「矢代」「帷」「淡雪」「依」「露草」「柊」「石蕗」

サイズ：約縦150×横94×厚さ3mm

価格　：各1,320円（税込）









B3サイズ布ポスター 2nd Anniversary Ver. 　[イベント・通販限定]







種類数：全7種「矢代」「帷」「淡雪」「依」「露草」「柊」「石蕗」

サイズ：約縦515×横364mm（B3サイズ）

価格　：各2,420円（税込）

アクリルマルチスタンド Gallery Collection Ver.　[イベント・通販限定]



　




種類数：全5種「雛菊・矢代」「雛菊・帷」「雛菊・淡雪」「雛菊・依」「雛菊・露草」

サイズ：本体 約縦158×横150×厚さ3mm、脚 約縦78×横100mm

価格　：各2,420円（税込）









【購入特典】

期間中、開催店舗にて「泡沫のユークロニア 2nd Anniversary Shop」関連商品をお買い上げ2,200円（税込）ごとに『書きおろしメッセージ入りポストカード（全7種）』を1枚プレゼント！







※特典は無くなり次第終了となります。

※特典の絵柄はお選びいただけません。

©BROCCOLI　©TIS Creation

本件に関するお問合わせ先

株式会社ブロッコリー

マーケティンググループ　宣伝チーム

TEL: 03-5946-2811（代）