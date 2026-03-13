こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「泡沫のユークロニア 2nd Anniversary Shop」開催決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、2026年4月11日で発売から2周年を迎えるNintendo Switch用ソフト「泡沫のユークロニア」の2周年を記念したオンリーショップの開催決定を発表しました。
アニメイト渋谷では4月11日(土)から4月26日(日)の期間、キャラクターデザイン・原画を手がけるRiRi氏描きおろしのアニバーサリーイラストを使用した新作グッズやゲーム内のイベントイラストを使ったメモリアルグッズを販売します。さらに『泡沫のユークロニア』『泡沫のユークロニア -trail-』の展示も展開します。
応援店として、アニメイト梅田ではグッズ販売を実施します。ぜひ会場にてお楽しみください。
入場方法やグッズ等の詳細は、アニメイトオンリーショップサイトをご確認ください。
https://www.animate.co.jp/onlyshop/38638/
【イベント概要】
●開催店舗
アニメイト渋谷
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 3F
応援店：アニメイト梅田 ※グッズ販売のみ
〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU茶屋町 3階
●開催期間
2026年4月11日(土)〜2026年4月26日(日)
※混雑緩和のため、2026年4月11日(土)のアニメイト渋谷は事前応募での入場となります。
【商品情報】※一部紹介
トレーディング缶バッジ 2nd Anniversary Ver. [イベント・通販限定]
種類数：全14種よりランダムで1種（NORMAL 7種／SPECIAL 7種）
サイズ：直径54mm
価格 ：550円（税込）／1BOX8パック入り 4,400円（税込）
※1BOXで全種揃いません。
※SPECIALはホログラム加工となり、封入率はNORMALより低く設定されています。
アクリルスタンド 2nd Anniversary Ver. [イベント・通販限定]
種類数：全7種「矢代」「帷」「淡雪」「依」「露草」「柊」「石蕗」
サイズ：約縦150×横94×厚さ3mm
価格 ：各1,320円（税込）
B3サイズ布ポスター 2nd Anniversary Ver. [イベント・通販限定]
種類数：全7種「矢代」「帷」「淡雪」「依」「露草」「柊」「石蕗」
サイズ：約縦515×横364mm（B3サイズ）
価格 ：各2,420円（税込）
アクリルマルチスタンド Gallery Collection Ver. [イベント・通販限定]
種類数：全5種「雛菊・矢代」「雛菊・帷」「雛菊・淡雪」「雛菊・依」「雛菊・露草」
サイズ：本体 約縦158×横150×厚さ3mm、脚 約縦78×横100mm
価格 ：各2,420円（税込）
【購入特典】
期間中、開催店舗にて「泡沫のユークロニア 2nd Anniversary Shop」関連商品をお買い上げ2,200円（税込）ごとに『書きおろしメッセージ入りポストカード（全7種）』を1枚プレゼント！
※特典は無くなり次第終了となります。
※特典の絵柄はお選びいただけません。
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
