こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
3月20日(金)より期間限定販売！ハッピーセット(R)「ドラえもん」
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観が、おもちゃになって登場！
水遊びやお風呂遊びが楽しめる、6種のラインアップ
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、ハッピーセット「ドラえもん」を、2026年3月20日(金)より期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売いたします。
マクドナルドは、ハッピーセットでの“遊び”を通して、子どもたちが生き生きと自分らしさを発揮することを願っております。おもちゃ開発においても、子どもたちが夢中になって遊びながら幅広い領域への興味を深め、考える楽しさを広げていくことを目指しており、子どもの発達支援の専門家とともに発達のためのテーマに沿った多彩なおもちゃを開発しています。
https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/
ハッピーセット「ドラえもん」は、2月27日(金)より公開中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにした、全6種類のおもちゃです。1983年に公開され『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛されてきた『ドラえもん のび太の海底鬼岩城』。40年以上の時を経て、2026年に『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』として、新たに生まれ変わり、現在大ヒット上映中です。本作のカギとなる、映画に登場するキャラクター「水中バギー」や、ひみつ道具の「オイシーン貝」「カメレオンぼうし」などをモチーフに、映画の舞台である海底の世界観に合わせた、水遊びやお風呂遊びが楽しめるおもちゃを中心に、さまざまな仕掛けのおもちゃをラインアップしました。
「くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー」は、ドラえもんの顔の向きを変えることで、バギーの進行方向が変わる仕組みのおもちゃです。おもちゃの形や向きをよく観察し、「どちらに進むかな？」と考えながら遊ぶことで、図形・空間の認識を楽しく育みます。水の性質に触れて学べる「おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー」は、水の流れ方が変わる仕組みを体験し、学ぶことができます。また、浮力で遊べる「めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター」は、水に浮く・沈むといった違い(自然科学)を体験しながら、試して考える力を育みます。「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」では、海底で活躍するドラえもんやのび太たちの物語を想像しながら水遊びが楽しめます。
遊びながら学べる体験が詰まったおもちゃを、映画とあわせてお楽しみください。
※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。その場合は代わりのおもちゃ等をご提供します。
※おもちゃはお選びいただけません。
※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。
■ご掲載いただく際には、お手数でございますが以下の権利表記をお入れください。
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026
水遊びやお風呂遊びが楽しめる、6種のラインアップ
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、ハッピーセット「ドラえもん」を、2026年3月20日(金)より期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売いたします。
マクドナルドは、ハッピーセットでの“遊び”を通して、子どもたちが生き生きと自分らしさを発揮することを願っております。おもちゃ開発においても、子どもたちが夢中になって遊びながら幅広い領域への興味を深め、考える楽しさを広げていくことを目指しており、子どもの発達支援の専門家とともに発達のためのテーマに沿った多彩なおもちゃを開発しています。
ハッピーセット「ドラえもん」は、2月27日(金)より公開中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにした、全6種類のおもちゃです。1983年に公開され『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛されてきた『ドラえもん のび太の海底鬼岩城』。40年以上の時を経て、2026年に『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』として、新たに生まれ変わり、現在大ヒット上映中です。本作のカギとなる、映画に登場するキャラクター「水中バギー」や、ひみつ道具の「オイシーン貝」「カメレオンぼうし」などをモチーフに、映画の舞台である海底の世界観に合わせた、水遊びやお風呂遊びが楽しめるおもちゃを中心に、さまざまな仕掛けのおもちゃをラインアップしました。
「くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー」は、ドラえもんの顔の向きを変えることで、バギーの進行方向が変わる仕組みのおもちゃです。おもちゃの形や向きをよく観察し、「どちらに進むかな？」と考えながら遊ぶことで、図形・空間の認識を楽しく育みます。水の性質に触れて学べる「おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー」は、水の流れ方が変わる仕組みを体験し、学ぶことができます。また、浮力で遊べる「めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター」は、水に浮く・沈むといった違い(自然科学)を体験しながら、試して考える力を育みます。「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」では、海底で活躍するドラえもんやのび太たちの物語を想像しながら水遊びが楽しめます。
遊びながら学べる体験が詰まったおもちゃを、映画とあわせてお楽しみください。
※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。その場合は代わりのおもちゃ等をご提供します。
※おもちゃはお選びいただけません。
※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。
■ご掲載いただく際には、お手数でございますが以下の権利表記をお入れください。
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026