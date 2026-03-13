【第一実業】東京都福祉局による「共生社会の理念に賛同する企業（第2回）」に認定

第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、東京都福祉局が推進する「共生社会の理念に賛同する企業・団体」に認定されました。

本制度は、障害のある人もない人も、お互いを尊重し、支え合いながら、地域の中で共に生活する社会（共生社会）の実現に向けて、障害及び障害者理解への取り組みを積極的に行う企業・団体を東京都が公開するものです。このたび、東京都福祉局から当社が進める以下の取り組みが評価され登録されました。

■学校訪問活動

NPO法人パラキャン（代表理事：大森勝）を通じて当社社員でパラアスリートである石原正治（シドニーパラリンピック車いすバスケットボール日本代表）を小・中学校、高等学校等へ講師として派遣しています。社内で募ったサポートメンバーと共に、子どもたちに車いすバスケットボールを体験してもらう活動を実施しています。パラスポーツ体験や選手との交流を通じて、子どもたちが障害者と触れ合う機会を創出し、多様性と共生社会への意識を深めるきっかけ作りを支援しています。

■パラ・パワーリフティング体験会

当社社員でパラアスリートである石原正治の呼びかけでパラ・パワーリフティング体験会を東京本社、大阪支社にて開催しています。石原正治は現役のパラ・パワーリフティング選手として活躍しており、体験会では、初心者向けの体験に加え、経験者が持ち上げる重量を競う企画も行い、社員が競技の魅力に触れるとともに、パラスポーツへの理解促進と社内交流の活性化にもつながる有意義な機会となっています。 今後は、全国の各支店にもこうした体験を展開し、社内エンゲージメントの向上につなげてまいります。

当社は、「働く環境の整備と多様な人材の確保・育成」をマテリアリティとしています。今後も、共生社会の理念に基づき、多様性・包摂性を尊重する企業風土の醸成に取り組んでまいります。

特設サイト「ハートシティ東京」

賛同企業・団体一覧

https://www.fukushi1.metro.tokyo.lg.jp/tokyoheart/sandou.html

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL：03-6370-8691 E-mail :djk_info@djk.co.jp