SNS発トレンドに対応。透明感を楽しむ新素材「クラフト用グルー」をMYmamaから発売

株式会社MY mama

空前の「シール」ブームに、いま新たな変化が訪れています。

かわいいシールが入手困難となる中、自分だけのデザインを楽しむ“手作りシール”への関心が高まっています。

こうした市場動向を受け、株式会社MY mamaは、透明感のある仕上がりを実現したクラフト用グルーを新たに発売します。

従来は接着用途として使用されるグルーですが、本製品では“クラフトを楽しむ材料”としての新しい使い方を提案します。

SNSで広がる「ボンド」を活用したシール作り

近年SNSでは、ボンドがぷっくりとした形、透明感を保つ性質を活用したシール作りがトレンドとなっています。

その中でもグルーを溶かして垂らし、その上からスタンプを押すことでシーリングスタンプ風のシールを作るクラフトに注目。

本来シーリングスタンプは、専用の蝋を溶かして使用する道具ですが、グルーガンを使うことで手軽に似た表現を楽しむことができます。

さらにラメやホログラムを加えることで、透明感のある立体的なアレンジも可能になります。

このアイデアは、自社のグルーガンを活用してシール制作を楽しむお客様の作品から生まれました。

作品を拝見する中で、「もしグルーがもっと透明だったら、表現の幅がさらに広がるのではないか」と感じたことが発売のきっかけです。

協力工場と共同企画

一般的に流通しているグルーは、固まると白く濁る性質があります。

接着用途としては問題ありませんが、透明感を活かしたクラフト用途には不向きという課題がありました。

そこでMYmamaは協力工場と共同で素材を再設計し、透明度を保ったまま固まる配合の企画に取り組みました。

一般的なグルーは「速く固まること」を重視して設計されていますが、急速に冷却されることで内部に微細な結晶が生じ、白く見える性質があります。

これは蝋燭が冷えると白くなる現象と同様です。

今回企画したクラフト用グルーは、低温で溶ける設計に見直すとともに、冷却速度を緩やかに調整。

ゆっくりと固まることで内部の結晶化を抑え、透明感を維持することに成功しました。

■ 接着材から「クラフト材料」へ

トレンドの変化に合わせた素材開発により、シール制作の表現の幅はさらに広がります。

グルーは本来、接着のための材料です。

しかし使い方を少し変えることで、クラフトの表現素材としても新しい可能性を持っています。

接着材を“作る楽しさ”の材料として提案することで、ハンドメイドの表現の幅を広げたいと考えています。

「集める」から「作る」へ。

MY mamaはこれからも、トレンドの変化に合わせた素材開発を通じて、創作の楽しさを広げる提案を続けていきます。

■ 商品詳細

商品名：高透明グルースティック

発売日：2026年3月15日 10:00～

価格：税込385円 （10本入り）

■ 販売店舗

手作り工房MYmama（エムワイママ）

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社MY mama（エムワイママ）

【株式会社MY mamaについて】

「お客様の創作意欲に火をつけ、作る喜びを感じて頂きたい」

株式会社MY mama（エムワイママ）は、手芸材料の企画製造販売を行う会社です。

全従業員がハンドメイドユーザーの視点に立ち、質の高い商品を誰もが手を出せる価格でご提供することをポリシーに毎月新商品を開発、発売しています。

創業者の20年以上に及ぶ変わらぬハンドメイドへの思いが社風となり、現在に至ります。

会社名：株式会社MY mama

所在地：愛知県名古屋市南区南野2丁目291番

代表者：蟹江 幸子

公式HP：https://mymama.co.jp/

事業内容: 手芸材料の企画・製造・販売