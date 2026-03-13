使うほど、森が育つ。次世代ココナッツ炭ブランド『COCOBIX』『OBOROBI』が誕生！BBQとシーシャを「環境再生」のアクティビティへ。

株式会社ちょいと

「美味しい」や「楽しい」の裏側に、持続可能な未来を。 株式会社ちょいとは、100%ヤシ殻を原料としたサステナブルなココナッツ炭ブランド、BBQ専用の『COCOBIX（ココビックス）』および、シーシャ専用の『OBOROBI（オボロビ）』の公式サイトを同時オープンいたしました。

■ 開発の背景：木を一本も切らない「炭」への挑戦

従来の木炭は、貴重な森林資源を伐採して作られるケースが少なくありません。私たちは「火を囲む文化を、持続可能なものにしたい」という想いから、本来廃棄されるはずの「ヤシ殻」に着目しました。 木を一本も切らずに製造されるだけでなく、売上の一部を植林活動費用に充てる「循環型サイクル」を導入。お客様が炭を使えば使うほど、地球に緑が増えていく仕組みを実現しました。

■ ココナッツ炭がもたらす、4つの圧倒的メリット

環境に優しいだけでなく、プロも納得する高いスペックを誇ります。

- 驚異の燃焼時間と火力：木炭に比べ火持ちが良く、継ぎ足しの手間を軽減。安定した強火力を維持します。- 煙・灰・匂いを最小限に：不純物が少ないため煙や匂いがほとんどなく、食材本来の香りを引き立てます。後片付けもスムーズです。- 爆ぜ（はぜ）ない安全性：加熱中に火花が飛ぶ「爆ぜ」が起きにくく、初心者や室内外問わず安心して使用可能です。- 100%植物由来：化学添加物不使用。人にも環境にもクリーンなエネルギーです。

■ シーンに合わせて選べる2つのブランド

BBQ専用炭『COCOBIX』 「外で食べる肉を、もっと美味しく」を追求。高い遠赤外線効果で、塊肉もジューシーに焼き上げます。 URL：https://www.cocobix.com/

シーシャ専用炭『OBOROBI』 繊細なフレーバーを邪魔しない無味無臭。灰の舞い散りを抑え、長時間の安定した温度管理を可能にします。 URL：https://www.oborobi.com/

■ 無料サンプル提供中！

「まずはその品質を体感してほしい」という想いから、法人・個人問わず、両ブランドの無料サンプルを提供しております。それぞれの公式サイト内、「無料お試しセット」よりお申し込みいただけます。

【会社概要】

会社名：株式会社ちょいと（Choito Inc.）

設立：2011年12月13日

資本金：900万円

代表者：久保田吉了

所在地：東京都大田区西蒲田6-17-7-101

BBQ用ココナッツ炭販売（COCOBIX）：https://www.cocobix.com/

シーシャ用ココナッツ炭販売（OBOROBI）：https://www.oborobi.com/

WEB：https://www.choitoinc.com/