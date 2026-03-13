四国4県周遊＜人気の宿 ～ 徳島「アオアヲ ナルト リゾート」＋高知「城西館」＋愛媛「道後温泉ホテル古湧園 遥」＋香川「湯元こんぴら温泉華の湯 紅梅亭」～ 数珠つなぎ＞航空券付宿泊＋OPレンタカーも。
株式会社古湧園
お遍路の道をたどる四国一周の旅 :
https://mdp.tour-list.com/rt/KOWJYO-ROUND-TRIP/?roundtripcode=SHIKOKU-G
徳島・アオアヲ ナルト リゾート→高知・城西館→愛媛・道後温泉ホテル古湧園 遥→香川・湯元こんぴら温泉華の湯 紅梅亭
逆打ちお遍路の道をたどる四国一周の旅 :
https://mdp.tour-list.com/rt/KOWJYO-ROUND-TRIP/?roundtripcode=SHIKOKU-H
香川・湯元こんぴら温泉華の湯 紅梅亭→愛媛・道後温泉ホテル古湧園 遥→高知・城西館→徳島・アオアヲ ナルト リゾート
詳細を見る :
https://www.kowakuen.com/activities/shikoku-tour/
＜クーポンご利用方法 ご案内＞ :
https://timedesigncustomersupport.zendesk.com/hc/ja-jp/articles/48489958508825--%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C
必ずご一読のうえ、ご利用下さい。
道後温泉 ホテル古湧園遥（企業名：株式会社古湧園 愛媛県松山市道後湯之町20-23 代表取締役社長 新山憲司）は、自社公式サイトにて、期間限定クーポンが当たる四国周遊のダイナミックパッケージ予約を開始します。
めぐる順路は2コースからお選びください。
四国が誇る、お遍路八十八カ所巡りから、四国の絶景スポットや今流行りのサイクリング、ご当地グルメまで四国の魅力やおすすめスポットを、あますことなく心ゆくまで、お楽しみください。
詳細を見る :
https://www.kowakuen.com/activities/shikoku-tour/
◆対象期間
受付期間：2026年6月30日(火)23:59までの予約完了分
旅程期間：2026年4月1日(水)～9月30日(水)出発日/帰着日分まで
◆提供クーポン
5,000 円クーポン
提供枚数：先着20枚
ご利用条件：2名利用以上、総額50,000円（税込）以上 の ご旅行代金が対象
◆対象プラン
＊お遍路の道をたどる四国一周の旅 (徳島→高知→愛媛→香川）
＊逆打ちお遍路の道をたどる四国一周の旅（香川→愛媛→高知→徳島）
◆クーポンの利用方法 ご案内ページ：
◆お問い合わせ先：
タイムデザインコールセンター
【連絡先】
Tel：0570-039866 Mail：td_info@timedesign.co.jp
【営業時間】
平日（月-金）10:00-17:00 土日祝年末年始（12/29～1/3）休業