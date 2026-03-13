『サマナーズウォー: Sky Arena』、日韓ライバル戦「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026」開催！大阪・近鉄アート館で日韓代表が激突！！
スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Androidで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、 サマナーズウォー）にて、3月14日（土）12時より日韓ライバル戦「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2026」を大阪・近鉄アート館にて開催することをお知らせいたします。
「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026」は、日本と韓国の召喚士たちが代表チームを結成し対戦する団体戦です。
全世界でサービスを展開する『サマナーズウォー』で、数々の強豪召喚士を輩出してきた両国の代表戦として、毎年大きな注目を集めています。
4回目の開催となる今大会は、明日3月14日（土）に大阪・近鉄アート館にて開催いたします。
昨年の「サマナーズウォーワールドアリーナチャンピオンシップ」（SWC）で優れた成績を残した召喚士、そして熾烈なオンライン予選を勝ち抜いたメンバーによる団体戦が繰り広げられます。
個人戦のSWCとは一味違うルールで行われる試合も見どころです。
大会の模様は、Com2uS Japan公式YouTubeチャンネルにて生中継いたします。
視聴者向けのキャンペーンもございますので、ぜひオンラインでも日本代表を一緒に応援しましょう。
また、現地観戦チケットも本日17時まで販売中です。オリジナルの限定グッズのプレゼントもございますので、ぜひ会場にお越しください。
□「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026」概要
日時：2026年3月14日（土）11:00開場 12:00開始
MC ※敬称略
・武石あゆ実
・kic
・OSADASAN
配信URL：https://youtube.com/live/QtbodzeNcmI
日本代表メンバー ※敬称略
・MATSU
・KAMECHAN
・OSSERU
・TAKUZO10
・BEAT.P
韓国代表メンバー ※敬称略
・BEATD
・JHZZING
・KUROMI!
・ECK
・SCHOLES!
□「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026」チケット販売概要
・チケット価格：850円（税込）
・販売期間：2026年3月13日（金）17:00まで
・販売サイト：https://ticketme.io/event/ticket/506d0de4-8853-48f1-8d77-210b73a3decb/18655c3a-5e12-421c-988f-eb922c938161
※会場にて当日券が購入できる予定です。ただし、会場でのチケット販売は販売状況に応じて早期終了する可能性があります。
・当日券価格：1,000円（現金決済のみ）
大会に関する情報はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。
