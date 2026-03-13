株式会社バリュー・コア・コンサルティング、「会社図鑑 関東版100選」に選出

株式会社バリュー・コア・コンサルティング

経営コンサルティング事業を展開する株式会社バリュー・コア・コンサルティング（本社：東京都品川区、代表取締役：弥左 大志、以下「VCC」）は、日本全国の魅力ある企業を紹介する企画「会社図鑑 関東版100選」に選出され、企業紹介ページが公開されたことをお知らせいたします。

同企画では、成長企業や独自のビジネスモデルを持つ企業が選出されており、上場企業も含めた企業群の中から、注目企業として紹介されています。

「会社図鑑」は、日本の企業が持つ独自の価値や社会への貢献を可視化し、図鑑のように企業の魅力を紹介するメディア企画です。

地域活性化や雇用創出、独自のビジネスモデル、人材育成への取り組みなどを基準に、関東エリアの企業を厳選して紹介しています。

選出の背景：企業の魅力や独自の取り組みを紹介する「会社図鑑」

今回の選出は、現在の様々な企業を取り巻く厳しい市場環境と、既存の経営コンサルティング業界が抱える課題に対する「一つの解」を示した点が評価されたものです。

1. 人的資本の高度化（能力の最大化）と「組織エンゲージメント向上」の欠如

近年、多くの企業で人的資本経営の重要性が強調されています。

しかし実態としては、人材投資や制度整備が進む一方で、個人のスキルや組織の生産性が最大化せず、「組織エンゲージメントの実質的な向上」にまで結びついていないケースが少なくありません。

人材育成と組織運営の仕組みが分断されていることにより、個人の成長が組織の推進力へと十分に転換されていないという構造的課題が存在しています。

2. コンサルティング業界の課題：戦略と現場の乖離

コンサルティング業界では長年、「戦略は描かれるが、現場で実行されない」という構造的課題が指摘されています。

高度な分析や戦略提案が提示されても、現場に落とし込まれず成果につながらないケースは少なくありません。

多くの企業では、戦略立案と現場実行が分断されており、組織内にノウハウが蓄積されないまま外部支援に依存し続ける状況が生まれています。

その結果、企業内部に再現性のある成長モデルが構築されず、成果が一過性にとどまるという問題が生じています。

3. 市場動向：人的資本と「伴走型」へのシフト

市場では今、単なる数値管理ではなく、働く人のモチベーションや組織文化といった「人的資本」を重視し、現場と共に汗をかく「伴走型支援」へのニーズが急速に高まっています。

株式会社バリュー・コア・コンサルティング（VCC）は、「再現性ある成長モデルでトップラインを伸ばす経営伴走型ファーム」として紹介され、「人的資本の高度化（人を育てること）」と「人に依存しない仕組みを作ること」を軸とした経営支援の取り組みが評価されました。

VCCの特徴：企業の核心価値を軸にした「伴走型経営支援」

当社では、企業が継続的に成果を生み出せる組織づくりを目的に、「成果を再現可能にする“成長モデル構築プログラム”」を提供しています。

本プログラムでは、企業ごとの強みや成功要因を分析し、成果につながる「勝ちパターン」を可視化。個人の能力に依存するのではなく、組織として再現できる仕組みへと落とし込みます。

多くのコンサルティング会社が戦略提言に留まる中、当社では「エンゲージメント向上」を前提とした

・経営戦略の再設計

・営業体制の構築

・組織設計・人材育成

などを一体で支援することで、企業内部に成果創出の仕組みとノウハウを蓄積し、持続的に成長できる組織づくりを支援しています。

支援実績：数値を伴う成長支援

株式会社バリュー・コア・コンサルティング（VCC）の独自メソッド「成果を再現可能にする“成長モデル構築プログラム”」を導入した企業では、以下のような具体的な成果が出ています。

● 金融業：金融機関（信用金庫）において、受託件数 167%（前年比） を実現。

● 保険代理業：生命保険代理店において、売上 125%（前期比） を達成。

● 製造業：製造業（業界シェア3位企業）において、売上 132%（計画比） を実現。

● 住宅・不動産業： 不動産会社（売買仲介・買取再販）において、売上 197%（前年比） を達成。

● BPO事業： コールセンターにおいて、売上 240%（前年比） を実現。

● IT業界：IT企業（業界シェア1位）において、クライアント売上 168% を実現。

当社は金融・不動産・IT・人材など幅広い業界において、成果の再現性を重視した伴走型経営支援を行い、売上成長や生産性向上などの成果を創出しています。

代表取締役 弥左 大志 より

このたび「会社図鑑」に掲載いただいたことを大変光栄に思います。



私たちは創業以来、企業が持つ核心的な価値「バリュー・コア」を再定義し、戦略だけでなく実行まで伴走する支援にこだわってきました。

企業の持続的な成長には、戦略や数値管理だけでなく、人的資本の高度化と組織エンゲージメントの向上が不可欠です。

当社では、人材の能力を最大限に引き出す組織づくりと同時に、人に依存しない仕組みを構築することで再現性のある成長モデルを実現することを重視しています。

今後も企業の成長と組織の自走を支えるパートナーとして、価値ある支援を提供してまいります。

「会社図鑑」について

「会社図鑑」は、地域活性化や雇用創出など社会に価値を提供する企業の魅力を紹介するメディア企画です。

企業のビジネスモデルや人材への取り組み、社会への貢献などに着目し、関東地域を中心に魅力ある企業を厳選して紹介しています。

企業の成長の裏側にあるストーリーや取り組みを広く社会に伝えることで、企業価値の可視化と、新たなビジネス機会の創出を目的としています。

【選考の趣旨と背景】

日本には、世界に誇る技術や独自のビジネスモデルを持ちながらも、その魅力が十分に発信されていない企業が数多く存在します。

特に中小企業の分野では、優れた取り組みや企業文化を持つ企業であっても、その価値が社会に広く知られていないケースが少なくありません。

「会社図鑑」は、こうした企業の魅力を“企業の百科事典”のように体系的に紹介することで、企業の価値を社会に届けることを目的とした企画です。

企業の独自性、事業モデルの革新性、人材への取り組み、社会への貢献など多面的な観点から選出が行われ、関東エリアの企業の中から注目すべき企業が紹介されています。

【評価基準】

「会社図鑑 関東版100選」では、企業の社会的価値や成長性、独自性などを多面的に捉えるため、主に以下の6つの観点をもとに掲載企業が選出されています。

● 地域活性／地域貢献活動： 地域社会への貢献や、地域活性化につながる取り組みを行っている企業であるか。

● 雇用創出への貢献：地域や社会における雇用創出に寄与し、人材活用の観点から価値を生み出している企業であるか。

● 独自のビジネスモデル： 独自のサービスや事業モデルを通じて、他社にはない価値を提供している企業であるか。

● 勤務環境／人材成長への取り組み： 人材育成や働きやすい環境づくりなど、人的資本の成長を重視した組織づくりを行っている企業であるか。

● 成長市場：将来性のある市場領域で事業を展開し、持続的な成長可能性を持つ企業であるか。

● 地産地消・地域特性関連ビジネス：地域資源や地域特性を活かした事業展開を行い、地域との共創を生み出している企業であるか。

メディア掲載実績

■ 朝日新聞社運営サイト｜マイベストプロ東京

https://mbp-japan.com/tokyo/vcc-yasa/interview/

コラム記事：https://mbp-japan.com/tokyo/vcc-yasa/column/

会社概要

株式会社バリュー・コア・コンサルティングは、「売上増加率最大240％を達成」や「3年で売上12倍成長」等の事例を生み出す、実行伴走型の経営コンサルティングを提供しています。企業の核心価値「バリュー・コア」を再定義し、戦略立案から現場実行まで伴走する支援を強みとしています。

会社名： 株式会社バリュー・コア・コンサルティング

代表者： 代表取締役 弥左 大志

所在地： 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー9F TUNNEL TOKYO

設立：2019年11月14日

事業内容： 経営コンサルティング、事業承継支援、組織開発、マーケティング支援

URL：https://vccon.co.jp/

