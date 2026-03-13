ちいかわ・ハチワレ・うさぎのデザインがキュートな「ちいかわ シールメーカー」がスペシャル付録！　『ちいかわ シールメーカーBOOK』2026年3月13日（金）発売♪

写真拡大 (全7枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『ちいかわ シールメーカーBOOK』を2026年3月13日（金）に発売いたしました。



『ちいかわ シールメーカーBOOK』書影





●スペシャル付録は「ちいかわ シールメーカー」！

スペシャル付録は、アニメちいかわのオリジナルシールをご自宅で作成できる「ちいかわ シールメーカー」♪


付属のシールシートにお好きなイラストをはさんで、シールメーカー本体にセットしたら星形のハンドルを回すだけ！


かわいいシールを簡単に作ることができます。






●シール用イラストもたっぷり収録！

本書には、シール作りに使用できるイラストがたっぷりついています。


お気に入りのイラストでシール作りをお楽しみいただけます！






ぜひ本書をお楽しみください。




●書誌情報


【書名】『ちいかわ シールメーカーBOOK』


【価格】1,430円（本体1,300円＋税）


【発売日】2026年3月13日


【サイズ】AB判


【ページ数】ページ


【ISBN】9784049026351



▼詳細・購入はこちら


https://yomeruba.com/product/322508000225.html







●版権表記

各媒体でお取り上げいただける際は、お手数ですが下記版権表記をご記載ください。
(C)nagano / chiikawa committee




●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』



ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。


お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。



▼ヨメルバHP


https://yomeruba.com/



▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』


@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)



▼公式Instagram『ヨメルバ』


@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)



▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』


https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA