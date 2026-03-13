ちいかわ・ハチワレ・うさぎのデザインがキュートな「ちいかわ シールメーカー」がスペシャル付録！ 『ちいかわ シールメーカーBOOK』2026年3月13日（金）発売♪
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『ちいかわ シールメーカーBOOK』を2026年3月13日（金）に発売いたしました。
『ちいかわ シールメーカーBOOK』書影
●スペシャル付録は「ちいかわ シールメーカー」！
スペシャル付録は、アニメちいかわのオリジナルシールをご自宅で作成できる「ちいかわ シールメーカー」♪
付属のシールシートにお好きなイラストをはさんで、シールメーカー本体にセットしたら星形のハンドルを回すだけ！
かわいいシールを簡単に作ることができます。
●シール用イラストもたっぷり収録！
本書には、シール作りに使用できるイラストがたっぷりついています。
お気に入りのイラストでシール作りをお楽しみいただけます！
ぜひ本書をお楽しみください。
●書誌情報
【書名】『ちいかわ シールメーカーBOOK』
【価格】1,430円（本体1,300円＋税）
【発売日】2026年3月13日
【サイズ】AB判
【ページ数】ページ
【ISBN】9784049026351
