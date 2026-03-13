ちいかわ・ハチワレ・うさぎのデザインがキュートな「ちいかわ シールメーカー」がスペシャル付録！　『ちいかわ シールメーカーBOOK』2026年3月13日（金）発売♪

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『ちいかわ シールメーカーBOOK』を2026年3月13日（金）に発売いたしました。

『ちいかわ シールメーカーBOOK』書影

●スペシャル付録は「ちいかわ シールメーカー」！

スペシャル付録は、アニメちいかわのオリジナルシールをご自宅で作成できる「ちいかわ シールメーカー」♪

付属のシールシートにお好きなイラストをはさんで、シールメーカー本体にセットしたら星形のハンドルを回すだけ！

かわいいシールを簡単に作ることができます。

●シール用イラストもたっぷり収録！

本書には、シール作りに使用できるイラストがたっぷりついています。

お気に入りのイラストでシール作りをお楽しみいただけます！

ぜひ本書をお楽しみください。

●書誌情報

【書名】『ちいかわ シールメーカーBOOK』

【価格】1,430円（本体1,300円＋税）

【発売日】2026年3月13日

【サイズ】AB判

【ページ数】ページ

【ISBN】9784049026351

▼詳細・購入はこちら

https://yomeruba.com/product/322508000225.html

●版権表記

各媒体でお取り上げいただける際は、お手数ですが下記版権表記をご記載ください。

(C)nagano / chiikawa committee

