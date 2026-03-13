こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ほんのハッピーセットより3冊の新作が3月20日(金)から期間限定登場！絵本 「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」、図鑑 「危険生物」、マンガ 「人体のサバイバル 特別編」
図鑑とマンガは、スマホでオリジナルゲームも楽しめる！
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、2026年「ほんのハッピーセット」第2弾として、絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」と、図鑑「小学館の図鑑NEO 危険生物」、マンガ「人体のサバイバル 特別編」の3冊を、2026年3月20日(金)から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗除く)にて販売いたします。
マクドナルドでは、「ハッピーセット(R)」を通じて、子どもたちが夢中になって遊びながら、さまざまな領域への興味や関心を広げ、考える楽しさに出会ってほしいという想いを込め、多彩なおもちゃや本を開発・提供しています。子どもたちが気軽に本に触れる機会を創出し、親子のコミュニケーションをより豊かなものにすることを目的に、2018年より「ほんのハッピーセット」のプログラムを開始。プログラム開始時からラインアップしている絵本、図鑑に加え、2024年から不定期でマンガもお選びいただけるようになりました。
2026年の「ほんのハッピーセット」では、絵本、図鑑など、全16冊の展開を予定しています。子どもたちに親しまれている大ヒット作品のマクドナルドオリジナル版をはじめ、シールブックや著名な作家とのコラボレーション作品など、バラエティーに富んだラインアップをお楽しみください。
3月20日(金)より新登場する「ほんのハッピーセット」は、絵本・図鑑・マンガが一挙に3冊登場します。親子で一緒に探し絵が楽しめる絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」、日本の海や陸に生息する生きものについて学べる図鑑「小学館の図鑑NEO 危険生物」、そして大人気学習漫画を特別編集したマンガ「科学漫画サバイバルシリーズ 人体のサバイバル 特別編」など、子どもたちの興味・関心のきっかけを提供するラインアップです。図鑑とマンガは、スマートフォンでオリジナルミニゲームもお楽しみいただけます。
■ご掲載いただく際には、以下の権利表記をお入れください。
ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 危険生物」：(C)Shogakukan 2026
絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」：(C)Noriko Kudoh/Hakusensha
マンガ「科学漫画サバイバルシリーズ 人体のサバイバル 特別編」：(C)2026 Gomdori co., Han Hyun Dong／Mirae N,朝日新聞出版
【マンガ「科学漫画サバイバルシリーズ 人体のサバイバル 特別編」】
マンガ「科学漫画サバイバルシリーズ 人体のサバイバル 特別編」：
ストーリーに連動した2つのオリジナルゲームを楽しめる
【絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」】
【ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 危険生物」】
【マンガ「科学漫画サバイバルシリーズ 人体のサバイバル 特別編」】
ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 危険生物」：
「海編」「陸編」2つのオリジナルゲームに挑戦！
