【参加無料】ひろぎんホールディングス/北國銀行 登壇！2026年4月16日開催「持続可能な成長を支える銀行DX」 ❘ セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区　代表：小西 亘）は、2026年4月16日（木）にBANKING FORUM「持続可能な成長を支える銀行DX」を開催いたします。



本イベントのゲスト講演はこちら！

【基調講演】14:00-14:30未来を見据えたひろぎんホールディングスのDX戦略





株式会社ひろぎんホールディングス


執行役員　DX統括部長


石原　和幸　氏






【特別講演】17:15-17:45CCIグループにおける地銀の枠を超えたコーポレート・トランスフォーメーション～顧客起点の内製開発と組織文化が導く成長戦略～




株式会社CCIグループ　執行役員　システム統括部長


株式会社北國銀行　執行役員　デジタル部長


株式会社北國クレジットサービス　取締役執行役員


吉田　茂史　氏






その他、先進各社よりご講演をいただきます！


-14:35-15:05-

DXの成果を阻む“ITの盲点”とは～金融機関が今取り組むべき現場・顧客体験の最適化～

Nexthink合同会社


テクニカル・パートナー・マネージャー


金　容鎮　氏


-15:20-15:50-

銀行の業務改革【SaaS導入!!ゴールはデータ活用】

株式会社山口フィナンシャルグループ


IT統括部　部長


原田　紘幸　氏



nCino株式会社


営業部長


渡辺　幸太郎　氏



株式会社セゾンテクノロジー


データインテグレーションコンサルティング部　副部長


今野　圭　氏


-15:55-16:25-

営業の業務改革を前に進めるLINE WORKSソリューション

LINE WORKS株式会社


Industry Development Sales1　第一営業部


Account Manager


大木　昴太　氏


-16:40-17:10-

マイナンバーカードを起点とした事務フローのDX化～2027年4月に迫る犯収法改正～

株式会社ＯＤＫソリューションズ


証券・金融ソリューション部


戸祭　陽菜　氏


みなさまのご参加を心よりお待ちしております。


