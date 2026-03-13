【参加無料】ひろぎんホールディングス/北國銀行 登壇！2026年4月16日開催「持続可能な成長を支える銀行DX」 ❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ
【特別講演】17:15-17:45CCIグループにおける地銀の枠を超えたコーポレート・トランスフォーメーション～顧客起点の内製開発と組織文化が導く成長戦略～
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年4月16日（木）にBANKING FORUM「持続可能な成長を支える銀行DX」を開催いたします。
本イベントのゲスト講演はこちら！【基調講演】14:00-14:30未来を見据えたひろぎんホールディングスのDX戦略
株式会社ひろぎんホールディングス
執行役員 DX統括部長
石原 和幸 氏
株式会社CCIグループ 執行役員 システム統括部長
株式会社北國銀行 執行役員 デジタル部長
株式会社北國クレジットサービス 取締役執行役員
吉田 茂史 氏
その他、先進各社よりご講演をいただきます！
-14:35-15:05-DXの成果を阻む“ITの盲点”とは～金融機関が今取り組むべき現場・顧客体験の最適化～
Nexthink合同会社
テクニカル・パートナー・マネージャー
金 容鎮 氏
-15:20-15:50-銀行の業務改革【SaaS導入!!ゴールはデータ活用】
株式会社山口フィナンシャルグループ
IT統括部 部長
原田 紘幸 氏
nCino株式会社
営業部長
渡辺 幸太郎 氏
株式会社セゾンテクノロジー
データインテグレーションコンサルティング部 副部長
今野 圭 氏
-15:55-16:25-営業の業務改革を前に進めるLINE WORKSソリューション
LINE WORKS株式会社
Industry Development Sales1 第一営業部
Account Manager
大木 昴太 氏
-16:40-17:10-マイナンバーカードを起点とした事務フローのDX化～2027年4月に迫る犯収法改正～
株式会社ＯＤＫソリューションズ
証券・金融ソリューション部
戸祭 陽菜 氏
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ
E-mail：sales_contact@seminar-info.jp