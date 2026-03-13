【本日より″第8話″先行配信中！】呪われ公爵と甘く淫らな契約婚～癒やしの令嬢はとろける口づけで愛を注ぐ～（猫柴／著）――呪いが解けたら、もうあなたの隣にはいられない…｜恋＊COMACHI（大洋図書）

株式会社大洋図書

『呪われ公爵と甘く淫らな契約婚～癒やしの令嬢はとろける口づけで愛を注ぐ～』（猫柴／著）第８話が、本日より「コミックシーモア様」で独占先行配信いたしました！キャンペーン期間中は第１話が無料で読めるチャンス！この機会にぜひお楽しみください♪

【恋＊COMACHI 先行配信フェア!!】3月13日(金)～3月26日(木)まで

無料配信＆キャンペーンの詳細は下記URLからご確認下さい！

→https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/260313_kcmcnr/

作品紹介

呪われ公爵と甘く淫らな契約婚～癒やしの令嬢はとろける口づけで愛を注ぐ～（猫柴／著）

【あらすじ】

――愛だと勘違いするなと言ったくせに

こんな風に求められたら勘違いしてしまうじゃない……



まだ本編が始まる前の小説の世界に伯爵令嬢として転生したカリナ。

前世の推しで義弟のマルセルを死の運命から救い、

クズ夫と結婚せずとも、伯爵家を潰さずに済む方法…



――それは、未来の悪役公爵・クラウスとの「契約婚」！



カリナは公爵家に伝わる呪い「狂症」を鎮めることを条件に、

将来マルセルを殺めるとされるクラウスに契約結婚を申し出る。



「狂症」を鎮めるためには「神力」を持つものとの身体的接触が必要。

それは、愛のないふたりが肉体関係を結ぶということで…!?

【第８話 見どころ！】

マルセルの母・アンネの意識が回復したという報告を受け、

カリナはマルセルと共に、長らく意識不明だった彼女のもとを訪れることに。

女神の神託を授かることができるアンネは、

目覚める直前、女神からのお告げを授かったと言う。



その言葉を聞き、カリナはある決意を固める――！？

【異世界×契約婚×悪役公爵】溺愛ファンタジー【第8話】コミックシーモア様で独占先行配信中！

女神の神託を授かったアンネはカリナにあることを伝えて…！？

第１話を無料で読む→https://www.cmoa.jp/title/334379/(https://www.cmoa.jp/title/334379/)

