世界的ピアニスト・舘野泉、伊東で特別公演開催！　両日ともに満席での開催へ！！

株式会社オウルテック

静岡県伊東市の「奏の森リゾート」（株式会社オウルテックのグループ会社・株式会社ライフエッグ運営）は、静岡県伊東市にある複合観光施設「奏の森リゾート」は、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、世界的ピアニスト・舘野 泉氏を迎えた特別なピアノ・コンサート「かなでのコンサート」を開催いたします。このリサイタルは各日60名様限定でご案内しておりましたが、 おかげさまで両日ともに満席となりました。多くの皆さまにお申込みをいただき、 期待に包まれて開催の日を迎えます。

開催にあたり

今回のコンサートは、地元・伊東で音楽活動を続ける齊藤真知子氏（音楽企画「音の宝石箱」主宰）の声かけにより実現しました。

告知開始後、地元伊東市内のみならず、県外からのお申込みも多数寄せられ、舘野泉氏の音楽が今なお多くの人々に求められていることを改めて示す結果となりました。

「奏でる」という文字を名に持つ場所として、これまで音楽と食、自然が交わる時間を大切にしてきた奏の森リゾートで開催いたします。

温泉の街として知られる伊東。

この街に、もうひとつの “おんせん”-音泉- が湧く夜。

グランドピアノの音色が、森と静けさに包まれる空間で奏でられます。

齊藤真知子氏(C)Akira Muto舘野 泉氏について

舘野 泉（たての・いずみ）氏は、世界的に活躍する日本を代表するピアニストです。

2002年に脳溢血で倒れ右半身不随となるも、その運命をしなやかに受けとめ、「左手のピアニスト」として演奏活動を再開。失われたものではなく、「今できる音楽」、「今ある可能性」を追求し続け、その生き方と音楽は、世界中の聴衆に静かで深い感動を与え続けています。

演奏予定曲目（予定）

本公演では、舘野氏が25年以上にわたり弾き続けてきた作品を中心に構成されます。

下記作品の中から、2日間それぞれ異なるプログラムを予定しています。

・ バッハ～ブラームス：シャコンヌ

・ スクリャービン：前奏曲と夜想曲

・ ブリッジ：3つのインプロヴィゼーション

・ シサスク：エイヴェレの惑星たち

・ 吉松隆：水のパヴァーヌ

・ 間宮芳生：山にいて夜ごと鳴く鳥の声

・ coba：記憶樹

・ 熊本陵平：印象・柳川

・ エスカンデ：旅情（ラヴェル生誕150年記念委嘱作・世界初演）

※内容は変更となる場合があります。

舘野泉リサイタルについて

・ 各日 60名限定 の少人数開催

・ グランドピアノを間近に感じる距離感

・ 演奏後は、舘野泉氏を囲んでの特別ディナー（希望者）

～大ホールでは味わえない、「音と人が近づく時間」をお届けします～

スペシャルディナー

演奏プログラム終了後は、奏の森リゾートステーキハウス「AGED」にてこの日のためだけに構成したコンサート・スペシャルディナーをご用意。

音楽の余韻をそのままに、味わいへとつながる時間をお楽しみいただけます。

開催概要

公演名：舘野泉リサイタル ～かなでのコンサート～

出演：舘野 泉（ピアノ）

日程：2026年3月28日（土）・29日（日）

会場：奏の森リゾート（伊東市）

料金：コンサートのみ（ワンドリンク付）5,000円、コンサート＋ディナー 10,000円

▼ リサイタルの詳細

【奏の森リゾート 公式HP イベントページURL】

https://kanadenomori-resorts.jp/izumitateno_concert/

主催・後援

詳細を見る :https://kanadenomori-resorts.jp/izumitateno_concert/

主催： 音の宝石箱プロデュース／奏の森リゾート

協力： ジャパン・アーツ

後援： フィンランド大使館／日本シベリウス協会

日本グリーグ協会／日本セヴラック協会

舘野泉ファンクラブ

■開催概要

公演名：舘野泉リサイタル ～かなでのコンサート～

出演：舘野 泉（ピアノ）

日程：2026年3月28日（土）・29日（日）

会場：奏の森リゾート（伊東市）

料金：コンサートのみ（ワンドリンク付）5,000円、コンサート＋ディナー 10,000円

■奏の森Resorts について

奏の森Resorts

【営業時間】7:00～21:00（店舗により異なる）

【定休日】無休（店舗によりメンテナンス休業あり）

【駐車場】普通車247台（障がい者等用5台）／大型バス7台（いずれも無料）

【住所】静岡県伊東市十足325-1

【電話】0557-55-7200（代表）

【FAX】0557-55-7205

【公式サイト】https://kanadenomori-resorts.jp/

【関連ページ】

https://kanadenomori-resorts.jp/izumitateno_concert/

【Instagram】

https://www.instagram.com/kanadenomoriresorts/

【X（旧Twitter）】

https://x.com/KanadenoMoriPR

担当：神田（広報）・冨岡