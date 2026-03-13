介護DX伴走支援のビーブリッド、エクステンションラウンドの資金調達を完了。プラス、エレコム等との戦略的提携により、待ったなしの「介護DX」実装を加速。

株式会社ビーブリッド

介護・福祉領域におけるICT導入・運用の伴走支援を行う株式会社ビーブリッド（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：竹下康平、以下「当社」）は、前回ラウンドの延長（エクステンション）として、プラス株式会社、エレコム株式会社および個人投資家（前川雅彦氏）を引受先とした資金調達を実施いたしました。

本調達により、プラス株式会社が展開する介護・福祉施設向け通販「スマート介護」との連携による販売促進強化および、エレコム株式会社と共にニーズが急増している介護現場のネットワークインフラ支援体制を強化し、介護DXのフロントランナーとしての地位を盤石なものにしてまいります。

背景：2025年を過ぎ、いよいよ「待ったなし」の介護DX

介護現場の人手不足と経営環境の激変は一層深刻さを増しています。政府が2025年12月に閣議決定した来年度補正予算案における「医療・介護等支援パッケージ」では、介護現場の生産性向上要件がより明確に打ち出されました。テクノロジーの活用はもはや「選択肢」ではなく、事業継続のための「必須条件」となっています。

しかし、現場では依然として「何を選べばよいか」「導入したネットワークが不安定で使えない」といった課題が山積しています。当社は、こうした政策と現場の乖離を埋めるべく、今回の資金調達を通じて支援体制を大幅に強化いたします。

本調達の目的と主な取り組み

１. プラス株式会社「スマート介護」との連携による全国的な販促強化

全国の介護・福祉施設に広範なネットワークを持つプラス株式会社の介護・福祉施設向け通販「スマート介護」と連携し、当社の伴走型DX支援サービスをよりスピーディーに全国へ届けます。「スマート介護」と弊社のコンサルティングサービス「ほむさぽ」を連携させることで、現場が真に必要とするソリューションをワンストップで提供します。

２. エレコム株式会社との連携によるICTインフラ支援の拡充

介護ソフトや生成AI活用を支える「土台」となるWi-Fi環境やネットワークセキュリティは、今後ますます重要となります。そのニーズに応えるため、エレコム株式会社の技術的知見を活用すると共に通信トラブルに強い現場環境の構築を支援し、テクノロジーが確実に機能するインフラを提供します。

３. 生成AIプラットフォームの高度化と人材育成の加速

前回ラウンドより進めている生成AIを活用した支援プラットフォームの推進を加速します。コンサルタントの知見をAIで標準化し、より多くの施設へ高品質な伴走支援を提供できる体制を整えます。

引受先（敬称略、順不同）

プラス株式会社

エレコム株式会社

個人投資家 前川雅彦氏

出資者からのコメント（敬称略、順不同）

プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー

エグゼクティブマネージャー 小池徳彦 様

介護業界の質的向上に貢献するビーブリッド社との資本業務提携の機会をいただき、大変うれしくワクワクした気持ちでおります。 プラスの展開する介護・福祉施設向け通販「スマート介護」の事業理念は、「笑顔の介護をお手伝い」です。介護に携わるすべての方々が、時間や労力そしてコストを少しでも節減できる、そんなことを目指して日々活動しています。 ビーブリッド社の提供する「ほむさぽ」サービスは、介護事業者に寄りそったユニークなサービスとして、生産性の向上と良質な介護という2つの課題を解決し、介護業界全体に貢献するものと確信しております。 これから始まる、協働した挑戦でお客様に笑顔が増えていくことを楽しみにしております。

エレコム株式会社 ヘルスケア事業部 執行役員 部長 医師

葉田 甲太 様

この度の出資を通じて、ビーブリッド社の皆様の挑戦を共にできることを大変嬉しく思います。

貴社が掲げる「日本のヘルスケアの社会課題解決」という高い志に、共感いたしました。

我々エレコムのヘルスケア事業も、人々の健康に寄り添う製品やサービスを通じて、より良い社会の実現を目指しています。今回の出資を機に、両社の知見と技術を掛け合わせることで、大きなシナジーが生まれることを楽しみにしております。

ビーブリッド社が日本の、そして世界のヘルスケアの未来を切り拓くパートナーとなれるよう、全力で支援してまいります。共に社会に新たな価値を届けていきましょう。

株式会社マエストロ 代表取締役社長 前川 雅彦 様

超高齢社会が加速する中、介護現場とICT双方の高度な知見を持つビーブリッドの存在感は際立っています。特に、ICT担当不在の現場に専門家として徹底的に伴走する「ほむさぽ」は、業界のDXを大きく推進する革新的なモデルだと確信しています。

現場目線を貫き、業界のDXを長年にわたって牽引してきた竹下代表と、それを献身的にサポートするチームの情熱に深く共感し、出資を決定いたしました。同社と共に、持続可能な介護・福祉社会の未来を創っていけることを大変光栄に思います。

株式会社ビーブリッド 代表取締役CEO 竹下 康平より

「2025年を過ぎた今、介護DXは『いつかやるもの』から『今すぐやるべきもの』へとフェーズが変わりました。今回のプラス様、エレコム様および前川様とのパートナーシップは、点であった支援を面へと広げハードからソフトまで一気通貫で現場を支えるための大きな転換点となります。私たちは、国の政策と現場の想いを繋ぐ架け橋として、介護の未来をテクノロジーと伴走の力で切り拓いてまいります。」

採用情報：ともに介護DXを推進する仲間を募集

当社では、ICTとケアテックの力で介護現場の課題解決に挑戦する仲間を積極採用中です。募集要項や社内カルチャーは採用ページをご覧ください。ご応募をお待ちしています。

ビーブリッド採用情報：https://www.bibrid.co.jp/recruit/

会社概要

社名 株式会社ビーブリッド

英文商号 BIBrid Co., LTD

代表者 代表取締役CEO 竹下 康平

従業員数 32名（2026年2月現在）

所在地 〒111-0053 東京都台東区浅草橋4-10-8 TFAビル 5階

TEL 050-5482-3721

FAX 050-5369-3156

URL https://www.bibrid.co.jp

本件問い合わせ pr@bibrid.co.jp