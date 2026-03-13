NECグループのPainterとお金のデザイン、ロボアドバイザー「THEO［テオ］」を活用した職域向け資産形成サービスを提供開始

株式会社お金のデザイン

日本電気株式会社(注1、以下NEC)のグループ会社である株式会社Painter(注2、以下 Painter)と株式会社お金のデザイン(注3、以下 お金のデザイン)は、お金のデザインが提供するロボアドバイザー「THEO［テオ］」(注4)を活用した職域向け資産形成サービス「THEO+［テオプラス］ Shines」を2026年3月2日より提供開始しました。

【Painterのサービスと実績】

Painterは、NECグループの金融専門子会社として2023年に設立され、職域向けの金融教育・相談サービス「Shines」を展開しています。これまで、動画やコラムを通じた金融教育コンテンツの提供や、専門アドバイザーによるマネープランニングや資産形成に関する個別サポートを通じて、NECグループ内外で多くの社員の資産形成を支援してきました。



【背景】

近年、政府が推進する「資産運用立国実現プラン」に加え、企業の人的資本経営における社員のファイナンシャルウェルビーイング向上へのサポートが注目されています。こうした中、NECは2025年10月にお金のデザインへ出資し、Painter、お金のデザイン、NECの3社で業務提携を開始しました。具体的には、Painterの職域向けサービスラインナップにお金のデザインのロボアドバイザーを加えることで、社員がより手軽かつ効率的に資産を運用できる環境を提供し、職域向け金融サービス事業の強化を図ります。



【「THEO+ Shines」の特長】

今回の「THEO+ Shines」の提供は、Shinesの利用者に対して資産形成の新たな選択肢を提供するとともに、お金のデザインでは初となる職域向けサービスの提供となります。これにより、より幅広い層への利用拡大が期待されます。

今後は、福利厚生制度など企業固有の制度を踏まえた資産形成支援の仕組みも含め、職域に最適化したサービスの拡充を検討していく予定です。



1．徹底的な分散投資

約30種類のETF（上場投資信託）への投資により、最終的に世界約70の国・地域の20,000銘柄以上に分散投資。徹底的な分散投資を行うことでリスクの低減を図ります。

2．オーダーメイドのポートフォリオ

約30種類のETF（上場投資信託）を目的別の3つの機能ポートフォリオに分類し、一人ひとりの年齢や金融資産等に応じた最適なポートフォリオをご提案します。



3．資産配分の自動調整

年齢が上がるとその後の運用期間が短くなり、許容できるリスクの量が低下するため、相対的にリスクの高い株式の割合を減らしていくメンテナンス（リプロファイリング）を自動で行います。



Painter、お金のデザイン、NECの3社は、本提携を通じてデジタル技術と金融サービスの融合を加速させ、社員一人ひとりの豊かな未来と、社会全体のファイナンシャルウェルビーイング向上に貢献していきます。今後は、幅広い企業に「THEO+ Shines」を提供し、より多くの社員の資産形成を強力にサポートしていきます。

(注1)本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO：森田隆之

(注2)本社：東京都港区、代表取締役：岩田太地

(注3)本社：東京都中央区、代表取締役社長：伴雄司

(注4)THEO [テオ] (https://theo.blue/)by お金のデザイン

