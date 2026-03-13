ポケットサイズで“AF・F1.8・139g”を実現 APS-C用大口径広角レンズ「SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limited」for Sony E 追加発売のお知らせ

E&Iクリエイション株式会社

2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）は、SG-image（エスジーイメージ）のAF対応交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limited」において、現在発売中の富士フイルムXマウントに加え、新たにソニーEマウントを2026年3月13日(金)に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\27,000(税込)

対応マウント：ソニーE

-シルバー鏡筒がもたらす、クラシックとモダンの融合-

愛機の表情を一変させる、特別な輝きをその手に。

愛機の印象をさりげなく変える、上質な佇まい。

金属ならではのひんやりとした質感と、光を受けて落ち着いた輝きを放つシルバーの鏡筒は、クラシックスタイルのカメラボディはもちろん、現代的なデザインのカメラにも自然に調和し洗練されたアクセントを添えます。

鏡筒全体をシルバーカラーで仕上げており、ソニーEシリーズのカメラボディ等に合わせやすいデザインです。金属鏡筒の質感を備えながら、約139gという軽量性を維持しており、日常のスナップ撮影に適しています

製品概要

SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limitedは、シルバー鏡筒を採用したモデルです。35mm判換算約37.5mm相当の扱いやすい画角と開放F1.8の大口径を両立したAPS-C専用広角レンズです。質量わずか約139g、全長33mmの薄型軽量設計ながら、STMステッピングモーターによる静音・高速AFを搭載。街角スナップから動画撮影まで、常にポケットに入れて持ち歩ける“Everywhere Prime”として活躍します。



主な特徴

・約139g・全長約33mmのコンパクトメタルボディ。毎日のスナップに携行しやすい“Everywhere Prime”。

・開放F1.8×9枚羽根の円形絞りにより、柔らかく自然なボケ描写を実現

・STMステッピングモーター採用。静粛かつスムーズなAFで写真・動画のどちらにも最適

・最新の光学設計（5群7枚／うち高屈折率レンズ3枚）により、中心部から高い解像度を実現

・マルチコーティングで逆光下のフレア・ゴーストを抑制

・金属外装＆ダイヤカット加工のフォーカスリングで心地よい操作感

・金属製レンズフード付属。デザイン性と堅牢性を両立

仕様

・対応撮像画面サイズ：APS-Cサイズ

・カラー：シルバー(Silver Limited)

・焦点距離：25mm（35mm判換算:37.5mm）

・フォーカスモード：AF(オートフォーカス)

・絞り羽根：9枚

・レンズ構成：5群7枚（高屈折率レンズ3枚含む）

・絞り範囲：F1.8-F16

・最短撮影距離：0.3m

・フィルター径：52mm

・サイズ：Φ67mm×33mm (マウント部・フード部除く)

・質量：約139ｇ

・付属品：レンズキャップ、リアキャップ、レンズフード、レンズフードキャップ

・メーカー保証：2年間(自然故障が対象)

【SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limited 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/products/sg-af-25mm-f18

[Amazon]

https://amzn.asia/d/030p6zu5

【作例】

【作例動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-635CBHcJiw ]

E＆Iクリエイション株式会社について

E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています



取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、MR.DING、Thypoch、YUWOOD、AKuser BE THE ULTIMATE、POLARなど



会社HP：https://www.eicre.co.jp/

2ndfocusオンラインストア：https://www.2ndfocus.com

SNS各種リンク:

X (旧Twitter): https://x.com/2nd_focus

Instagram: https://www.instagram.com/2ndfocus_eicreation/

Facebook: https://www.facebook.com/2ndfocus/