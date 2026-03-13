銘匠光学 TTArtisan Tilt-Shift 17mm f/4 ASPH. ニコンZ/キヤノンRF/Lマウント用 販売開始
株式会社焦点工房は、銘匠光学 TTArtisanのティルトシフトレンズ「Tilt-Shift 17mm f/4 ASPH.」のニコンZ、キヤノンRF、Lマウント用を2026年3月13日(金)より販売開始いたします。
メーカー希望小売価格：\ 148,000（税込）
銘匠光学（めいしょうこうがく）TTArtisan（ティーティーアーティザン）Tilt-Shift 17mm f/4 ASPH.は、ピント範囲や遠近感を調整できるティルト・シフト機構を備えた、フルサイズセンサー対応のマニュアルフォーカス広角レンズです。ピント面を傾けることにより、奥行きのある被写体に対して広い範囲にピントを合わせたり、あえてピントの合う領域を狭くしてミニチュア風のユニークな写真や映像を作り出すことが可能です。また、シフト機構を活用することでパース（遠近感）を抑え、建物を水平・垂直に保った自然な構図を撮影できるため、パノラマ写真や建築写真の撮影にも最適です。大型のASPH非球面レンズを2枚含む光学設計により、歪曲収差や色収差、色にじみを効果的に抑制し、クリアで高精細な描写を実現します。
ティルト機構
ティルト機構により、左右それぞれ最大8度までレンズを傾けることができます。これにより、光軸を意図的にずらしてピントの合う範囲を自在にコントロール可能です。被写界深度を過度に深くせずに、手前から奥までピントを合わせたり、ミニチュア風の特殊効果を生み出すこともできます。被写体の形状や配置に応じて、表現の幅を大きく広げることができます。
シフト機構
シフト機能を活用することでパース（遠近感）を抑え、建物を水平・垂直に保った正確な構図で撮影可能です。パノラマ写真や建築撮影において、自然でバランスの取れた画づくりをサポートし、クオリティの高い作品づくりに貢献します。
360°回転機構
360°回転機構を搭載しており、ティルト・シフト機構と組み合わせることで、被写体や撮影シーンに応じて構図やピント面を柔軟に調整可能です。さらに、回転角15度ごとにクリックストップが設けられており、回転角の調整をスムーズかつ確実に行えます。写真・映像を問わず、ピント表現の自由度を高めます。
高精細な画質と美しい光芒表現
大型のASPH非球面レンズを2枚含む光学設計により、歪曲収差や色収差、色にじみを効果的に抑制し、クリアで高精細な描写を実現します。10枚の絞り羽根により、絞り込んだ際には10本の美しい光芒が現れ、夜景や逆光での撮影シーンで印象的な光表現が可能です。
鏡筒設計
耐久性に優れた金属製鏡筒に、クリック付き絞りリングを搭載。直感的で快適な操作性を提供します。
レンズ構成 / MTF図
11群17枚（ASPH非球面レンズ2枚、高屈折レンズ6枚）
仕様
- 対応マウント：ニコンZ / キヤノンRF / Lマウント
- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ
- 焦点距離：17mm
- レンズ構成：11群17枚（ASPH非球面レンズ2枚、高屈折レンズ6枚）
- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）
- 絞り：F4-F16
- 絞り羽根：10枚
- 最短撮影距離：0.3m
- シフト量：±8mm
- ティルト量：±8°
- 回転角（レボルビング）：360°
- サイズ（マウント部除く）：約Φ88×128mm ※
- 質量：約1061g
- フィルター径：フィルター装着不可
- 付属品：レンズフード、前後キャップ
※マウントにより異なります。
サンプルフォト
more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=48029)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zLxYc-2VBX8 ]
About TTArtisan
TTArtisan（ティーティーアーティザン）は、深圳の光学メーカー銘匠光学より誕生した新しいレンズブランド。高性能なライカMマウントレンズをはじめ、ミラーレス用レンズの開発も行なっています。
株式会社 焦点工房
"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"
焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。
