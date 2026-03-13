NordVPNのダークウェブモニタリングPro(TM)により、ダークウェブ上で公開されている電話番号の検出が可能に

Nordvpn S.A.

サイバーセキュリティ企業であるNordVPN(https://nordvpn.com/ja/)は、メールアドレスだけでなく、クレジットカード番号、マイナンバー、そして電話番号まで対象を拡大してダークウェブをモニタリングする、ダークウェブモニタリングPro(TM)(https://nordvpn.com/ja/features/dark-web-monitor/)機能を導入します。 現在、一部の国の番号では、電話番号のモニタリングが可能です。 この機能により、ユーザーは個人情報の流出をより広範囲に把握でき、ダークウェブ上で機密情報が検出された場合に警告を受け取ることができます。

またNordVPNは、この機能のデータソースに、情報を盗んだ人のログや過去の侵害で流出した大量の認証情報をまとめた「コンボリスト」を拡充します。 このリストは、複数のインシデントからのデータを統合し、サービス間で再利用された認証情報をより多くの頻度で特定するため、個別の漏洩データベースでは把握できない可能性のある情報漏洩を明らかにし、ユーザーが依然としてリスクにさらされている可能性のあるアカウントをより速く見つけ出すことができます。 結果として、過去には検出されなかった漏洩に関する警告が、ユーザーに届く可能性があります。中には、数年前に遡るものもあります。

「ほとんどの人は、すでに手遅れになってからデータが漏洩したことに気付きます」と、NordVPNのプロダクトディレクターであるDomininkas Virbickasは述べています。 「ダークウェブモニタリングPro(TM)はユーザーに、より幅広い安全対策を提供します。 クレジットカード番号やマイナンバーは、直接的な金銭的損失につながるデータであり、まさにこの機能が監視対象とするものです」

ダークウェブモニタリングPro(TM)の特長

盗まれた個人情報は売買され、取引され、犯罪者が身分盗用、金融詐欺、アカウント乗っ取りに利用する巨大なデータベースにまとめられます。 NordVPNと脅威インテリジェンスプラットフォームのNordStellarによると、2025年にはダークウェブ上で9億件以上の漏洩メールアドレスと6億5千万件以上のパスワードが発見されました。

NordVPNのスタンダードプランのダークウェブモニタリングは、最大5つのメールアドレスのデータ漏洩を監視することで、ユーザーが常に最新情報を把握できるようサポートします。 ダークウェブモニタリングPro(TM)はさらに一歩進み、ユーザーは最大8つのメールアドレス、2つのクレジットカード番号、2つのマイナンバー、1つの電話番号を監視できます。 クレジットカード番号とマイナンバーは、セキュリティとプライバシー保護のためハッシュ化されます。

「皆さんは、自分の個情報がどう扱われているのかを知る権利があります」とVirbickasは言います。 「ダークウェブモニタリングPro(TM)を使用すると、ユーザーは自分の情報を自ら管理し、最も機密性の高い情報を監視し、公開された場合には迅速に対応できるようになります。 公開について早く知れば知るほど、すぐにパスワードを変更したり銀行に連絡することができます」



NordVPNについて

NordVPNは、世界中で何百万人ものユーザーをもつ先進的なVPNサービスプロバイダーです。8,200台以上のサーバーを世界127カ国165都市で提供し、専用IPやDouble VPN、Onion Over VPNサーバーなど、多彩な機能を備え、トラッキングなしでオンラインプライバシーを強化します。主要機能の一つである「脅威対策Pro」は、悪質なウェブサイトやトラッカー、広告のブロックに加え、マルウェアのスキャンが可能です。さらに、最新の製品であるグローバルeSIMサービス「Saily」を展開しています。「Saily」は海外旅行者向けに設計されており、現地でSIMカードを購入する必要がなく、簡単にデータ通信が利用可能です。



