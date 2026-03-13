日本初!? 浸漬不要！浸漬時間ゼロですぐに餅がつける！「いきなり！もちつき」を新発売

みのる産業株式会社

農業機械・環境関連商品などの開発・製造・販売を行うみのる産業株式会社（本社：岡山県赤磐市下市447、代表取締役社長：生本 尚久）は、浸漬不要のもち米「いきなり！もちつき」を3月10日に発売しました。本製品は、事前の浸漬処理が不要で、思い立った時にすぐに餅を作ることができる、恐らく日本で初めてのもち米です。

初めて、「蒸す・つく」一体型の餅つき機を開発したみのる産業が開発に着手

従来、家庭でもち米を使用して餅をつく場合、一般的に4～6時間程度の事前浸漬が必要でした。これにより、「食べたい時にすぐぐけられない」というジレンマがありました。

「蒸す・つく」一体型の家庭用餅つき機を日本で初めて開発した弊社に、「浸漬時間があるのですぐに食べられない」というお客様からのお声が多く届けられてきました。

そこで、2025年に浸漬要らずのもち米の開発に着手。群馬県の食品会社、セイワ食品とともに開発に取り組んできました。途中、「もち米が柔らかすぎてつけない」、「もち米が固まりすぎて、手で砕けない」などの失敗を経て、2026年2月に完成。このたび発売となりました。

原材料のもち米は、岡山県新庄村産のひめのもちを地用しています。

弊社の商品、3合餅つき機「つき姫」のユーザー様に向けて開発したため、内容量は700gだが、実際に餅つき機に入れて蒸す→つくの工程を行うと、3合分（450g）の餅がつき上がります。

日本の食卓に餅文化を受け継いでいきたい

弊社の餅つき機の購入者の80％が50代以上と“高齢化”が進む餅つき機。「餅といえば真空パック」という“新常識”が浸透する中、「日常の中でもっと餅つき機を使いやすく」という思いのもと、2015年に小型の餅つき機「つき姫」を発売しました。

これまでの大型餅つき機は、親戚や近所の人へ配布するための餅つき機として購入していましたが、つき姫は自分で夫婦で食べるために購入する人がほとんどです。

特に40代以下の世代につきたてのお餅の美味しさを知ってもらい、朝ごはんやおやつに気軽にお餅を食べる文化を創造していきたいと考えています。

餅はスタミナ食とも呼ばれ、腹持ちの良さもあり、朝食にぴったりと考えています。

このもち米で、朝起きてすぐに餅をつくことができるため、これまで以上に朝食で餅を食べていただけるようになることを期待しています。

＜商品の概要＞

商品名：「いきなり！もちつき」

本体サイズ：高さ28.5cm、幅20.5cm

内容量：700g （つくと3合分の餅）

価格：1,500円（税込）

内容量700gだが、餅つき機でつくと3合分の餅ができる日本初!?の浸漬不要のもち米「いきなり！もちつき」

餅好きの悲願だった「すぐにつきたての餅を食べたい」を叶えてくれるもち米です。

商品ラベル

つき始めて5分経過

3合餅つき機「つき姫」でついている様子

つき始めて10分で完成

つるつるのおいしい餅がつき上がりました