海外渡航者向けeSIM自動販売端末「eSIM GATE」をホテルインターゲート大阪 梅田へ設置

株式会社SKY

成田・羽田・那覇空港にて海外旅行者向け通信サービス「J WiFi & Mobile(R)（ジェイワイファイアンドモバイル）」を展開する株式会社SKY（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金 澤承、以下当社）は、「ホテルインターゲート大阪 梅田(https://www.intergatehotels.jp/osaka-umeda/)」へ海外渡航者向けeSIMブランド「WorldWide eSIM(R)(https://www.pre-esim.shop/)（ワールドワイドイーシム）」の自動販売端末「eSIM GATE（イーシムゲート）」を設置し、2026年2月9日よりeSIMの販売を開始しました。

当社は2009年より海外旅行者向けに「J WiFi & Mobile(R)」というWiFiレンタル・SIM販売ブランドを展開し、2026年現在、成田・羽田・那覇空港に計8か所のカウンターを運営しております。「eSIM GATE」の設置は日本国内で8か所目となります。

西日本の交通の要所である大阪・梅田エリアに位置する同ホテルへの設置により、宿泊者はもちろん、周辺を訪れる渡航者も手軽かつ安心して通信環境を整えることが可能になります。

日本の他、韓国やアメリカ等18か国のeSIMを取り扱っております。対象国は順次拡大予定です。

ホテルインターゲート大阪 梅田で稼働中のeSIM Gate設置場所詳細

名称：ホテルインターゲート大阪 梅田

所在地：大阪府大阪市北区梅田2-5-2

稼働時間：24時間365日

ホテル公式HP：https://www.intergatehotels.jp/osaka-umeda/

eSIM購入方法- プラン選択：日数・データ量から自分に合ったプランを選択- 決済：キャッシュレス決済（クレジットカード・交通系IC・各種QRコード決済に対応）- メールアドレス入力：eSIM QRコードと設定手順の案内の送信先を入力- QRコード印刷：eSIM QRコードが印刷される- 利用開始：スマートフォンでeSIM QRコードをスキャンし簡単な設定をすればすぐに通信可能eSIM GATEの特徴- 国際特許取得済み：eSIMアクティベーションシステムおよびプログラムに関して国際特許を取得。- 多言語対応：日本語・英語・韓国語に対応。- 無人対応：プラン選択→決済→商品提供まで完全に無人で利用可能。- 即時利用可能：フリーWiFiを探す必要がなく、簡単な手順で約5分でeSIMを購入可能。- 豊富なプラン：物理SIMに比べ複数キャリアの多様なプランを提供。今後の展望

2025年3月から端末設置場所の候補地や代理店の皆様との協議を積極的に実施しております。設置場所オーナー様のご事情等に真摯に向き合い、様々なご要望に対応させて頂きながら、本年度中に100台の設置を目指しております。既に多くの引き合いをいただいており、今後もさらなる普及を目指してまいります。

問い合わせ先

株式会社SKY WorldWide eSIM(R)窓口

Mail：wwesim@thesky.co.jp

サイト：https://www.pre-esim.shop/

株式会社SKY 会社概要

商号：株式会社SKY

代表者：代表取締役 金 澤承（キム テクスン）

本社所在地：東京都品川区

設立年月：2009年2月

サイト：https://thesky.co.jp/(https://thesky.co.jp/)