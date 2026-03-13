委託先・サードパーティ管理ソリューション「Lens RM」をりそなグループに提供開始

株式会社レンズ

ガバナンス・リスク・コンプライアンス・セキュリティの側面から企業活動を支える株式会社レンズ（代表取締役：伏見慎剛、野澤貴、本社：東京都渋谷区、以下レンズ）は、株式会社りそなホールディングス（本社：東京都江東区、取締役兼代表執行役社長兼グループCEO 南昌宏、以下りそなホールディングス）及びグループ子銀行4社に対し、委託先・サードパーティ管理ソリューションである「Lens RM」の提供を開始しました。

導入の背景と期待

りそなグループにおけるオペレーショナルリスクの委託先管理・サードパーティ管理業務の効率化、高度化のためにLens RMを採用頂きました。

代表者コメント

- 管理台帳の構造化：りそなホールディングスおよびグループ各子銀行の各所管部ごとの最新の委託先や再委託先（Nth Partyを含む）の台帳を出力可能となり、集中リスク等のモニタリングに活用- リスクアセスメントプロセスのデジタル化：委託先・再委託先（Nth Partyを含む）の担当者や、各所管部や各リスク主管部を含めたリスクアセスメントをデジタル化することにより業務効率化を実現- AIによる網羅的なリスク評価：法令や金融規制要件、各リスクカテゴリ毎の確認を行うに際し、回答内容の精査やリスクの所在にAIを利活用することによって網羅的なリスク評価を企図

りそなグループ様が、委託先管理やサードパーティリスクマネジメントの効率化・高度化のために、「Lens RM」をご採用いただいたことを、心より嬉しく思います。

当社は、創業以来、ガバナンス・リスク・コンプライアンスや、セキュリティ管理などの「守り」に焦点を当て、AIやテクノロジーを駆使しお客様の支援をしてまいりました。委託先管理やサードパーティリスクマネジメントの領域は、対応の重要性が高まる中で、実効性を高めるためにはプロセスのデジタル化とAIによる高度化が避けられないものと認識しています。

大切な資産や情報を預かる銀行の委託先管理・サードパーティリスクマネジメント業務を、当社サービスを通じて支え、AI時代のあるべき姿を模索し、「Lens RM」の提供価値を磨いて参りたいと考えております。

株式会社レンズについて

株式会社レンズは、ガバナンス・リスク・コンプライアンス・セキュリティの側面から企業活動を支えるソリューションを開発・提供しています。2025年2月にはシードラウンドで8.44億円の資金調達を発表しました。2023年8月より、委託先・サードパーティ管理を効率化・高度化するSaaS 「Lens RM」を提供開始。Lens RMは、外部委託先・再委託先やクラウドサービスの管理だけでなく、社内の部門やシステム・プロジェクトのリスク管理・内部統制にも対応しています。 管理プロセスのデジタル化とAIの利活用により、コスト削減とリスク管理の高度化を実現でき、金融機関ほか大手企業に導入されています。

