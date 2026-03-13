Galaxy S26シリーズ向け新製品3種を発売

ディーフ株式会社

ディーフ株式会社（本社：東京都港区、代表：荒木 徹）は、Samsung Galaxy S26シリーズ向けのスマートフォン保護アクセサリー3製品を発売いたします。フラッグシップモデルにふさわしい素材と設計で、大切な端末を長く美しく使い続けるためのラインアップです。

▶ 01 鋼鉄の5倍の強度を持つケブラー(R)繊維採用の超薄型ケース「DURO Special Edition」をGalaxy S26シリーズ全モデルに展開

▶ 02 ディスプレイを守る「SUPER TOUGH GLASS」、カメラレンズを守る「CAMERA LENS COVER」も同時発売

▶ 03 3製品を組み合わせることで、ボディ・画面・カメラを完全カバーする「全方位プロテクション」を実現

製品1 Ultra Slim & Light Case DURO Special Edition for Galaxy S26シリーズ

2026年3月20日 出荷開始予定

「装着を忘れるほどの薄さ・軽さ」── 防弾チョッキにも使われるケブラー(R)繊維製の超薄型ケース

「DURO（デューロ）」は、米国デュポン社製 ケブラー(R) 1500Dを主材料とした、ディーフを代表するプレミアムスリムケースシリーズです。素材厚み約1.2mm・重量はGalaxy S26で約23g～という圧倒的な薄さと軽さを実現。Galaxy S26の洗練されたフォルムをほぼ踏襲するので、「ケースを付けた感」を感じさせません。

表面の特殊マルチコーティングにより防汚・耐傷性能を確保。カーボンファイバーを思わせる美しい織り目が、フラッグシップにふさわしい高級感を演出します。また、カメラ周囲にはアルミフレームを採用。アラミド繊維ボディとの組み合わせで、ケース全体の剛性を高めながらカメラ部への衝撃もしっかりガードします。4G・5G通信やワイヤレス充電、各種非接触決済への影響も一切ありません。

DUROが選ばれる6つの理由- 【世界トップの繊維素材】米国デュポン社製 ケブラー(R) 1500D採用。鋼鉄の5倍の強度を持ちながら、驚くほど軽量。- 【超薄型・超軽量設計】素材厚み約1.2mm。裸の端末と変わらないフォルムをキープ。ポケットへの収まりも抜群。- 【MagSafe製品対応】極薄設計のケース内部に、MagSafe対応のメタルリングを内蔵。各背面にピタッと吸着させて使用することができます。- 【マルチコーティング仕上げ】防汚・耐傷性に優れたエポキシ樹脂コーティング。美しいマット質感を長期間維持。- 【カメラリブ処理】机上に置いてもレンズが触れない突起設計で、撮影時に最も気になるレンズの傷を防止。- 【通信・充電に影響ゼロ】5G/4G通信、通話、ワイヤレス充電、NFC決済のすべてに使用上の影響なし。Galaxy S26用

Galaxy S26+用

Galaxy S26 Ultra用

MagSafe充製品対応

MagSafe対応アクセサリがご利用いただけます

仕様一覧[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150682/table/10_1_503dff9af2807058bea92435aa930bc0.jpg?v=202603130151 ]

※ カラー：マットブラック 主材料：アラミド繊維（ケブラー(R) 1500D）・エポキシ樹脂コーティング

製品2 SUPER TOUGH GLASS for Galaxy S26シリーズ

Galaxy S26用

2026年3月13日 出荷予定

Galaxy S26+用

2026年3月13日 出荷予定

Galaxy S26 Ultra用

2026年3月13日 出荷予定

指紋認証対応

「SUPER TOUGH GLASS」は、Galaxy S26シリーズのディスプレイを傷・割れから保護する強化ガラス製プロテクターです。高透明度ガラスを採用し、画面本来の発色と操作性を損なわずにしっかりとした保護性能を実現。Galaxy S26 / S26＋ / S26 Ultra各モデルの画面形状に合わせた専用設計です。DUROケースとの同時装着にも対応しており、ケースと組み合わせることでより確実な保護体制を整えられます。

製品3 CAMERA LENS COVER for Galaxy S26シリーズ

仕様一覧[表2: https://prtimes.jp/data/corp/150682/table/10_2_abf39b46d9928112cbace35c53f35978.jpg?v=202603130151 ]2026年3月13日 出荷開始予定

「CAMERA LENS COVER」は、Galaxy S26シリーズのカメラレンズを傷・汚れ・衝撃から専用に守るレンズカバーです。強化ガラスの周囲をアルミフレームで囲んだ設計により、レンズ面への直接的な衝撃をしっかりと受け止めます。スマートフォンの中でも特に繊細で修理コストの高いカメラレンズを保護することで、写真・動画撮影のクオリティを長期間維持します。Galaxy S26 / S26＋向けと、S26 Ultra向けの2ラインアップを用意しています。

仕様一覧[表3: https://prtimes.jp/data/corp/150682/table/10_3_37eee185bdaad9eac1780daf1b3ff215.jpg?v=202603130151 ]

3製品セットで「全方位プロテクション」を

DURO ケース＋SUPER TOUGH GLASS＋CAMERA LENS COVERを組み合わせることで、Galaxy S26シリーズのボディ・ディスプレイ・カメラレンズのすべてをトータルでカバーできます。各製品はディーフが設計段階から相互の適合性を考慮しており、ケースを装着したままガラスフィルムを貼り付けることも可能です。

「Deff（ディーフ）」ブランドについて

製品詳細・ご購入はこちらDURO ケース 製品ページを見る :https://www.deff.co.jp/c/gs/gs26/DCS-GS26SUPER TOUGH GLASS 製品ページを見る :https://www.deff.co.jp/c/gs/gs26/DG-GS26CAMERA LENS COVER 製品ページを見る :https://www.deff.co.jp/c/gs/gs26/DG-GS2Deff DIRECT STORE で購入する :https://www.shop-deff.com

社名「Deff（ディーフ）」は、「Design Evolution For the Future」の頭文字をとったものです。独創性の高いアイデアと進化するデザインで、「今」に最適なライフスタイルを提案し、「もっと便利で快適な未来」を創造していきたいという想いが込められています。

モノが溢れる現在、ユーザーのニーズは常に変化しており、「使いやすさ」も同じく変わりつづけています。そんなリアルなニーズに応えるべく製品企画はもちろんデザインも自社内で行っています。「最適な素材」選びや性能と機能美を獲得するまでに洗練されたデザインは、時に加工の難しさを伴うものです。しかし、弊社は高度な加工技術と妥協を許さない管理体制を実現しており、素材やデザインを問わず、すべての製品においてこだわりのモノづくりを続けています。

会社概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/150682/table/10_4_5e2251d0c377772a4184d9fbec99317a.jpg?v=202603130151 ]

※ ケブラー(R) 及び Kevlar(R) は、米国デュポン社の登録商標です。 ※ Samsung、Galaxy は Samsung Electronics Co., Ltd. の商標または登録商標です。 ※ 商品の仕様は予告なく変更される場合があります。