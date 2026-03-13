発熱・膨張リスクを低減。安全性と耐久性に優れた「準固体電池モバイルバッテリー 10,000mAh」3月13日（金）新発売

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：小嶋 智彰）は、3月13日（金）、弊社サイト上で、安全性と耐久性に優れた「準固体電池モバイルバッテリー 10,000mAh」（ホワイト/ブラック、4,980円・税込）を発売いたします。

近年、モバイルバッテリーによる発火や発熱事故が繰り返し報道され、その危険性やバッテリーの取り扱いについて注意喚起がなされています。

本製品は、内部構造が安定した準固体電池を採用した安全・安心のモバイルバッテリーです。従来のリチウムイオン電池で懸念されていた発熱や膨張、液漏れのリスクを大幅に低減します。さらに、気温変化の影響を受けにくく、アウトドアや緊急時などの多様なシーンで安定して稼働します。毎日の持ち歩きにぴったりな、モバイルバッテリーです。

なお、発売を記念して、本日より3月26日（木）までの期間限定で、20％割引の3,980円（税込）で提供いたします。

【 「準固体電池モバイルバッテリー 10,000mAh」について 】

本製品は、準固体電池を採用した、安全・安心のモバイルバッテリーです。気温変化の影響を受けにくく、外出先やアウトドアでも安定して稼働します。USB PD対応で最大22.5Wの急速充電が可能。スリム＆軽量ボディで毎日の持ち運びも快適です。

・DIGI＋（デジプラス）について

DIGI+（デジプラス）は、ソースネクストが展開するデジタル製品ブランドです。"高品質×手頃な価格×国内サポート"をコンセプトに掲げています。

【 「準固体電池モバイルバッテリー 10,000mAh」の特長 】

■温度に左右されないタフ設計

準固体電池を採用することで、気温変化の影響を受けにくく、安定した動作を実現。アウトドアや緊急時など、多様なシーンで活躍します。

天候や季節を気にせず使えるタフさが、日常の"もしも"をしっかり支えます。

■安心して持ち歩ける、高い安全性

準固体電池は内部構造が安定しているため、従来のリチウムイオン電池で懸念される発熱・膨張・液漏れのリスクを大幅に低減します。

PSE技術基準にも適合した信頼の設計で、カバンに入れての持ち運びはもちろん、旅行や出張、非常時まで、安心して使い続けられます。

■長く使える、信頼のロングライフ

通常使用条件下で繰り返しの充放電に対応する耐久設計です。毎日の充電にも安心してお使いいただけ、長時間にわたり安定した性能を維持します。

■持ち運びしやすいスリムで軽量なモデル

同容量のリチウムイオン電池タイプと比べて、より薄くより軽いボディを実現しました。スリムなフォルムはバッグの中でもかさばらず、通勤や通学、旅行のお供として、ストレスフリーな携帯性を提供します。

毎日の持ち歩きにぴったりな、モバイルバッテリーです。

製品概要

製品名、価格：

「DIGI+準固体電池モバイルバッテリー（白） DGP-SSMB01-WH」 （4,980円・税込）

「DIGI+準固体電池モバイルバッテリー（黒） DGP-SSMB01-BK」 （4,980円・税込）

製品内容：モバイルバッテリー

企画、販売：ソースネクスト株式会社

製造、サポート：JENESIS株式会社（DIGI+サポートセンター）

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/2000001774/

スペック

バッテリー容量：10,000mAh

入力：USB micro-B:5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)

USB Type-C:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (USB PD)

出力：USB Type-C:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (USB PD)

USB Type-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC), 10V/2.25A (HUAWEI SSCP)

合計最大出力：22.5W

外形寸法：約W66×D16×H141mm

動作環境：温度：0℃～35℃

湿度：30％～70％（結露なきこと）

保管環境：温度：-20℃～60℃

湿度：20％～80％（結露なきこと）

質量：約220g

付属品：USBケーブル

