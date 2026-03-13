アイロボットジャパン、新生活に最適な、パワフルな清掃力を備えた4万円台のコンパクトモデル「Roomba Mini」春色の「桜」「若葉」2色を本日より販売開始

アイロボットジャパン合同会社

アイロボットジャパン合同会社（本社：東京都千代田区/代表執行役員社長 山田 毅）は、世界最小クラス（国内市場最小*1）のロボット掃除機「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」の桜（SAKURA）、若葉（WAKABA）の2色を、本日3月13日（金）より販売開始いたします。本製品は2月27日（金）に白（SHIRO）と黒（KURO）の販売を開始し、アイロボット公式ストア(https://www.irobot-jp.com/)における事前予約において当初計画比の約4.5倍の受注を記録するなど、コンパクトなロボット掃除機を求める市場から大きな反響をいただいています。

「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」は、日本のコンパクトな住環境ニーズに応えるモデルとして開発されたロボット掃除機です。本体サイズは従来のルンバの約2分の1*2で、約3か月間*3ゴミ捨ての手間がいらない自動ゴミ収集機能付きでありながら、標準的なロボット掃除機と比べて設置面積を約33％削減*4。過去人気シリーズの約70倍*5強力になったパワーリフト吸引に加え、家具の下や隙間に入り込める・床に物の多い部屋でも小回りが利くなど、小型だからこその利点を生かした「小さくてパワフル」な清掃力が魅力です。インテリアに調和する、洗練されたミニマルデザインも特長で、今回販売となる「桜」「若葉」はトレンド感と日本らしさのあるカラーバリエーションとなっています。

今年2月27日（金）に白（SHIRO）と黒（KURO）の先行販売した本製品は、コンパクトなサイズとパワフルな清掃力、さらに手に取りやすい価格帯が評価され、発表直後から大きな反響をいただきました。アイロボット公式オンラインストアにおける事前予約において当初計画比の約4.5倍を受注、公式サブスクリプションサービス「ロボットスマートプラン＋」では、発表からわずか5日間で欠品という想定を上回る異例の反響となりました。さらに公式SNSアカウントでは、Roomba Mini発表前に比べインプレッション数が45倍以上に増加するなど話題を集めており、この製品の注目度が伺えます。現在お客様やお取引先様からのリクエストを受け、全社一丸となり急ピッチで在庫拡充を進めております。

さらに4月6日（月）には追加モデルとして「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド」も販売開始となります。本モデルは、ルンバを立てて設置することができ、従来品より設置面積を約85％削減*4。ワンルームや1Kといった限られたスペースにも設置しやすく、新生活のルンバデビューにもおすすめのモデルで、こちらも多くのお客様に販売が待たれています。

Roomba Miniの発案者であるアイロボットジャパン 代表執行役員社長の山田 毅は、次のようにコメントしています。「Miniが発表直後から想定を上回る大きな反響があり、多くの日本の皆さまに受け入れていただいていることを大変嬉しく思います。今回、新たに春らしい「桜」と「若葉」のカラーが販売開始となり、より多くの方にRoomba Miniの魅力を感じていただければと考えています。今後もアイロボットは、消費者の暮らしに寄り添い、本当に必要とされる製品やサービスを提供することで、より快適で豊かな生活の実現に貢献してまいります」。

*1：アイロボットジャパン調べ。メインブラシを搭載する水拭き機能つきロボット掃除機で2026年2月9日時点で日本国内販売中の製品において、本体直径が最小。

*2：Roomba 105 Combo ロボットとの体積での比較

*3：使用環境によっては期間が異なります。全ての家庭環境において、期間を保証するものではありません。

*4：Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーションとの設置面積の比較

*5：国内累計出荷台数トップのRoomba 600シリーズとの比較。（2025年2月時点）

■Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション

■Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド（4月6日販売開始）

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25142/table/155_1_0c9485df7acc087eefbc80f1f46f1941.jpg?v=202603130151 ]

■アイロボット・コーポレーションについて

アイロボットはグローバルに展開する家庭用ロボットカンパニーです。使う人に寄り添った思いやりのある技術と、安心して任せられるホームイノベーションによって、豊かな暮らしを共に創造することをビジョンにロボットのデザインと製造を行っています。2002年に「ロボット掃除機 ルンバ(R)」の販売を開始し、ロボット掃除機市場を創出して以来、全世界で数千万台に上るロボットの販売実績を誇ります。アイロボットの製品ポートフォリオは、清掃、マッピング、ナビゲーションにおける独自のテクノロジーと高度なコンセプトを特徴とし、これらを活用することでロボットとスマートホームデバイスのエコシステムを構築、家のメンテナンスを容易にし、衛生・健康的な生活の場を提供します。

www.irobot.com(https://www.irobot.com/)

iRobot、iRobotロゴ、アイロボット、Roomba、ルンバ、AutoEmpty、 SlimChargeは、アイロボットの登録商標または商標です。