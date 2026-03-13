ハイレゾ、秋田県男鹿市でのAIデータセンター開設に向けて立地協定を締結

株式会社ハイレゾ

GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開する株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉喜幸、以下当社）は、秋田県男鹿市でのAIデータセンター開設に向けて、2026年3月12日（木）に秋田県および男鹿市と合同で立地協定締結式を開催しました。

データセンターは男鹿市内の旧払戸小学校を活用する予定です。当社としてデータセンターの開設は5拠点目、廃校活用型データセンターの開設は3拠点目となります。

左から男鹿市長 菅原広二様、株式会社ハイレゾ代表取締役 志倉善幸、秋田県副知事 神部秀行様

当社はこれまで「計算力を通じて世界のイノベーションを加速する」というミッションのもと、GPU(画像処理装置)に特化したデータセンターの開設を行ってきました。2019年に石川県志賀町での開設を皮切りに、佐賀県・香川県など地方での開設を進めてきました。

また、開設においては地方自治体と連携し廃校や遊休施設を活用し環境負荷を抑えた独自の建設モデルでAIデータセンターの開設を実現してきました。開設後は、単なるデータセンターの運営にとどまらず、地域の産業振興やデジタル人材の育成につなげることを目的に継続して自治体と連携しプログラミング教室の開催などを行っています。

データセンターの新たな拠点を模索する中で、これまでの当社の取り組みや地域共創を掲げる理念が、秋田県男鹿市の目指す地域づくりの方向性と一致したことで、開設に向けて立地協定を締結することとなりました。

本データセンターにおいても、設置に留まらず地域課題の解決や人材育成など、地域と連携した幅広い事業展開を計画しています。

AIデータセンター事業について

ハイレゾはこれまで石川県・香川県・佐賀県内の4カ所で、地方の廃校をはじめとした遊休施設を利活用しデータセンターの開設を行ってきました。地域の特性を活かした独自の建設ノウハウで環境負荷を抑えた運営を行いGXを推進しています。また、デジタルインフラを整備し国内経済成長を促進させるとともに、データセンターを地方分散させることで地方創生にもつなげる政府の構想「ワット・ビット連携」に貢献しています。

・ 2019年8月：石川県志賀町にGPU専用第1データセンターを開設。

・ 2022年8月：石川県志賀町に国内最大規模のGPU専用第2データセンターを開設。

・ 2024年12月：中四国地方初となる香川県高松市データセンターを開設。

・ 2025年8月：日本初となる廃校を活用した佐賀県玄海町データセンターを開設。

・ 2026年3月：香川県綾川町データセンターを開設。

GPUSOROBANについて

「GPUSOROBAN」は、画像生成AIやLLM（大規模言語モデル）等の膨大な計算処理を高速化するGPUクラウドサービスです。データセンターの建設コストや運転コストを抑えることで、NVIDIA の高性能なGPUサーバーを低コストで提供しています。GPUSOROBANは累計2,000件を超える利用実績があり、IT業界から製造業、建設業、大学研究機関まで幅広く利用されています。

株式会社ハイレゾについて

ハイレゾは、2019年より石川県志賀町にてGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。

2024年には香川県に中四国地方初となる「AI開発用GPU専用データセンター」を高松市に開設。2025年8月には、佐賀県玄海町の廃校を利活用したGPUデータセンターを新規開設。2026年には中四国地方2拠点目となるGPUデータセンターを香川県綾川町に開設。これらの地方拠点を通じて、地方創生と生成AIの発展を推進しています。

2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞

2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定



会社概要

会社名 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸

事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/

サービスに関するお問い合わせ先：ln-gpu-sales@highreso.co.jp

リリースに関するお問い合わせ先：press@highreso.co.jp