英国発、ライフスタイルオーディオのトップブランドruarkaudioから、Rシリーズ「MR1mk3」、100シリーズ「R610」「Sabre-R」が3/20（金）に新発売！

株式会社Delfin Japan

株式会社Delfin Japan（デルフィン・ジャパン、www.delfin.co.jp、本社：東京都大田区、代表取締役：申 乗昊）は、英国発のライフスタイルオーディオのトップブランド「ruarkaudio（ルアークオーディオ）」の総代理店として、ruarkaudioの新モデル「MR1mk3 Desktop Speaker System」「R610 Music Console」「Sabre-R Bookshelf Speakers」の日本での販売を、3月20日（金）より開始いたします。それに先立ち、本日3月13日（金）より予約販売を開始いたします。

ruarkaudioは、「最高の音質とデザインを提供する」という精神の下、1985年に創業したイギリスを代表するオーディオブランドです。そのインテリア性の高さとサウンドパフォーマンスが高く評価され、創業以来40年以上に渡り、欧州を中心にハイエンドブランドとして音楽ファンに愛される製品を世に送り出し続けています。

What Hi-Fi誌のBEST DESKTOP SPEAKERS 2025を受賞

■MR1mk3 Desktop Speaker System

What Hi-Fi誌のベスト・デスクトップ・スピーカー賞を7年連続で受賞した前モデルのMR1mk2は、確固たる人気を誇りましたが、mk3では、その素晴らしさをさらに進化させ、まさに比類なきサウンドを実現しました。

美しさとサウンドの両方を重視するお客様のために作られたMR1mk3は、考え抜かれたデザインと真の芸術性が融合し、精密なオーディオエンジニアリングがすべての音をクリアに響かせます。デジタルの世界を探求する時も、レコードを聴く喜びを再発見する時も、MR1mk3は毎日のリスニングを特別な体験へと変え、いつまでも聴き続けたくなるサウンドを提供します。

【主な特徴】

・アンプ：2 × 25W Dクラスアンプ

・スピーカーユニット：2 × 20mm シルクドームツイーター、2 × 85mm NS+ ウーファー

・aptX HD 対応のBluetooth 5.1

・アナログAUX入力、デジタルOptical入力

・MM phonoアンプ内蔵

・Sub出力

・USB-Cオーディオ入力でハイレゾ音源の再生が可能

●MR1mk3 Desktop Speaker System（ブランドホームページ）(https://delfin.co.jp/MR1mk3)

What Hi-Fi誌のREADERS' AWARD 2025（読者賞）などを受賞（R610）

■R610 + Sabre-R Perfect Partners

1985年に初めて発表されたルアークの象徴的なスピーカーブランドの一つが、ついに復活しました。

卓越した音質とエレガントなデザインを融合させたR610ミュージックコンソールとSabre-Rブックシェルフスピーカーは、完璧な組み合わせで現代にふさわしい完璧な音楽システムを実現します。これは、お客様が末長く愛用し、楽しんでいただける魂のこもった製品を作るというルアークの理念を体現するものです。

What Hi-Fi誌のREADERS' AWARD 2025（読者賞）などを受賞

■R610 Music Console

1970年代のステレオミュージックセンターはHi-Fi革命の火付け役となりました。新登場のR610ミュージックコンソールは、この人気のコンセプトを現代風にアレンジし蘇らせました。

充実した接続機能と最新のストリーミング機能を備えたR610は、最高のサウンドのために設計・開発され、ユーザーに音楽の喜びを取り戻していただくために設計されています。

※Fused Walnut（ウォルナット）のみの発売となります。Satin Charcoal（チャコール）の入荷時期は未定です。

【主な特徴】

・アンプ： 2 × 75W Dクラスアンプ

・ハイレゾ対応（最大384KHz/32Bit）

・Wi-Fi接続（Apple AirPlay2、Google Cast）、Bluetooth接続（Ver.5.1）

・Qobuz Connect、Spotify Connect、Amazon Music、Apple Music ほか

・R-CD100 CDプレーヤー（別売）の接続でCDの再生/コントロールが可能

・高画質カラーTFTディスプレイによるジャケットアートワーク表示

・HDMI（ARC/eARC）入力、MM Phono入力 ほか

●R610 Music Console（ブランドホームページ）(https://delfin.co.jp/R610)

■Sabre-R Bookshelf Speakers

1985年に発売されたオリジナルSabreスピーカーは、今もなお多くの方々にご愛用いただいております。Sabre-Rも同様に、新しい世代の音楽愛好家を魅了し、長く愛用できるよう設計されています。

ruarkの伝統を体現するSabre-Rは、素材とコンポーネントの融合が、いつまでも楽しめる音楽性を生み出すという深い理解に基づき、精巧に作り上げられ、洗練されています。

※Fused Walnut（ウォルナット）のみの発売となります。Satin Charcoal（チャコール）の入荷時期は未定です。

【主な特徴】

・スピーカーユニット： 28mm シルクドーム ツイーター、130mm NS+ ウーファー

・2ウェイ チューニング バスレフデザイン

・シングル or バイワイヤ接続用 バインディングポスト端子

●Sabre-R Bookshelf Speakers（ブランドホームページ）(https://delfin.co.jp/SabreR)

なお、本日3月13日（金）より予約販売を開始しております。

ruarkaudio取扱店舗、もしくは公式オンラインストアにてご確認ください。

●ruarkaudio取扱店舗(https://delfin.co.jp/Store)一覧(https://delfin.co.jp/Store)

●公式オンラインストア(https://delfinjapan.com/)

＜株式会社Delfin Japanについて＞

Delfin Japanはライフスタイルオーディオ機器を輸入・販売する会社として2017年４月に設立。

日本のお客様に、音楽と常に寄り添う、上質で新しいライフスタイルを提案します。

【会社概要】

会社名：株式会社Delfin Japan

所在地：〒144-0055 東京都大田区仲六郷1-47-9 1F

代表者：代表取締役 申 乗昊（Charles Shin）

設立：2017年4月

事業内容：ruarkaudio正規輸入総代理店、オーディオ機器の輸入、卸売、小売

公式サイト：https://delfin.co.jp/

公式オンラインストア：https://delfinjapan.com/

Instagram：https://www.instagram.com/ruarkaudio_delfinjapan/

＜お問合せ先＞

株式会社Delfin Japanカスタマーサポート（10時～17時、土日祝日を除く）

e-mail：customer-support@delfin.co.jp

LINE公式アカウント：https://lin.ee/gIpZwsD(https://lin.ee/gIpZwsD)

【ruarkaudio製品の販売をご検討中の法人様】

今後も日本国内において、より多くの新しいユーザー様に上質なライフスタイルのご提案をしたく、ruarkaudioの販売先の拡大を検討しております。新規取引をご希望の際には、上記よりお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。