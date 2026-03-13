ソニーネットワークコミュニケーションズ、女子プロゴルファー神谷和奏選手との所属契約を承継

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、2026年3月1日付で、プロゴルファー神谷 和奏（かみや わかな）選手との所属契約を、ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト株式会社より承継しました。

「NURO」「So-net」のロゴをあしらったウェア、「NURO」ロゴの掲載されたキャップとゴルフバッグ

育児とプロ活動を両立させ、果敢に挑み続ける神谷選手の姿勢は、当社の掲げる挑戦の精神と深く共鳴するものです。今後、一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（以下、JLPGA）の「2026 JLPGAステップ・アップ・ツアー」を中心に神谷選手が活躍していくなか、当社は、神谷選手が持つ価値観とその挑戦を、今後も力強く支援してまいります。

■ 神谷和奏 選手よりコメント

このたび、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社様と所属契約を締結させていただくこととなり、大変光栄に思っております。競技と子育てを両立しながら挑戦を続ける中で、このように支えていただける環境があることに、心から感謝しております。ゴルフを通して誰かの一歩を後押しできるような、感動を届けられる選手でありたいと思っています。 2026年シーズンも自分らしく挑戦を続け、全力で戦ってまいります。

■ ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 中川典宜よりコメント

これまで、育児と競技を両立しながら歩んでこられた神谷選手の姿に、敬意を表します。多様な生き方が尊重される今、新たな道を切り拓く挑戦を支えられることを、私たちとしても意義あることと受け止めています。プロの世界でさらに活躍の場を広げていけるよう、その歩みを応援してまいります。

【神谷和奏選手 プロフィール】

・生年月日：2001年10月1日（24歳）

・身長：165cm

・血液型：A型

・出身地：千葉県

・主な経歴：19歳で結婚・第一子を出産。妊娠中も日本女子アマチュアゴルフ選手権等に出場を続け、2023年度JLPGAプロテストに合格。

・保有資格：ACCA公認スポーツ栄養スペシャリスト

・公式サイト：https://wakana-kamiya.com/

