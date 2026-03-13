【受講生6,000人突破】AI×スキルのオンラインスクール「スキルプラス」、最新AIノウハウの即時カリキュラム化と伴走型支援で急成長

アドネス株式会社

生成AIイノベーションのグローバルリーダー、アドネス株式会社(本社：東京都新宿区四谷、代表取締役社長：三上功太)は、マーケティングやSNS・広告運用、生成AI、セールス、デザインなど、実践的なスキルを効率よく習得できる社会人のためのスキル習得プログラム「スキルプラス」の累計受講生数が6,000人を突破したことをお知らせいたします。

生成AIの急速な普及を背景に、個人のリスキリング需要は年々高まりを見せています。こうした中、スキルプラスでは自社で蓄積したAI活用の実践ノウハウを迅速にカリキュラムへ反映するとともに、受講生一人ひとりの学習継続と成果創出を支援する伴走型サポート体制を強化してきました。

その結果、未経験からの案件獲得など、習得したスキルを実収入へとつなげる事例も増加しています。

■受講生6,000人突破の背景

自社のAI活用知見を迅速にカリキュラムへ反映

受講生数の拡大の背景には、当社が自社事業で実践・蓄積しているAI活用ノウハウを、タイムラグなく教育コンテンツへ反映している点があります。生成AIの実務活用や業務効率化など、実務に直結するAIスキルを体系的に学べるカリキュラムを拡充するとともに、実際の事業運営で活用されているノウハウをベースとした「実務起点」のスキル教育を提供しています。

こうした取り組みにより、副業やキャリアアップを目指す会社員をはじめ、フリーランス志向の個人など幅広い層から支持を得ています。

■成果創出を支える伴走型サポート体制

受講生数の拡大に伴い、当社では学習継続と成果創出を支える伴走型サポート体制を強化しています。

講師による個別面談を通じて目標設定や学習計画を設計する「ゴール設定1on1」をはじめ、受講生がオンライン上で共同作業を行う「毎日作業会」などを実施し、学習習慣の定着を支援しています。

また、オフラインとオンラインを組み合わせた短期集中プログラム「スキルプラス合宿」も開始。疑問点をその場で解決できる環境を提供することで、学習スピードの向上とコミュニティの活性化につながっています。

■受講生の成果

スキルプラスでは、学習を通じて習得したスキルを副業やフリーランスとして活用するなど、受講生の活躍の場が広がっています。

未経験から案件を獲得する事例や、既存の職務経験にAIスキルを掛け合わせることで新たなビジネス機会を創出するケースも増加しています。

さらに、合宿やイベントなどを通じたコミュニティの交流をきっかけに、受講生同士や外部とのつながりから新たな仕事が生まれる事例も見られています。

■スキルプラスについて

「スキルプラス」は、特許取得のAI技術「サクセスラーニング(R)」を応用した、実践型スキル習得サービスとして展開しています。多様なコースからビジネススキルを幅広く学習するための実践型スキル習得サービスとして展開しています。自分らしい働き方を実現。全1,800本以上の講義動画とAIラーニングシステムによる明確なアクションマップで、ゲーム感覚でスキルを学ぶことができます。

【公式アカウント】

サービスサイト：https://skillplus.addness.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/skillplus.official/

X(旧Twitter)：https://x.com/skill_plus_PR

YouTube：https://www.youtube.com/@skillplusTV

【会社概要】

社 名：アドネス株式会社

本社所在地：東京都新宿区四谷４丁目3-50 四谷トーセイビル5F

代 表 者：代表取締役社長・三上功太

設 立：2021年7月26日

事 業 内 容：次世代型教育事業、Webマーケティング支援事業

URL：https://skill.addness.co.jp/public22