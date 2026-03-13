豪華景品が当たる！Fractal Design「春の感謝祭キャンペーン」開催のお知らせ

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、2026年3月1日（日）～4月12日（日）の期間、対象製品となるFractal Design社製PCケースをご購入の方を対象に、抽選で豪華景品が当たるFractal Design「春の感謝祭キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンは、「Meshify 3」や「North」をはじめ、「Epoch」、「Pop 2 Air」、「Define 7」など、計9シリーズのFractal Design社製PCケースが対象となります。今回の景品として、同社製のワイヤレスゲーミングヘッドセット「Scape」、フルモジュラー電源ユニット「Ion 3 Gold」、GIGABYTE社製ゲーミングモニター「GS27FA」をはじめとする豪華景品を抽選でプレゼントいたします。

優れた機能性とデザイン性を備えたFractal Design社製PCケースを、この機会にぜひ体験して下さい！

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/03/fractal-design-campaign.html

キャンペーン対象製品

キャンペーン概要

キャンペーン名称：Fractal Design「春の感謝祭キャンペーン」

購入対象期間：2026年 3月1日（日）～4月12日（日）

応募期間：2026年 3月13日（金）～4月19日（日）

対象製品：下記シリーズのFractal Design社製PCケース全製品（BTOパソコンは対象外）

- Meshify 3シリーズ- Northシリーズ- Epochシリーズ- Pop 2 Airシリーズ- Define 7シリーズ- Mood- Ridgeシリーズ- Era 2シリーズ- Terraシリーズ

キャンペーン内容：購入対象期間中に対象製品をご購入いただき、キャンペーン申込ページよりご応募いただいた方の中から抽選で下記景品をプレゼント

- 特賞：Fractal Design Scape（Dark/Light） 10名様- 電源賞：Fractal Design Ion 3 Gold 1000W（Black/White） 6名様- LCD賞：GIGABYTE GS27FA 2名様- FAN賞：Fractal Design Momentum RGB 3-pack Black（120/140mm） 10名様- Fractal Design賞：オリジナルワイヤレスチャージャー 先着50名様全員にプレゼント

※応募時にご希望の景品をお選びいただけます

キャンペーンのお申し込みはこちら :https://www.ask-corp.jp/inquiry/fractal-design-campaign.html申込期限：2026年4月19日まで

景品の当選・お届けについて

- 景品は、キャンペーン終了後に厳正なる抽選のうえ、ご当選者様への発送をもって、発表に代えさせていただきます。なお、当選・落選についての個別のご連絡はいたしません。- 必要事項のご入力に不備のある場合や、虚偽の記載であると判明した場合、ご応募を無効とさせていただく場合がございます。- 当選者の住所不明、長期不在などにより景品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。- 応募内容が無効だった際の個別のご連絡はいたしません。- いただいた個人情報は、本キャンペーンに限って使用いたします。- 応募受付の確認、当選・落選についてのご質問は受け付けておりません。- 景品の発送は2026年5月中旬頃を予定しております。やむをえない事情により、発送が遅くなる場合もございますので、あらかじめご了承ください。- 景品のお届け先は日本国内のみとなり、配送料は当社負担とさせていただきます。- 配送日の指定、配送時間の指定、配送業者の指定は承っておりません。

ご注意事項

- ご応募は、お一人様につき1回限りとさせていただきます。- 景品はプレゼント品となるため製品保証はございません。景品を使用したことにより起きたいかなる事象も一切の責任を負いません。また、サポート及びお問い合わせにも一切ご対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。- 本キャンペーンのご応募には、ご購入時に発行されているレシート（及び購入証明）の写真イメージが必要です。この購入証明に「製品型番」及び「購入日付」が記載されている必要がございます。もし購入証明に「製品型番」「購入日付」が解る様になっていない場合は、本キャンペーンへご応募いただけませんのでご注意ください。- 本キャンペーンは弊社取り扱いの正規代理店商品にのみ適用されるキャンペーンです。海外からの並行輸入や弊社以外の代理店が取り扱う商品は対象外とさせていただきます。- 本キャンペーンは中古品及びオークション等の購入品は対象外とさせていただきます。- 当選者は本キャンペーンにおいて当選した権利を他人に譲渡、または金銭や他の物品との交換はできません。- 本キャンペーンに関わる関係各社の従業員および関係者の応募はできません。- 本キャンペーンは予告なく終了または内容変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

Fractal Design社 概要

Fractal Design社は、品質や機能性などを損なうことなく、斬新なデザインの製品を提供することをコンセプトに、PCケースをはじめ、数多くのPC関連アクセサリー製品を提供しています。全てのFractal Design製品の設計や検査はスウェーデン本社で行われており、「Less is more」（より少なく語ることは、より多く語ることである）をモットーに、北欧デザインの象徴である、シンプルでエレガントなデザインに取り組んでおります。

URL：https://www.fractal-design.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：高木 宏

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

