AIシフト自動作成『シフトラ』、複数店舗のシフトを一画面で一括確定できる「マルチ店舗シフト確定」機能を提供開始

株式会社ams（本社：東京都新宿区、代表取締役：山本 直人）は、AIシフト自動作成サービス『シフトラ』において、複数店舗のシフト確定・出力・外部連携を1つの画面で一括操作できる「マルチ店舗シフト確定」機能を本日より提供開始いたします。

追加料金は不要で、現在ご利用中のすべてのお客様がご利用いただけます。本機能により、チェーン店舗の管理者はシフト作成後の後工程を、1つの画面でまとめて完了できるようになります。

【サービスサイト】https://aishift.com(https://aishift.com)

「店舗を切り替えて、同じ操作を繰り返す」--複数店舗運営のシフト管理の実態

飲食チェーン・小売チェーン・保育園グループなど、複数店舗を運営する企業のシフト管理者は、AIでシフトを作成した後も「確定」「Excel出力」「勤怠システムへの連携」「スタッフへの通知」という一連の作業を店舗ごとに繰り返す必要がありました。

例えば15店舗を管理する場合、店舗画面の切り替え→シフト選択→確定→出力を15回繰り返すだけで約75分。さらに勤怠連携や従業員通知を行えば、その倍以上の時間がかかります。シフト作成そのものはAIが10分で終えても、その後の「確定作業」が新たなボトルネックとなっていました。そこで今回、以下の3つの機能をまとめた「マルチ店舗シフト確定」を開発しました。

1. 全店舗のシフトを一覧で選択し、一括エクスポート

フォルダ（エリア・業態など）で店舗をフィルタリングし、対象店舗をまとめて選択。各店舗のAI生成済みシフト履歴を一括取得し、どのシフトを使うかを一覧上で選択できます。確認後はボタンひとつで、全店舗分のExcelファイルを1つのZIPとしてダウンロードできます。

例：「関東エリア」フォルダを選択 → 15店舗を全選択 → 各店舗の3月第2週シフトを選択 → ZIPダウンロード。

複数店舗をまとめて出力可能

2. 編集済みExcelをまとめてアップロードし、一括確定

エクスポートしたExcelに人員調整などの手修正を加えた後、複数ファイルをドラッグ＆ドロップでまとめてアップロード。ファイル名から対象店舗を自動判別し、店舗ごとの期間・シフト数・ステータスをプレビュー表示します。内容を確認したら「一括確定」ボタンで全店舗のシフトをまとめて保存できます。

例：15店舗分のExcelをまとめてドラッグ＆ドロップ → 「13店舗 OK、2店舗エラー」とプレビュー → エラー店舗を修正 → 一括確定。

まとめてドラッグ・ドロップ可能

＜インポート時に自動確認される項目＞

・ファイル名と店舗IDの自動照合

・各店舗の設定とExcel内容の整合性チェック

＜プレビューで確認できる内容＞

・対象期間、シフト数、エラー有無を店舗ごとに一覧表示

・問題のある店舗だけを修正して再アップロード可能

※権限がない店舗や設定未登録の店舗は自動で検知されます。

3. 勤怠連携・CSV出力・従業員通知まで一画面で完結

確定後の後工程もそのまま同じ画面で完結。対象店舗を選択して、該当の勤怠システムに一括出力が可能です。

各店舗の処理状況はリアルタイムで表示され、一部店舗でエラーが出ても他の店舗の処理は継続。完了後に成功・失敗の内訳をサマリー表示します。

導入効果の試算

15店舗を運営する企業での想定

シフト確定：15店舗 × 約5分 = 75分 → まとめて約10分

Excel出力：15店舗 × 約2分 = 30分 → ZIP一括：約1分

勤怠連携：15店舗 × 約3分 = 45分 → 一括実行：約5分

従業員通知：15店舗 × 約2分 = 30分 → 一括通知：約2分

合計：約180分（3時間） → 約18分（90%削減）

以下のような課題をお持ちの企業様に最適です

・複数店舗のシフト確定作業に毎月何時間も費やしている

・店舗画面を何度も切り替えながら同じ作業を繰り返している

・シフト作成はAIで効率化したが、確定～通知の後工程が手間

・店舗数の増加に伴い、管理業務が追いつかなくなっている

・勤怠システムへの連携を店舗ごとに手動で行っている

AIシフト自動作成『シフトラ』について

『シフトラ』は、現場の指示（希望・条件・ルール）を自然な日本語のまま入力でき、生成AIが最適なシフトを自動作成するクラウドサービスです。シフト作成時間を99.6%削減（月40時間→10分）※し、Excelへの直接出力やスマレジ・タイムカードとの連携にも対応。飲食・小売・保育・介護・医療など幅広い業種でご利用いただけます。

月額250円/人・初期費用0円。

※50名規模で効果検証済み。効果は運用条件等により異なります。

【会社概要】

社名：株式会社ams

本社所在地：〒161-0033 東京都新宿区

代表取締役：山本 直人

事業内容：AIシフト自動作成サービス『シフトラ』の企画・開発・運営

設立：2024年3月

HP：https://ams.jp/

サービスサイト：https://aishift.com/

