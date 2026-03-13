【ロボパット AI Agent Studio】提供開始（ＦＣＥ）

株式会社FCE

株式会社ＦＣＥ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564）は、株式会社PKSHA Technology（本社：東京都文京区、代表取締役：上野山勝也、証券コード：3993）との共同開発にて、このたび新たに「ロボパット AI Agent Studio」をリリースすることをお知らせいたします。「ロボパット AI Agent Studio」は、「ロボパットAI」をはじめとした「ロボパット」シリーズによる新しいAIエージェントプラットフォームとなります。「ロボパット AI Agent Studio」の機能の詳細や提供スケジュール等は、後日情報公開いたします。

公式サイト ＞ :https://fce-pat.co.jp/

「ロボパット」新シリーズとなる「ロボパット AI Agent Studio」

AIエージェントスタジオとは、AIエージェントの開発やタスク実行、社内データの管理、実行ログの確認等、AIエージェントを作成・実行するために必要な機能が搭載されているプラットフォームです。

「ロボパット AI Agent Studio」は、同じ「ロボパット」シリーズである「ロボパットAI」で得ている業務効率化の知見を活かして、専門知識やプログラミング知識がない方でもAIエージェントが作成できるように開発されています。そのため現場主導で以下のことが実現できます。

- 「ロボパット AI Agent Studio」単体でAIエージェントの作成、実行が可能。AIエージェントによる業務自動化を現場部門のメンバー自身で行うことができる。- 「ロボパットAI」との連携で、AIエージェントとRPAの相乗効果により業務自動化の対象範囲が広がる。

「ロボパット AI Agent Studio」と「ロボパットAI」による連携により、お客様の生産性向上に貢献できることを期待しています。

ロボパット AI Agent Studioの使用イメージ公式サイト :https://fce-pat.co.jp/

製品リリースについてのコメント

株式会社ＦＣＥ 取締役 兼 常務執行役員

プロセス＆テクノロジー事業本部長 永田 純一郎

昨今の生成AIの進化によるAIエージェントの台頭は、RPAの中でも弊社の「ロボパットAI」にとっては強力な追い風となっています。日本国内においてAI黎明期から「社会に実装できるAI」の雄として実績を積み上げて来られたPKSHA Technology様と本格的な連携を開始できることで、顧客業務の更なる生産性向上に寄与できるものと期待しております。SaaSやその他ソフトウェアをシームレスに操作する側としてのAIエージェントとRPAの融合により、更なる人的資本の最大化を図って参ります。

株式会社PKSHA Technology 代表取締役 上野山勝也

このたびＦＣＥ様とともに「ロボパット AI Agent Studio」を発表できることを大変嬉しく思います。ＦＣＥ様は「ロボパットAI」を核に、人口減少やIT人材不足といった社会課題を見据え、豊富な伴走支援を通じて“IT活用”と“人・組織の変革”を両輪で進める「日本型DX」を推進されてきました。単なる業務自動化にとどまらず、組織のDX体質化を実現してこられた点に大きな意義があると考えています。本製品はその歩みをさらに進化させるものです。PKSHA Technologyグループはこれまで長い間、主にエンタープライズ企業向けに多様なAIエージェントを構築してまいりました。その中でも汎用性が高く有用なAIエージェントを本製品に搭載・随時追加してまいります。AIエージェントとRPA、そして人とAIとの共進化により、DXからAX（AI Transformation）へと前進し、日本企業の生産性向上に貢献できることを期待しております。

ロボパットAIとは

「ロボパット」シリーズとして提供しているRPAツールです。導入企業数は2,000社（2026年2月18日時点）を突破し「企業ユーザーからの評価が高かった IT 製品 の Top50 を発表する「ITreview Best Software in Japan 2023」では、約7,300 製品の中から第１位（※2024では約10,000製品中、第2位）に、また最も評価された SaaS を表彰する「BOXIL SaaS AWARD 2025」では、4年連続「BOXIL SaaSセクション」 RPA部門1位を受賞するなど、多くの方にご支持いただいています。

【お問い合わせはこちらから】

https://fce-pat.co.jp/contact/

【RPAに関する資料をダウンロードする】

https://fce-pat.co.jp/download/

【RPAに関する無料オンラインセミナーに参加する】

https://fce-pat.co.jp/seminar_index/

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿NSビル9階10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位※1（2024年度には約10,000製品中、第2位※2）を獲得した「ロボパットAI（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/）」、世界5,000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT (https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/materials/ ) 、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を展開しています。

※1 ITreview Best Software in Japan2023より

※2 ITreview Best Software in Japan2024より