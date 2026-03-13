歯磨きが進化する、デュアルモーション搭載

株式会社アピックスインターナショナル

デザイン家電・生活雑貨メーカーの株式会社アピックスインターナショナル（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長：田中 智浩）は、メンズ美容ブランド『BEAUM(ビューム)』より、高速振動と首振り動作を組み合わせた「デュアルモーション」を搭載した、メンズ向け「電動歯ブラシ AET-B08」を、2026年3月上旬より発売いたします。

本製品は、毎日の歯磨きを「手軽で、確実に」アップデートしたい男性に向けて開発しました。歯と歯ぐきにやさしいブラッシングを目指し、磨き心地・機能性・デザイン性にこだわり、毎日のオーラルケアを快適にサポートします。

■ 主な製品の特長

1.磨き残しにアプローチする「デュアルモーション」

「高速振動」に加え、ブラシヘッドが左右に動く「首振り」機構を搭載。2つの駆動で、歯の表面だけでなく、歯間や奥歯などの磨きにくい部分にも効率よくアプローチし、しっかりとしたブラッシングを実現します。

2. 磨き方が選べる、3つのケアモード

シーンや好みに合わせて選べる、3種類のケアモードを搭載。

ソフトモード：敏感な歯ぐきもやさしくケアできるモード

クリーンモード：隅々まで、バランスよくケアできる標準モード

ディープモード：大きく振れてしっかりとケアできるモード

3. 毎日のブラッシングを支えるサポート機能

歯磨きの目安とされる2分間のブラッシングを基準に設計した「ブラッシングサポート機能」を搭載。

・30秒ごとのお知らせ機能

・2分自動タイマー

磨く順番や時間配分の目安を知らせブラッシングをサポートします。

4. 水洗いOK。お風呂でも使えるIP67

本体はIP67*相当の防水仕様。使用後はサッと水洗いできて清潔に 使える設計です。洗面台でもお風呂でもライフスタイルに合わせて 場所を選ばず使えます。

＊IP67：防塵・防水に関する国際規格。粉塵の侵入を防ぎ、

一定条件下で一時的な水没に耐える性能を示します

5. 充電は、気にしなくていい

充電はUSB Type-C対応。フル充電で最大約30日間使用* でき、頻繁な充電は不要。忙しい日常や、出張・旅行でもストレスフリーです。

＊1日2回、クリーンモード2分使用時

6. トラベルロック機能搭載

持ち運び時の誤作動を防ぐロック機能を搭載。

バッグの中で電源が入る心配がなく、出張や旅行先でも安心して 携帯できます。

7.ロングタフなアルマイト加工

本体には、ロングタフで美しいアルマイト加工を採用。キズに強く、長く使い続けられる耐久性と上質感を兼ね備えています。

スマートなフォルムとともに、メンズ向けに洗練されたクールな

デザインに仕上げました。

8.専用ホルダー付き

洗面台の壁やタイルに貼り付けられる専用ホルダー付き。

浮かせて乾燥＆保管ができます。

◼️製品仕様

＜電動歯ブラシ / AET-B08 概要＞

□ 品名：電動歯ブラシ

□ 本体サイズ：(約)W23×D23×H145mm(ブラシヘッド含まず)

□ 本体質量：(約)82g(ブラシヘッド含まず)

□ 内蔵電池：リチウムイオン電池 DC3.7V 800mAh

□ フル充電時間：(約)2時間

□ 連続使用時間：22～30日間(1回約2分×2回使用した場合)

□ 材質：本体 ABS樹脂 、アルミ

ブラシヘッド：ポリカーボネート、ナイロン、シリコン

□ 付属品：交換用ブラシヘッド(3本)/ホルダー/USBケーブル

□ 価格：オープン価格（参考価格 \6,000-税込）

□ 発売日：3月上旬

□ 商品ページ URL：https://www.apix-intl.co.jp/products/aetb08/

■株式会社アピックスインターナショナルについて

アピックスインターナショナルは、日本にデザイン性の高い家電を浸透させたいという想いから2004年に設立されたメーカーです。使う人の暮らしに寄り添う開発姿勢と、時代の変化を見据えたスマートなデザインを追求しています。確かな品質と使いやすさを大切にし、製品を通じて日々の生活をより豊かにすることを目指しています。

■会社概要

株式会社アピックスインターナショナル

大阪市浪速区日本橋 4-7-7 デンキョー日本橋ビル 5F

代表取締役社長 田中 智浩

オフィシャルサイト：https://www.apix-intl.co.jp

直営オンラインショップ：https://www.apix-direct.jp/

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/apix_intl/

オフィシャルX：https://x.com/apix_intl

《株式会社アピックスインターナショナルは、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》

「デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。」

[留意事項]

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。