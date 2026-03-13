DATAZORA、「KIJI」AI活用に向けた法人データ基盤として企業基本情報・開示情報・求人データのAPIを正式提供開始

DATAZORA株式会社

DATAZORA株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、企業リサーチ基盤「KIJI」において、企業基本情報API・開示情報API・求人データAPIの3つのAPIソリューションを正式に提供開始することを発表します。独自の高度な法人名寄せシステムを基盤に、500万社超の法人データをリアルタイムで統合・提供します。JPX総研、みずほ証券、大同生命、三井住友信託銀行など大手金融機関への導入実績も多数あります。

■ 背景と目的

AIの実用化が急速に進む中、金融機関・証券会社・保険会社をはじめとする法人営業部門では、企業情報の収集・整理・分析に多大な工数が発生しています。KIJIは、公開情報の自動収集からAI活用に対応した構造化テキスト変換まで、一貫したデータパイプラインを提供することで、企業調査・営業活動・投資判断の効率化を実現します。

提供API（1）：企業基本情報API

KIJI 基本企業データAPI

公開情報から収集・構造化された、500万社超を網羅する法人マスターAPIです。企業サイト・政府機関ウェブページ・業界団体サイト・開示情報を横断的に取得し、毎月更新（一部項目は毎日更新）します。

主な提供データ項目

・公開財務データ（資本金・売上・利益）、月次従業員数推移 ・事業概要・サービス・商品、ビジネスモデル・企業活動タグ（海外進出、M&A、DX推進 等） ・3,000件以上の細かい業種分類 ・事業所・オフィス・工場・営業所の所在地と連絡先（部署直通番号含む） ・役員・部長情報、取引先銀行、SNSタグ

特長

・完全独自の高度な法人名寄せシステムにより、法人番号と各種データを高精度に統合 ・有価証券報告書からの詳細財務データなど、要望に応じた項目追加が可能

提供API（2）：開示情報API（ニュースAPI）

KIJI ニュースAPI

上場・非上場企業を網羅する企業ニュース・開示資料のAPIです。IR・PR情報から統合報告書・ESGレポート・中期経営計画書・有価証券報告書まで、AI活用に対応した構造化テキストデータを提供します。

収集・提供するデータ

・上場企業のIR/PR/お知らせニュース（2時間毎に更新） ・統合報告書・中期経営計画書・サステナビリティ報告書・ESGレポート・説明会資料 ・非上場企業サイトのニュース・PRTIMES・EDINETからの開示資料（毎日更新） ・人事異動・月次速報・業務提携・新商品リリースニュース

データ形式

・元URL、PDF / HTML、OCR込みの構造化テキスト・マークダウン（LLM活用向けMarkdown形式テキストを提供） ・KPIや特定データ項目の抽出（要相談）

提供API（3）：求人データAPI

KIJI 求人データAPI

中途採用・新卒採用・アルバイト・エンジニア専用媒体など複数カテゴリの求人媒体から、各社の求人票データを時系列で毎日収集し、高度な法人名寄せにより法人番号・証券コードと統合するAPIです。

主な提供データ項目

・求人票テキストの全文・媒体ソース・更新日・給料・職種 ・法人番号・証券コードによる企業紐付け ・採用動向・事業計画・組織課題をタイムリーに把握できる時系列データ

特長

・複数媒体の求人データを独自インフラで統合。開示情報APIとの組み合わせ分析が可能 ・AIによる提案書作成支援に対応した本文データを提供

KIJIの核心技術：高度な法人名寄せ

KIJIの各APIを貫く最大の技術的特長が「高度な法人名寄せ」です。企業名の表記ゆれ・略称・英語名称・旧社名・グループ会社などを横断的に統合し、法人番号を軸にすべてのデータを一意に紐付けます。

・500万社超の法人データを法人番号で完全統合 ・求人媒体・開示資料・企業サイトなど異なるソースのデータを高精度にマッチング ・SFA（Salesforce・HubSpot）との連携により、既存顧客データとの名寄せ・自動付与も実現

導入実績・主なユースケース

【主な取引実績（一部）】

大同生命 みずほ証券 東洋経済 JPX総研 三井住友信託銀行 明治安田生命

提供形式・連携方法

・REST API（JSON形式）

・クラウドストレージ（AWS S3等）へのバルクファイル提供

・MCPサーバー対応

・Salesforce AppExchange・HubSpot連携（SFA/CRM統合）

会社概要

